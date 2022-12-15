Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yılın aşk basketi! Hande Erçel'in kalbine 'Kartal' kondu! Oyuncu Hande Erçel yeni sevgilisiyle aynı karede!
Giriş Tarihi: 15.12.2022 06:47 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 06:58

Yılın aşk basketi! Hande Erçel'in kalbine 'Kartal' kondu! Oyuncu Hande Erçel yeni sevgilisiyle aynı karede!

Yer aldıkları 'Sen Çal Kapımı' dizisi ile aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in birliktelikleri dizinin bitmesinden kısa süre sonra son bulmuştu. Hande Erçel'in adı sonrasından oyuncu Kaan Yıldırım ile anılmıştı. Bu aşk da çok kısa sürmüştü. Son olarak yeğeni Aylin Mavi'nin hastalığı ile büyük üzüntü yaşayan Hande Erçel'in yüzünü aşk güldürdü. Hande Erçel yeni bir ilişkiye yelken açtı. Oyuncu bu defa gönlünü bir meslektaşına değil basketbolcuya kaptırdı. Çiçeği burnunda aşıklar Hande Erçel ile Kartal Özmızrak aynı karede ilk defa görüldü. İşte Hande Erçel'in yeni sevgilisi Kartal Özmızrak...

ÖMER KARAHAN
Yılın aşk basketi! Hande Erçel’in kalbine ’Kartal’ kondu! Oyuncu Hande Erçel yeni sevgilisiyle aynı karede!

Hande Erçel'den yılın aşk basketi! 2022'ye veda ederken aşk bombasını patlattı. Güzel oyuncu gönlünü yakışıklı basketbolcuya kaptırdı.

Yılın aşk basketi! Hande Erçel’in kalbine ’Kartal’ kondu! Oyuncu Hande Erçel yeni sevgilisiyle aynı karede!

Güzel oyuncu Hande Erçel hem özel hayatıyla hem de kariyeriyle sık sık gündem oluyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yılın aşk basketi! Hande Erçel’in kalbine ’Kartal’ kondu! Oyuncu Hande Erçel yeni sevgilisiyle aynı karede!

Yer aldıkları 'Sen Çal Kapımı' dizisi ile aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in birliktelikleri dizinin bitmesinden kısa süre sonra son bulmuştu.

Yılın aşk basketi! Hande Erçel’in kalbine ’Kartal’ kondu! Oyuncu Hande Erçel yeni sevgilisiyle aynı karede!

Hande Erçel'in adı sonrasından oyuncu Kaan Yıldırım ile anılmıştı. Bu aşk da çok kısa sürmüştü.

Yılın aşk basketi! Hande Erçel’in kalbine ’Kartal’ kondu! Oyuncu Hande Erçel yeni sevgilisiyle aynı karede!

Son olarak yeğeni Aylin Mavi'nin hastalığı ile büyük üzüntü yaşayan Hande Erçel'in yüzünü aşk güldürdü. Hande Erçel yeni bir ilişkiye yelken açtı.

SON DAKİKA