Giriş Tarihi: 01.02.2025 06:33
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025
06:42
Yılın aşk bombası ortaya çıkmıştı! Aslı Bekiroğlu yeni aşkıyla görüntülendi! "İkimize de sürpriz oldu"
Bir çok projede rol alan oyuncu Aslı Bekiroğlu, sık sık özel hayatıyla gündeme geliyor. Can Koçkan, Çağrı Telkıvıran, DJ Taykun Karaduman ve Sinan Sicimoğlu ile aşk yaşayan Aslı Bekiroğlu, son olarak Furkan Rıza Demirel ile sevgili oldu. Oyuncu sevgililer Aslı Bekiroğlu ve Furkan Rıza Demirel, önceki gün Bebek sahilinde görüntülendi.