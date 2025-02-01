Yılın aşk bombası ortaya çıkmıştı! Aslı Bekiroğlu yeni aşkıyla görüntülendi! "İkimize de sürpriz oldu"

TAVLANDIK

Furkan Demirel, "Bir kadın ve bir erkek ne zaman ilişkiye başlasa zaten sürpriz olur" dedi. Ünlü oyuncu, "Aşkınız nasıl başladı?" sorusuna ise Bekiroğlu'na bakarak "Tavlandık. Öyle değil mi? Karşılıklı galiba. Çok mutluyuz, her şey çok güzel gidiyor" diye cevap verdi.