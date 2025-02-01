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Haberler Galeri Yılın aşk bombası ortaya çıkmıştı! Aslı Bekiroğlu yeni aşkıyla görüntülendi! "İkimize de sürpriz oldu"
Giriş Tarihi: 01.02.2025 06:33 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 06:42

Yılın aşk bombası ortaya çıkmıştı! Aslı Bekiroğlu yeni aşkıyla görüntülendi! "İkimize de sürpriz oldu"

Bir çok projede rol alan oyuncu Aslı Bekiroğlu, sık sık özel hayatıyla gündeme geliyor. Can Koçkan, Çağrı Telkıvıran, DJ Taykun Karaduman ve Sinan Sicimoğlu ile aşk yaşayan Aslı Bekiroğlu, son olarak Furkan Rıza Demirel ile sevgili oldu. Oyuncu sevgililer Aslı Bekiroğlu ve Furkan Rıza Demirel, önceki gün Bebek sahilinde görüntülendi.

GÖKHAN GÖKDUMAN
Yılın aşk bombası ortaya çıkmıştı! Aslı Bekiroğlu yeni aşkıyla görüntülendi! İkimize de sürpriz oldu

Beni Böyle Sev, Jet Sosyete, Sahte Balayı gibi yapımlarda rol alan Aslı Bekiroğlu, Furkan Rıza Demirel ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Yılın aşk bombası ortaya çıkmıştı! Aslı Bekiroğlu yeni aşkıyla görüntülendi! İkimize de sürpriz oldu

Oyuncu sevgililer Aslı Bekiroğlu ve Furkan Rıza Demirel, önceki gün Bebek sahilinde görüntülendi.

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Yılın aşk bombası ortaya çıkmıştı! Aslı Bekiroğlu yeni aşkıyla görüntülendi! İkimize de sürpriz oldu

Köpekleri ile birlikte yürüyüşe çıkan ikili, kameraları görünce utangaç tavırlar sergiledi. Bekiroğlu, gazetecilerin "İkinizin aşkı bizlere sürpriz oldu" yorumuna "Bize de sürpriz oldu" diyerek gülümsedi.

Yılın aşk bombası ortaya çıkmıştı! Aslı Bekiroğlu yeni aşkıyla görüntülendi! İkimize de sürpriz oldu

TAVLANDIK
Furkan Demirel, "Bir kadın ve bir erkek ne zaman ilişkiye başlasa zaten sürpriz olur" dedi. Ünlü oyuncu, "Aşkınız nasıl başladı?" sorusuna ise Bekiroğlu'na bakarak "Tavlandık. Öyle değil mi? Karşılıklı galiba. Çok mutluyuz, her şey çok güzel gidiyor" diye cevap verdi.

Yılın aşk bombası ortaya çıkmıştı! Aslı Bekiroğlu yeni aşkıyla görüntülendi! İkimize de sürpriz oldu

Aslı Bekiroğlu, "Zor bir dönem geçirdim ama bu dönemden sonra artık hayata farklı bir yerden bakıyorum. Çünkü tanımadığım onlarca insandan çok destek aldım. Tanımadığım onlarca kadından, erkekten, meslektaşlarımdan, basın mensuplarından, köşe yazarlarından çok büyük destek aldım. Bu bana gerçekten çok iyi geldi. Bu dünyadaki iyiliğe yeniden inanmamı sağladı.

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