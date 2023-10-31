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Haberler Galeri Yıllar geçse de arkadaşlıkları tam gaz devam ediyor! Kırgın Çiçekler'in oyuncuları Gökçe Akyıldız'ın doğum gününde bir arada!
Giriş Tarihi: 31.10.2023 10:29 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 10:39

Yıllar geçse de arkadaşlıkları tam gaz devam ediyor! Kırgın Çiçekler'in oyuncuları Gökçe Akyıldız'ın doğum gününde bir arada!

atv ekranlarında 2015-2018 yılları arasında yayınlanan ve o yayınlandığı döneme damga vuran "Kırgın Çiçekler" dizisi, hala adından söz ettirmeye devam ediyor. Diziyle birlikte popülerliği yakalayan oyuncular ise sosyal medyada ilgiyle takip ediliyor. "Kırgın Çiçekler" bitse de arkadaşlıklarını sürdüren Gökçe Akyıldız, Aleyna Solaker, Hazar Motan ve Nil Keser, dün Akyıldız'ın doğum günü kutlamasında bir araya geldi. Eski rol arkadaşlarının birlikte verdiği poz, kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı. İşte o paylaşım...

Yıllar geçse de arkadaşlıkları tam gaz devam ediyor! Kırgın Çiçekler’in oyuncuları Gökçe Akyıldız’ın doğum gününde bir arada!

"Kırgın Çiçekler" dizisi, 2015-2018 yılları arasında atv ekranlarında yayınlanmaya başlamış, kısa sürede büyük bir popülerlik elde etmişti.

Yıllar geçse de arkadaşlıkları tam gaz devam ediyor! Kırgın Çiçekler’in oyuncuları Gökçe Akyıldız’ın doğum gününde bir arada!

Başrollerini Gökçe Akyıldız, Hazar Motan, Çağla Irmak, Biran Damla Yılmaz, Nil Keser ve Aleyna Solaker gibi isimlerin paylaştığı dizi, yıllar geçse de konuşulmaya devam ediyor.

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Yıllar geçse de arkadaşlıkları tam gaz devam ediyor! Kırgın Çiçekler’in oyuncuları Gökçe Akyıldız’ın doğum gününde bir arada!

Dizinin başrol oyuncularının proje bitse de arkadaşlıklarını tam gaz sürdürmeye devam ediyor.

Yıllar geçse de arkadaşlıkları tam gaz devam ediyor! Kırgın Çiçekler’in oyuncuları Gökçe Akyıldız’ın doğum gününde bir arada!

Son olarak Gökçe Akyıldız, Aleyna Solaker, Hazar Motan ve Nil Keser, aralarında Sümeyye Aydoğan'ın da olduğu pek çok arkadaşlarıyla Akyıldız'ın doğum günü için bir araya geldi.

Yıllar geçse de arkadaşlıkları tam gaz devam ediyor! Kırgın Çiçekler’in oyuncuları Gökçe Akyıldız’ın doğum gününde bir arada!

31 yaşına basan Gökçe Akyıldız, yeni yaşını eski rol arkadaşları ve sevdikleriyle kutladı.

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