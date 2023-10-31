Giriş Tarihi: 31.10.2023 10:29 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 10:39

Yıllar geçse de arkadaşlıkları tam gaz devam ediyor! Kırgın Çiçekler'in oyuncuları Gökçe Akyıldız'ın doğum gününde bir arada!

atv ekranlarında 2015-2018 yılları arasında yayınlanan ve o yayınlandığı döneme damga vuran "Kırgın Çiçekler" dizisi, hala adından söz ettirmeye devam ediyor. Diziyle birlikte popülerliği yakalayan oyuncular ise sosyal medyada ilgiyle takip ediliyor. "Kırgın Çiçekler" bitse de arkadaşlıklarını sürdüren Gökçe Akyıldız, Aleyna Solaker, Hazar Motan ve Nil Keser, dün Akyıldız'ın doğum günü kutlamasında bir araya geldi. Eski rol arkadaşlarının birlikte verdiği poz, kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı. İşte o paylaşım...