Yıllar sonra gelen itiraf! Kınalı Kar’ın Laima’sı Didem Uğurlu ilk kez açıkladı!

'Kınalı Kar' dizisiyle yıldızı parlayan Didem Uğurlu açıklamalarıyla magazin gündemine damga vurdu. Didem Uğurlu 'Kınalı Kar' dizisindeki Lamia rolü ile gönüllere taht kurmuştu. Didem Uğurlu şimdilerde ise Pazar günleri atv ekranlarında yayınlanan 'Dizi TV' programıyla kendinden söz ettiriyor. Didem Uğurlu, "Biz, izleyicinin hayranı olduğu isimleri doğal halleriyle ekrana taşıyoruz. İzleyici ile oyuncu arasında bir bağ kuruyoruz" diyor. 'Dizi TV' programının sunucusu Didem Uğurlu merak edilenleri tüm samimiyetiyle anlattı…