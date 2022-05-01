Yıllar sonra gelen itiraf! Kınalı Kar’ın Laima’sı Didem Uğurlu ilk kez açıkladı!

Dizilerin kamera arkasını, özel röportajlarla izleyiciyle paylaşıyorsunuz. Sizce 'Dizi TV'de izleyicinin dikkatini çeken ne oluyor?

Biz izleyicinin ekranda görüp hayran olduğu isimleri, canlandırdıkları karakterlerin dışında; hem kamera arkasında, hem de günlük hayatlarındaki doğal halleriyle ekrana taşıyoruz. Yine izleyici, merak ettiği dizilerin hazırlık aşamalarını ve işin mutfağını izleme fırsatı buluyor. Ama en güzeli biz, izleyici ve oyuncu arasında interaktif bir bağ kuruyoruz. Bunun en güzel örneğini geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yaşadık. 'Dizi TV' takipçisi olan 'Kırgın Çiçekler' hayranları, sevdikleri iki oyuncu ile röportaj yapmamızı istediklerini Dizi TV hashtag'i ile paylaştıkları için TT listesine girdik. Biz her paylaşımı gerçekten dikkate alıp elimizden geleni yapıyoruz ve ilerleyen günlerde takipçilerimize bu istekleri ile ilgili bir de sürprizimiz olacak. Programın takipçileri, bizi izlemeye devam etsin.