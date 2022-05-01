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Haberler Galeri Yıllar sonra gelen itiraf! Kınalı Kar'ın Laima'sı Didem Uğurlu ilk kez açıkladı!
Giriş Tarihi: 01.05.2022 15:57 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022 16:01

Yıllar sonra gelen itiraf! Kınalı Kar'ın Laima'sı Didem Uğurlu ilk kez açıkladı!

'Kınalı Kar' dizisiyle yıldızı parlayan Didem Uğurlu açıklamalarıyla magazin gündemine damga vurdu. Didem Uğurlu 'Kınalı Kar' dizisindeki Lamia rolü ile gönüllere taht kurmuştu. Didem Uğurlu şimdilerde ise Pazar günleri atv ekranlarında yayınlanan 'Dizi TV' programıyla kendinden söz ettiriyor. Didem Uğurlu, "Biz, izleyicinin hayranı olduğu isimleri doğal halleriyle ekrana taşıyoruz. İzleyici ile oyuncu arasında bir bağ kuruyoruz" diyor. 'Dizi TV' programının sunucusu Didem Uğurlu merak edilenleri tüm samimiyetiyle anlattı…

Yıllar sonra gelen itiraf! Kınalı Kar’ın Laima’sı Didem Uğurlu ilk kez açıkladı!

Dizi oyuncularıyla yapılan röportajları ve set ziyaretlerini ekrana getiren 'Dizi TV' programı, 500'üncü bölümünü kutladı.

Yıllar sonra gelen itiraf! Kınalı Kar’ın Laima’sı Didem Uğurlu ilk kez açıkladı!

Programın sunucusu Didem Uğurlu, "Biz, izleyicinin hayranı olduğu isimleri doğal halleriyle ekrana taşıyoruz. İzleyici ile oyuncu arasında bir bağ kuruyoruz" diyor

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Yıllar sonra gelen itiraf! Kınalı Kar’ın Laima’sı Didem Uğurlu ilk kez açıkladı!

Pazar günleri atv ekranlarında yayınlanan 'Dizi TV' programının sunucusu Didem Uğurlu, programı anlattı.

Yıllar sonra gelen itiraf! Kınalı Kar’ın Laima’sı Didem Uğurlu ilk kez açıkladı!

'Dizi TV' programı 500 bölümü geride bıraktı; programın bu kadar uzun soluklu olmasını neye bağlıyorsunuz?

İçerik olarak farkımızı ortaya koymak için detaycı çalışıyoruz. Hedefe odaklı ama en önemlisi birbirine çok bağlı bir ekibiz. Her sezon içeriğimize yenilikler katıp güçlü tutmaya çalışıyoruz. Tabii, biz tüm bunları yaparken arkamızda her koşulda bize destek veren atv gibi kaliteli bir markanın olması da 500'üncü bölüme gelmemizde büyük etken. Bu arada 500 bölüm boyunca istikrarımızı korumamız, samimiyete dayalı işler yapmamız da programın başarılı olmasını sağlıyor. Kimi zaman magazin programı olarak algılansak da, dizilerin perde arkasını ekrana taşıyan bir programız.

Yıllar sonra gelen itiraf! Kınalı Kar’ın Laima’sı Didem Uğurlu ilk kez açıkladı!

Dizilerin kamera arkasını, özel röportajlarla izleyiciyle paylaşıyorsunuz. Sizce 'Dizi TV'de izleyicinin dikkatini çeken ne oluyor?

Biz izleyicinin ekranda görüp hayran olduğu isimleri, canlandırdıkları karakterlerin dışında; hem kamera arkasında, hem de günlük hayatlarındaki doğal halleriyle ekrana taşıyoruz. Yine izleyici, merak ettiği dizilerin hazırlık aşamalarını ve işin mutfağını izleme fırsatı buluyor. Ama en güzeli biz, izleyici ve oyuncu arasında interaktif bir bağ kuruyoruz. Bunun en güzel örneğini geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yaşadık. 'Dizi TV' takipçisi olan 'Kırgın Çiçekler' hayranları, sevdikleri iki oyuncu ile röportaj yapmamızı istediklerini Dizi TV hashtag'i ile paylaştıkları için TT listesine girdik. Biz her paylaşımı gerçekten dikkate alıp elimizden geleni yapıyoruz ve ilerleyen günlerde takipçilerimize bu istekleri ile ilgili bir de sürprizimiz olacak. Programın takipçileri, bizi izlemeye devam etsin.

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