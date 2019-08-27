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  • Yıllara meydan okuyor! Yeşilçam'ın en güzellerinden Gülşen Bubikoğlu'nun o hali...

Yıllara meydan okuyor! Yeşilçam'ın en güzellerinden 'nun o hali...

Ah Nerede, Gırgıriye, Yaban gibi sayısız filmde başrol oynayan ve Yeşilçam'ın en güzel yıldızlarından biri olan filmleri hala ilgiyle takip edilen bir isim. 1974'den beri Türker İnanoğlu ile evli olan Gülşen Bubikoğlu özellikle romantik komedi türünde filmlerinde Tarık Akan, Cüneyt Arkın ve Kadir İnanır'la birçok kez kamera karşısına geçti. Öte yandan geçen yıllar Fatma Girik, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın gibi dönemin starlarından olan Gülşen Bubikoğlu'nu da değiştirdi. Yıldız oyuncu Gülşen Bubikoğlu'nun yıllar sonraki halini görenler çok şaşırdı!

Giriş Tarihi: 27.08.2019 08:31 Güncelleme Tarihi: 27.08.2019 09:07
Yıllara meydan okuyor! Yeşilçam'ın en güzellerinden Gülşen Bubikoğlu'nun o hali...

İşte bir döneme damga vuran güzel yıldız ve yine onun gibi popüler isimlerin yıllar önce ve sonraki halleriyle şaşkına çeviren değişimleri. Bazı isimlerin değişimleri sizi şoka uğratabilir!

Yıllara meydan okuyor! Yeşilçam'ın en güzellerinden Gülşen Bubikoğlu'nun o hali...

CANAN PERVER

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Yıllara meydan okuyor! Yeşilçam'ın en güzellerinden Gülşen Bubikoğlu'nun o hali...

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Yıllara meydan okuyor! Yeşilçam'ın en güzellerinden Gülşen Bubikoğlu'nun o hali...

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Yıllara meydan okuyor! Yeşilçam'ın en güzellerinden Gülşen Bubikoğlu'nun o hali...

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Yıllara meydan okuyor! Yeşilçam'ın en güzellerinden Gülşen Bubikoğlu'nun o hali...

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Yıllara meydan okuyor! Yeşilçam'ın en güzellerinden Gülşen Bubikoğlu'nun o hali...

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