Yıllara meydan okuyor! Yeşilçam'ın en güzellerinden Gülşen Bubikoğlu'nun o hali...
Yıllara meydan okuyor! Yeşilçam'ın en güzellerinden Gülşen Bubikoğlu'nun o hali...
Ah Nerede, Gırgıriye, Yaban gibi sayısız filmde başrol oynayan ve Yeşilçam'ın en güzel yıldızlarından biri olan Gülşen Bubikoğlu filmleri hala ilgiyle takip edilen bir isim. 1974'den beri Türker İnanoğlu ile evli olan Gülşen Bubikoğlu özellikle romantik komedi türünde filmlerinde Tarık Akan, Cüneyt Arkın ve Kadir İnanır'la birçok kez kamera karşısına geçti. Öte yandan geçen yıllar Fatma Girik, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın gibi dönemin starlarından olan Gülşen Bubikoğlu'nu da değiştirdi. Yıldız oyuncu Gülşen Bubikoğlu'nun yıllar sonraki halini görenler çok şaşırdı!
Giriş Tarihi: 27.08.2019
08:31
Güncelleme Tarihi: 27.08.2019
09:07