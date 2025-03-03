Giriş Tarihi: 03.03.2025 14:42 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 14:47

'Yıllarca günah keçisi ilan edildim' demişti... Hepsi grubundan Gülçin Ergül'ün açıklamalarına Yasemin Yürük'ten bomba gibi cevap! 'Mağduru oynamak daha kolay'

'Yalan' 'Kalpsizsin' 'Olmaz Oğlan' 'Üç Kalp' 'Aşk Sakızı' şarkılarıyla 2000'li yıllarda ortaya çıkan kız grubu Hepsi, bir nesile damga vurarak hafızalara kazınmıştı. Unutulmaz şarkılarıyla sahnelerin tozunu attıran grup, 2009 yılında Gülçin Ergül'ün ayrılmasıyla çatırdamaya başladı. Yıllar içinde grubun dağılmasıyla alakalı farklı farklı söylentiler ortaya çıksada, Ergül geçtiğimiz günlerde bir programa konuk olarak gözyaşları için 'günah keçisi' ilan edildiğini söylemişti. Gülçin Ergül'ün bomba açıklamalarından sonra grup üyesi Yasemin Yürük'te eski arkadaşına karşılık verdi. İşte Yürük'ün duyunca kulaklarınıza inanamayacağınız o sözleri!