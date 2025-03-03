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Haberler Galeri 'Yıllarca günah keçisi ilan edildim' demişti... Hepsi grubundan Gülçin Ergül'ün açıklamalarına Yasemin Yürük'ten bomba gibi cevap! 'Mağduru oynamak daha kolay'
Giriş Tarihi: 03.03.2025 14:42 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 14:47

'Yıllarca günah keçisi ilan edildim' demişti... Hepsi grubundan Gülçin Ergül'ün açıklamalarına Yasemin Yürük'ten bomba gibi cevap! 'Mağduru oynamak daha kolay'

'Yalan' 'Kalpsizsin' 'Olmaz Oğlan' 'Üç Kalp' 'Aşk Sakızı' şarkılarıyla 2000'li yıllarda ortaya çıkan kız grubu Hepsi, bir nesile damga vurarak hafızalara kazınmıştı. Unutulmaz şarkılarıyla sahnelerin tozunu attıran grup, 2009 yılında Gülçin Ergül'ün ayrılmasıyla çatırdamaya başladı. Yıllar içinde grubun dağılmasıyla alakalı farklı farklı söylentiler ortaya çıksada, Ergül geçtiğimiz günlerde bir programa konuk olarak gözyaşları için 'günah keçisi' ilan edildiğini söylemişti. Gülçin Ergül'ün bomba açıklamalarından sonra grup üyesi Yasemin Yürük'te eski arkadaşına karşılık verdi. İşte Yürük'ün duyunca kulaklarınıza inanamayacağınız o sözleri!

’Yıllarca günah keçisi ilan edildim’ demişti... Hepsi grubundan Gülçin Ergül’ün açıklamalarına Yasemin Yürük’ten bomba gibi cevap! ’Mağduru oynamak daha kolay’

Grubun dört üyesinden biri olan Gülçin Ergül'ün ayrılığı, ekibin geri kalan üçlüsü Cemre Kemer, Yasemin Yürük ve Eren Bakıcı'nın da bir süre sonra müziği bırakmasıyla sonuçlanmıştı.

’Yıllarca günah keçisi ilan edildim’ demişti... Hepsi grubundan Gülçin Ergül’ün açıklamalarına Yasemin Yürük’ten bomba gibi cevap! ’Mağduru oynamak daha kolay’

YAŞANANLAR TAM ANLAMIYLA YANSITILMADI

O dönemde yaşananlar, kamuoyuna tam anlamıyla yansıtılmasa da taraflar arasında üstü kapalı göndermeler ve imalı açıklamalar eksik olmamıştı.

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’Yıllarca günah keçisi ilan edildim’ demişti... Hepsi grubundan Gülçin Ergül’ün açıklamalarına Yasemin Yürük’ten bomba gibi cevap! ’Mağduru oynamak daha kolay’

Yıllar içinde sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve röportajlar, gruptaki kopuşun sanıldığından daha derin olduğunu gösteriyordu.

’Yıllarca günah keçisi ilan edildim’ demişti... Hepsi grubundan Gülçin Ergül’ün açıklamalarına Yasemin Yürük’ten bomba gibi cevap! ’Mağduru oynamak daha kolay’

Gülçin Ergül, ayrılığın ardından müzik kariyerine tek başına devam ederken, diğer üç üye farklı alanlarda yollarını çizdi.

’Yıllarca günah keçisi ilan edildim’ demişti... Hepsi grubundan Gülçin Ergül’ün açıklamalarına Yasemin Yürük’ten bomba gibi cevap! ’Mağduru oynamak daha kolay’

YENİDEN BİR ARAYA GELİP GELMEYECEKLERİ HEP MERAK KONUSU OLDU

Grubun dağılmasının ardından geçen yıllar boyunca hayranlar, dört eski dostun bir araya gelip gelmeyeceğini hep merak etti. Ancak bu konuda herhangi bir somut gelişme yaşanmadı.