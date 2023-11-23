Giriş Tarihi: 23.11.2023 14:51
Güncelleme Tarihi: 23.11.2023
15:10
Yoksulluğun dibinden zenginliğe... Ünlü isim gözyaşları içinde anlattı: "Akrabam tarafından yıllarca tecavüze uğradım..."
Büyük travmalarla geçen bir çocukluğun, tek tek çıkılan başarı merdivenlerini engelleyemediği bir hayat hikayesi onunki. Çocukluğu boyunca yaşadığı sefaletin yanı sıra istismarlarla magazin gündeminde uzun süre kalan isim, aynı zamanda dünyanın en zengin kadınlarından biri. Pes etmemenin büyük başarılar için ne denli önemli olduğunu gösteren bu yıldız, aynı zamanda küllerinden doğmanın ne demek olduğunu tüm dünyaya ispatlıyor. İşte dram dolu bir yaşamdan yıldızlar geçidine giden bir hayat öyküsü...