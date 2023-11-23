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Giriş Tarihi: 23.11.2023 14:51 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 15:10

Yoksulluğun dibinden zenginliğe... Ünlü isim gözyaşları içinde anlattı: "Akrabam tarafından yıllarca tecavüze uğradım..."

Büyük travmalarla geçen bir çocukluğun, tek tek çıkılan başarı merdivenlerini engelleyemediği bir hayat hikayesi onunki. Çocukluğu boyunca yaşadığı sefaletin yanı sıra istismarlarla magazin gündeminde uzun süre kalan isim, aynı zamanda dünyanın en zengin kadınlarından biri. Pes etmemenin büyük başarılar için ne denli önemli olduğunu gösteren bu yıldız, aynı zamanda küllerinden doğmanın ne demek olduğunu tüm dünyaya ispatlıyor. İşte dram dolu bir yaşamdan yıldızlar geçidine giden bir hayat öyküsü...

Yoksulluğun dibinden zenginliğe... Ünlü isim gözyaşları içinde anlattı: Akrabam tarafından yıllarca tecavüze uğradım...

1954 yılında Mississipi'de dünyaya gelen Oprah Winfrey, annesinin kuzey eyaletlerinden birine taşınmasının ardından büyükannesinin yanında büyüdü. Patates çuvalından dikilmiş elbisesiyle, yoksulluk içinde yaşarken "çuval kız" olarak dalga geçilen çocuktu. O kadar yalnızdı ki, kargalarla konuşan bir çocuktu.

Yoksulluğun dibinden zenginliğe... Ünlü isim gözyaşları içinde anlattı: Akrabam tarafından yıllarca tecavüze uğradım...

6 yaşında ise Milwaukee'ye annesinin yanına aldığı Winfrey, kentin yoksul bir mahallesinde büyümeye başladı. Çocukluğu boyunca yakın bir akrabasının tacizine uğradığını yıllar sonra anlatan Winfrey, 9 yaşındayken aile içi tacize uğramış ve şiddete maruz kalmıştı. 14 yaşında hamile kalmış, doğumda bebeği kaybetmişti.

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Yoksulluğun dibinden zenginliğe... Ünlü isim gözyaşları içinde anlattı: Akrabam tarafından yıllarca tecavüze uğradım...

Zor yaşam şartlarına rağmen Oprah, 2. ve 8. sınıfı atlayarak, 13 yaşına geldiğinde beyaz öğrencilerin bulunduğu prestijli bir okulda burs almaya hak kazandı. Defalarca evden kaçan bir çocuk olmasının ardından, annesi Oprah'ı Tennessee'ye babasının yanına gönderdi.

Yoksulluğun dibinden zenginliğe... Ünlü isim gözyaşları içinde anlattı: Akrabam tarafından yıllarca tecavüze uğradım...

Winfrey, lisesinin konuşma takımına katıldı ve ülke çapında dramatik yorumda 2.lik amasının yanı sıra Tennessee Eyalet Üniversitesin'den de tam burs alarak iletişim alanında öğrenim gördü. Winfrey on sekiz yaşındayken 'Miss Black Tennessee Beauty Pageant' adlı güzellik yarışmasını da kazandı.

Yoksulluğun dibinden zenginliğe... Ünlü isim gözyaşları içinde anlattı: Akrabam tarafından yıllarca tecavüze uğradım...

Oprah'ın gerçek medya kariyeri ise on yedi yaşında Tennessee Eyalet Üniversitesinde öğrenciyken yerel bir radyoda çalışmasıyla başladı. Yerel medyada çalışırken hem en genç haber sunucusu hem de Nashville'deki WTVD-TV'nin ilk siyahi kadın haber sunucusuydu.

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