Yoksulluğun dibinden zenginliğe... Ünlü isim gözyaşları içinde anlattı: "Akrabam tarafından yıllarca tecavüze uğradım..."

Oprah'ın gerçek medya kariyeri ise on yedi yaşında Tennessee Eyalet Üniversitesinde öğrenciyken yerel bir radyoda çalışmasıyla başladı. Yerel medyada çalışırken hem en genç haber sunucusu hem de Nashville'deki WTVD-TV'nin ilk siyahi kadın haber sunucusuydu.