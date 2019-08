Yonca Evcimik’in hiç bilmediğiniz hali! Yonca Evcimik bu kez de filtresiz ve makyajsız olay oldu!

90'lara damga vuran isimlerden biri olan 55 yaşındaki Yonca Evcimik, her yaptığı ile gündem olmayı başarıyor. Geçtiğimiz günlerde göbek kaslarıyla ayna karşında poz veren ünlü şarkıcı Yonca Evcimik hayranlarının beğenisi almıştı. Yaşını hiçbir zaman göstermeyen Yonca Evcimik düzgün fiziğini ve dinamikliğini dansa ve spor borçlu olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Popun efsane ismi Yonca Evcimik, yaptığı direk dansıyla ABD'li yıldız Jennifer Lopez'e meydan okumuştu. 55 yaşındaki şarkıcı kıvraklığıyla hayran bırakmıştı. Direk dansı performansını paylaşırken aynı zamanda Eylül ayında filmi vizyona girecek olan Jennifer Lopez'e göndermede bulunan şarkıcı, "TBT vakti sene 2017. Direk dansı benden sorulur Jennifer Lopez! Duydum ki Eylül ayında çıkacak olan filminde direk dansı yapıyormuşsun, hangimiz iyi tartışmaya açmıyorum bile" notunu düşmüştü. Yonca Evcimik sosyal medya paylaşımlarıyla her zaman dikkat çeken ve çok konuşulan isimlerden biri. Son olarak yaptığı makyajsız paylamışına ise şu notu düştü: Yine nerelere daldım kim bilir? Doğal anlık çekilen habersiz kareler daha bir kıymetli oluyor. Yonca Evcimik'in sosyal medyadan yaptığı makyajsız paylaşımı ise takipçilerini ikiye böldü. Kimileri çok beğenirken bazı takipçileri ise Yonca Evcimik'in makyajsız halini hiç beğenmedi. İşte yıllara meydan okuyan sanatçı Yonca Evcimik ve diğer ünlü isimlerin makyajsız halleri…