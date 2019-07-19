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  • Yonca Evcimik’in hiç bilmediğiniz hali! Yonca Evcimik bu kez de filtresiz ve makyajsız olay oldu!

’in hiç bilmediğiniz hali! Yonca Evcimik bu kez de filtresiz ve makyajsız olay oldu!

90'lara damga vuran isimlerden biri olan 55 yaşındaki , her yaptığı ile gündem olmayı başarıyor. Geçtiğimiz günlerde göbek kaslarıyla ayna karşında poz veren ünlü şarkıcı Yonca Evcimik hayranlarının beğenisi almıştı. Yaşını hiçbir zaman göstermeyen Yonca Evcimik düzgün fiziğini ve dinamikliğini dansa ve spor borçlu olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Popun efsane ismi Yonca Evcimik, yaptığı direk dansıyla ABD'li yıldız 'e meydan okumuştu. 55 yaşındaki şarkıcı kıvraklığıyla hayran bırakmıştı. Direk dansı performansını paylaşırken aynı zamanda Eylül ayında filmi vizyona girecek olan Jennifer Lopez'e göndermede bulunan şarkıcı, "TBT vakti sene 2017. Direk dansı benden sorulur Jennifer Lopez! Duydum ki Eylül ayında çıkacak olan filminde direk dansı yapıyormuşsun, hangimiz iyi tartışmaya açmıyorum bile" notunu düşmüştü. Yonca Evcimik paylaşımlarıyla her zaman dikkat çeken ve çok konuşulan isimlerden biri. Son olarak yaptığı makyajsız paylamışına ise şu notu düştü: Yine nerelere daldım kim bilir? Doğal anlık çekilen habersiz kareler daha bir kıymetli oluyor. Yonca Evcimik'in sosyal medyadan yaptığı makyajsız paylaşımı ise takipçilerini ikiye böldü. Kimileri çok beğenirken bazı takipçileri ise Yonca Evcimik'in makyajsız halini hiç beğenmedi. İşte yıllara meydan okuyan sanatçı Yonca Evcimik ve diğer ünlü isimlerin makyajsız halleri…

Giriş Tarihi: 19.07.2019 11:00 Güncelleme Tarihi: 26.08.2019 12:13
Yonca Evcimik’in hiç bilmediğiniz hali! Yonca Evcimik bu kez de filtresiz ve makyajsız olay oldu!

Başarılı şarkıcı , hesabından fit bir görünüme ulaşan fiziğini paylaşmıştı. Yonca Evcimik yaşına rağmen güzel vücudu ile dikkatleri üzerine çekti. Şarkıları ve oyunculuk performanslarıyla akıllara kazınan Yonca Evcimik, geçtiğimiz günlerde göbek kaslarıyla ayna karşında poz vermiş hayranlarının büyük bir beğenisini almıştı. Usta sanatçı 1963 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Abone ve Bandıra Bandıra Ye Beni parçaları ile tanınan ünlü sanatçı, şarkıcılığın yanında dizilerde de rol almıştır. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yüksek Bale Bölümü mezunudur. 1978 ve 1990 yılları arasında müzikallerde uzman dansçı ve şarkıcı olarak çalışmış aynı yıllarda birçok tiyatroda da oyunculuk yapmıştır. Yonca Evcimik sosya medya hesabından bu kez de makyajsız halini paylaştı. Ünlü sanatçı Yonca Evcimik'in yaptığı makyajsız paylaşımı da diğer paylaşımları gibi dikkat çekti.

Yonca Evcimik’in hiç bilmediğiniz hali! Yonca Evcimik bu kez de filtresiz ve makyajsız olay oldu!

HADİSE

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Yonca Evcimik’in hiç bilmediğiniz hali! Yonca Evcimik bu kez de filtresiz ve makyajsız olay oldu!

HADİSE

Yonca Evcimik’in hiç bilmediğiniz hali! Yonca Evcimik bu kez de filtresiz ve makyajsız olay oldu!

SEREN SERENGİL

Yonca Evcimik’in hiç bilmediğiniz hali! Yonca Evcimik bu kez de filtresiz ve makyajsız olay oldu!

SEREN SERENGİL

Yonca Evcimik’in hiç bilmediğiniz hali! Yonca Evcimik bu kez de filtresiz ve makyajsız olay oldu!

MELİS TÜZÜNGÜÇ

Yonca Evcimik’in hiç bilmediğiniz hali! Yonca Evcimik bu kez de filtresiz ve makyajsız olay oldu!

MELİS TÜZÜNGÜÇ

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