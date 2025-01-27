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Haberler Galeri Yönetmen İsmail Güneş’ten Ayşe Barım çıkışı: GÜNAYDIN’daki röportajımı alıp sözlerimi çarpıttılar!
Giriş Tarihi: 27.01.2025 06:44 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 06:44

Yönetmen İsmail Güneş’ten Ayşe Barım çıkışı: GÜNAYDIN’daki röportajımı alıp sözlerimi çarpıttılar!

Yönetmen İsmail Güneş, Ayşe Barım'ın gözaltına alınmasını GÜNAYDIN'a verdiği röportajdaki Halit Ergenç'le ilgili açıklamalarına bağlayanlara cevap verdi. Ünlü yönetmen, "Sözlerimi tamamen çarpıtıp, kendi bakmak istedikleri şekilde yorumlamışlar. Ayşe Barım'la sadece bir kez değil, 'Gazi' isimli projem sırasında da sıkıntı yaşadım" dedi.

TUBA KALÇIK
Yönetmen İsmail Güneş’ten Ayşe Barım çıkışı: GÜNAYDIN’daki röportajımı alıp sözlerimi çarpıttılar!

Yönetmen İsmail Güneş; GÜNAYDIN'da yayınlanan röportajı sonrası menajer Ayşe Barım'ın gözaltına alındığını ima eden Nevşin Mengü'ye cevap verdi.

Yönetmen İsmail Güneş’ten Ayşe Barım çıkışı: GÜNAYDIN’daki röportajımı alıp sözlerimi çarpıttılar!

"BENİM AÇIKLAMAM NEDENİYLE ALINDIĞINI KİMSE SÖYLEYEMEZ"

Güneş, "Söz konusu kişi (Ayşe Barım) başka olaylar nedeniyle gözaltına alındı. Benim açıklamam nedeniyle alındığını kimse söyleyemez" diyen Güneş, şöyle devam etti:

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Yönetmen İsmail Güneş’ten Ayşe Barım çıkışı: GÜNAYDIN’daki röportajımı alıp sözlerimi çarpıttılar!

"NEVŞİN MENGÜ AÇIKLAMAMI TAMAMEN ÇARPITMIŞ"

"Bazıları benim vurgulamak istediğim konuları anlamış bazıları da anlamak istememişti maalesef. Bunların içinden Nevşin Mengü açıklamamı tamamen çarpıtmış, ismimden bile bahsetme ihtiyacı duymamış. Neticede de köşesinde yanlış anlamanın zirvesine varmış."

Yönetmen İsmail Güneş’ten Ayşe Barım çıkışı: GÜNAYDIN’daki röportajımı alıp sözlerimi çarpıttılar!

"AYŞE BARIM BENİ ARADI, ÇOK SİNİRLİYDİ..."

"Ben açıklamamamda şunları söylemiştim: "Ben Halit Ergenç'i 2000'lerin başından beri tanırım. İkimiz de Amerika'dayken birlikte çalışmıştık. 2014'te bana çok güzel bir proje geldi. Buluştuk kendisiyle. Ben de projemden hiç bahsetmeyecektim ama kendisi bana 'Projen var mı?' diye sorunca, anlattım. Çok beğendi. Sonra projemin kast direktörü beni aradı. 'Siz Halit Bey'le mi görüştünüz? Ayşe Barım beni aradı, çok sinirliydi. Benden habersiz yönetmeniniz nasıl benim oyuncum ile görüşür. Size oyuncu vermeyeceğim. Size oyuncu verenlere de oyuncu vermeyeceğim' dedi. Açıkça tehditkâr bir üslupla bunu söylemesi bile her şeyi ortaya çıkarıyor. Halit benim arkadaşım, arkadaşımla görüşmek için ondan izin mi alacağız? Ben daha sonra biri kadın biri erkek 2 oyuncuya bu projeyi teklif ettim. İlk önce çok sıcak karşıladılar ama sonra enteresan biçimde vazgeçtiler. Kadın olan oyuncunun paraya çok ihtiyacı vardı. Onu da dizide rol alacaksın vaadiyle vazgeçirdiler."

Yönetmen İsmail Güneş’ten Ayşe Barım çıkışı: GÜNAYDIN’daki röportajımı alıp sözlerimi çarpıttılar!

"Nevşin Mengü ise bu yazdıklarıma karşılık yazısında şunları yazmış: "İşin aslını anlamak için ise Ayşe Barım'ın gözaltına alınmasından bir gün önce SABAH Gazetesi'nden Tuba Kalçık'ın yaptığı röportaja bakmak lazım. Yönetmen İsmail Güneş, Halit Ergenç'i bir projesinde oynatmak istemiş. Bunun için Ergenç'le görüşmüş. Buna Ayşe Barım kızmış, "Neden benimle görüşmediniz?" demiş. Sanatçılar ve menajerler arasındaki sözleşme uyarınca sanatçılara gelen projeler menajerler üzerinden geçer. Menajerin zaten görevi budur. Proje sanatçısına uygun mu, değerlendirmek ve en yüksek pazarlığı yapmak... Barım bu duruma kızmasa işini yapmamış olur."

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