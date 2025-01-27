Giriş Tarihi: 27.01.2025 06:44
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
06:44
Yönetmen İsmail Güneş’ten Ayşe Barım çıkışı: GÜNAYDIN’daki röportajımı alıp sözlerimi çarpıttılar!
Yönetmen İsmail Güneş, Ayşe Barım'ın gözaltına alınmasını GÜNAYDIN'a verdiği röportajdaki Halit Ergenç'le ilgili açıklamalarına bağlayanlara cevap verdi. Ünlü yönetmen, "Sözlerimi tamamen çarpıtıp, kendi bakmak istedikleri şekilde yorumlamışlar. Ayşe Barım'la sadece bir kez değil, 'Gazi' isimli projem sırasında da sıkıntı yaşadım" dedi.