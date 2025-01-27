Yönetmen İsmail Güneş’ten Ayşe Barım çıkışı: GÜNAYDIN’daki röportajımı alıp sözlerimi çarpıttılar!

"AYŞE BARIM BENİ ARADI, ÇOK SİNİRLİYDİ..."

"Ben açıklamamamda şunları söylemiştim: "Ben Halit Ergenç'i 2000'lerin başından beri tanırım. İkimiz de Amerika'dayken birlikte çalışmıştık. 2014'te bana çok güzel bir proje geldi. Buluştuk kendisiyle. Ben de projemden hiç bahsetmeyecektim ama kendisi bana 'Projen var mı?' diye sorunca, anlattım. Çok beğendi. Sonra projemin kast direktörü beni aradı. 'Siz Halit Bey'le mi görüştünüz? Ayşe Barım beni aradı, çok sinirliydi. Benden habersiz yönetmeniniz nasıl benim oyuncum ile görüşür. Size oyuncu vermeyeceğim. Size oyuncu verenlere de oyuncu vermeyeceğim' dedi. Açıkça tehditkâr bir üslupla bunu söylemesi bile her şeyi ortaya çıkarıyor. Halit benim arkadaşım, arkadaşımla görüşmek için ondan izin mi alacağız? Ben daha sonra biri kadın biri erkek 2 oyuncuya bu projeyi teklif ettim. İlk önce çok sıcak karşıladılar ama sonra enteresan biçimde vazgeçtiler. Kadın olan oyuncunun paraya çok ihtiyacı vardı. Onu da dizide rol alacaksın vaadiyle vazgeçirdiler."