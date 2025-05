Yöresel gıda hilesi ortaya çıktı! Organik diye satılan gıdalar toplatıldı

HELİKOPTERDEN KOALA, KEDİ ÖLDÜRMEK

Avustralya'nın Victoria eyaletinde yer alan Budj Bim Ulusal Parkı'nda Nisan ayından beri şu ana kadar 700'den fazla koala öldürüldü.

Hayır, öldürenler kaçak avcılar değil!

Devlettin desteklediği bir operasyonla helikopterlerden açılan ateşle öldürüldü koalalar.

Hayvan dernekleri birçok yavru koalanın annesiz kaldığını ve bu durumun hayatta kalmalarını tehdit ettiğini söylüyor ama bu ilk vaka değil.

Daha önce de düzenli bir şekilde koalalar öldürüldü.

Avustralya'da zaman zaman yabani at, geyik, kedi popülasyonlarını dengelemek amacıyla benzer yöntemler uygulanıyor.

Kedilerin helikopterlerden açılan ateşle öldürülmesi bize garip gelebilir ama Avustralya'da bu normal karşılanıyor.

Popülasyonu aşırı artan ve diğer hayvanların neslini tehlikeye atan hayvanlar öldürülüyor.

Ülkemizde çok sevilen, her köşe başına mama koyup beslenen kedilerin, ABD Balık ve Yaban Hayatı Kurumu'nun yaptığı araştırmaya göre dünyada en az 33 türün yok olmasına katkıda bulunduğunu biliyor muydunuz?

Evcil ya da yabani kediler her yıl milyarlarca kuşu ve memeliyi öldürüyor.

Karınları tok olsa bile avcı doğaları yüzünden kediler birçok canlıyı öldürüyor.

Keseli karıncayiyen, Turuncu karınlı papağan, Otago kertenkelesi, kakapo, Key Largo orman sıçanı, Nene kazı nesli kediler yüzünden tehdit altına girince korumaya alındı. İstanbul'da martılar dışında kuş, sincap, kertenkele görüyor musunuz? Nadiren değil mi? Bunun nedeni sevimli kediler!

Ne yazık ki, kedi severlik başka türlerin neslini yok ediyor!

Altyazı

"Hayal ettiğin şeyler sen beklemekten vazgeçtiğinde gelir, bu hayatın sen bakarken soyunamıyorum deme şeklidir." (Shutter Island)