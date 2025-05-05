Yöresel gıda hilesi ortaya çıktı! Organik diye satılan gıdalar toplatıldı

PESTİSİTE KARŞI BASİT ÖNLEM

Meyve ve sebzelerde pestisit oranlarının zaman zaman yüksek çıkması günümüzün önemli sorunlarından biri.

Pestisitler insan vücudunda biyobirikim yaparak uzun süreli maruz kalmalarda pek çok olumsuz etkiye neden olabilir.

Bu etkiler arasında kanser türleri, Parkinson hastalığı, Alzheimer, solunum sistemi hastalıkları ve üreme sistemi bozuklukları yer alıyor. Bu sorunun çözümü; tarımsal ilaçların bilinçsiz kullanımının önüne geçmek.

Çiftçilerin tarımsal ilaç kullanımı sürekli ve sıkı bir şekilde denetlenmeli.

Peki, bizler bireysel olarak ne yapabiliriz?

Ne yazık ki, meyve ve sebzeleri musluk suyu ile yıkamak yeterli olmuyor. Dün bu konuyla ilgili 'Japon tarzı temizlik' diye bir habere rastladım.

Meyveleri yıkama kabına yerleştiriyorsunuz.

Her litre ılık suya birer çay kaşığı tuz ve kabartma tozu ekliyorsunuz.

Meyve ve sebzeleri bu karışımın içinde 10 dakika bekletiyorsunuz. Ardından soğuk akan su altında yıkayıp, iyice duruluyorsunuz.

Bu yöntemle yüzeydeki pestisit, mikrop ve toz gibi zararlı kalıntıların büyük bölümü meyve ve sebzenin dokusuna zarar vermeden uzaklaştırılabiliyor.

Basit bir yöntem, uygulamakta fayda var.