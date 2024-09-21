Giriş Tarihi: 21.09.2024 07:14
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024
07:22
Yusuf Yazıcı'nın oyuncu eşi Melisa Aslı Pamuk'tan karnı burnunda yeni kareler! "Hamilelik bir insana bu kadar yakışır"
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile tescilli güzellerden olan oyuncu Melisa Aslı Pamuk sürpriz bir şekilde Paris'te dünyaevine girmişti. Önce bebek sonra düğün modasına uyduğu çok geçmeden ortaya çıkan Melisa Aslı Pamuk'tan karnı burnunda ilk pozlar geçtiğimiz günlerde gelmişti. 33 yaşındaki güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk pozlarına yenilerini ekledi. İşte "Hamilelik bir insana bu kadar yakışır" yorumları yağan Melisa Aslı Pamuk'un karnı burnunda pozları...