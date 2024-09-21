Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yusuf Yazıcı'nın oyuncu eşi Melisa Aslı Pamuk'tan karnı burnunda yeni kareler! "Hamilelik bir insana bu kadar yakışır"
Giriş Tarihi: 21.09.2024 07:14 Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 07:22

Yusuf Yazıcı'nın oyuncu eşi Melisa Aslı Pamuk'tan karnı burnunda yeni kareler! "Hamilelik bir insana bu kadar yakışır"

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile tescilli güzellerden olan oyuncu Melisa Aslı Pamuk sürpriz bir şekilde Paris'te dünyaevine girmişti. Önce bebek sonra düğün modasına uyduğu çok geçmeden ortaya çıkan Melisa Aslı Pamuk'tan karnı burnunda ilk pozlar geçtiğimiz günlerde gelmişti. 33 yaşındaki güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk pozlarına yenilerini ekledi. İşte "Hamilelik bir insana bu kadar yakışır" yorumları yağan Melisa Aslı Pamuk'un karnı burnunda pozları...

Yusuf Yazıcı’nın oyuncu eşi Melisa Aslı Pamuk’tan karnı burnunda yeni kareler! Hamilelik bir insana bu kadar yakışır

Hamilelik güzelliğine güzellik kattı! Tescilli güzellerimizden oyuncu Melisa Aslı Pamuk şu sıralar bebek heyecanı yaşıyor...

Yusuf Yazıcı’nın oyuncu eşi Melisa Aslı Pamuk’tan karnı burnunda yeni kareler! Hamilelik bir insana bu kadar yakışır

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile evlenen ve şu sıralar anne olmaya hazırlanan Melisa Aslı Pamuk'tan karnı burnunda yeni pozlar geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yusuf Yazıcı’nın oyuncu eşi Melisa Aslı Pamuk’tan karnı burnunda yeni kareler! Hamilelik bir insana bu kadar yakışır

Melisa Aslı Pamuk, futbolcu Yusuf Yazıcı ile Paris'te evlenmiş ve düğün fotoğraflarını da zamana yayarak yayınlamıştı.

Yusuf Yazıcı’nın oyuncu eşi Melisa Aslı Pamuk’tan karnı burnunda yeni kareler! Hamilelik bir insana bu kadar yakışır

Düğününe ait detayları gizleyen Pamuk düğün sonrası eşinin Trabzon Çaykara'daki aile yakınlarını ziyarete gitmişti.

Yusuf Yazıcı’nın oyuncu eşi Melisa Aslı Pamuk’tan karnı burnunda yeni kareler! Hamilelik bir insana bu kadar yakışır

Pamuk'un bebek beklediği, mutlu haberi de Yazıcı ailesiyle paylaştığı öğrenilmişti.

SON DAKİKA