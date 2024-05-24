’Yüzyüzeyken Konuşuruz’ gitaristi Can Tunaboylu’nun şiddet davasında büyük ifşa! Kilit isimden şoke eden detay: Evin içinde dolaşıp…

'Yüzyüzeyken Konuşuruz' adlı müzik grubunun üyeleri, kadına şiddet haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önce grubun solisti Kaan Boşnak, hamile eşini dövdüğü için mahkemelik olmuştu. Son olarak ise grubun gitaristi Can Tunaboylu'nun eski sevgilisi Aybike Çelik, kendisine uygulanan şiddeti kamuoyuna açıklayıp, şiddetin uygulayıcısı olduğunu söylediği Tunaboylu'yu mahkemeye vermişti. Dün görülen duruşmada Aybike Çelik'i darp ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Tunaboylu'ya ilişkin şoke eden detaylar ortaya çıktı.