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Haberler Galeri 'Yüzyüzeyken Konuşuruz' gitaristi Can Tunaboylu'nun şiddet davasında büyük ifşa! Kilit isimden şoke eden detay: Evin içinde dolaşıp…
Giriş Tarihi: 24.05.2024 13:39 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 13:39

'Yüzyüzeyken Konuşuruz' gitaristi Can Tunaboylu'nun şiddet davasında büyük ifşa! Kilit isimden şoke eden detay: Evin içinde dolaşıp…

'Yüzyüzeyken Konuşuruz' adlı müzik grubu, kadına şiddet haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Grubun solisti Kaan Boşnak'ın hamile eşine şiddet uyguladığının ortaya çıkmasının ardından grubun bir diğer üyesi Can Tunaboylu, müzisyen sevgilisi Aybike Çelik'i darp etmekle suçlanmıştı. Dün hakim karşısına çıkan Tunaboylu'nun ifadeleri gündeme oturdu. Sabah.com.tr, şiddet olayına ilişkin konuşan görgü tanığının ifadelerine ulaştı.

SABAH İNTERNET
’Yüzyüzeyken Konuşuruz’ gitaristi Can Tunaboylu’nun şiddet davasında büyük ifşa! Kilit isimden şoke eden detay: Evin içinde dolaşıp…

'Yüzyüzeyken Konuşuruz' adlı müzik grubunun üyeleri, kadına şiddet haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önce grubun solisti Kaan Boşnak, hamile eşini dövdüğü için mahkemelik olmuştu. Son olarak ise grubun gitaristi Can Tunaboylu'nun eski sevgilisi Aybike Çelik, kendisine uygulanan şiddeti kamuoyuna açıklayıp, şiddetin uygulayıcısı olduğunu söylediği Tunaboylu'yu mahkemeye vermişti. Dün görülen duruşmada Aybike Çelik'i darp ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Tunaboylu'ya ilişkin şoke eden detaylar ortaya çıktı.

’Yüzyüzeyken Konuşuruz’ gitaristi Can Tunaboylu’nun şiddet davasında büyük ifşa! Kilit isimden şoke eden detay: Evin içinde dolaşıp…

"AYLIK GELİRİM 10-20 BİN LİRA"

Yüzyüzeyken Konuşuruz adlı müzik grubunun gitaristi Can Tunaboylu, müzisyen sevgilisi Aybike Çelik'i İstanbul Kadıköy'deki evlerinde geçen yıl ağustos ayında darp ettiği gerekçesiyle "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 6 yıl 6 aya kadar hapsinin istendiği davada hakim karşısına çıktı. Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya sanık Can Tunaboylu, müşteki Aybike Çelik ve taraf avukatları katıldı. Duruşma salonuna takım elbiseyle gelen Tunaboylu, aylık gelirinin 10-20 bin lira olduğunu söyledi.

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’Yüzyüzeyken Konuşuruz’ gitaristi Can Tunaboylu’nun şiddet davasında büyük ifşa! Kilit isimden şoke eden detay: Evin içinde dolaşıp…

"KOLLARIMI AÇTIM YERE DÜŞTÜ"

İlişkilerinin 2023 yılı başlarında başladığını ve inişli çıkışlı bir birliktelik yaşadıklarını, olaydan önce de sık sık tartıştıklarını belirten Tunaboylu, Aybike Çelik'in vücudunda meydana gelen yaralanmaların "yanlışlıkla" olduğunu ileri sürdü.

’Yüzyüzeyken Konuşuruz’ gitaristi Can Tunaboylu’nun şiddet davasında büyük ifşa! Kilit isimden şoke eden detay: Evin içinde dolaşıp…

"Olay günü konserden çıkmıştım. Eve geldiğimizde müşteki (Aybike Çelik) kıskançlık nedeniyle bana saldırdı. Bana vurmaya başladı. Bir süre sonra yeter artık diyerek kollarımı açtım. Sanırım bu sırada elim yüz bölgesine gelmiş. Kasten vurmadım. Topuklu ayakkabısı olduğu için yere düştü. Mağdurum" ifadelerini kullandı.

’Yüzyüzeyken Konuşuruz’ gitaristi Can Tunaboylu’nun şiddet davasında büyük ifşa! Kilit isimden şoke eden detay: Evin içinde dolaşıp…

GÖRGÜ TANIĞI ORTAYA ÇIKTI

Aybike Çelik'e şiddet uyguladığı iddialarını reddeden Tunaboylu'nun ifadelerinin ardından konuşan görgü tanıklarının ifadelerine ve ifşa olan yazışmalara Sabah.com.tr ulaştı.

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