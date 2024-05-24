Giriş Tarihi: 24.05.2024 13:39
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
13:39
'Yüzyüzeyken Konuşuruz' gitaristi Can Tunaboylu'nun şiddet davasında büyük ifşa! Kilit isimden şoke eden detay: Evin içinde dolaşıp…
'Yüzyüzeyken Konuşuruz' adlı müzik grubu, kadına şiddet haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Grubun solisti Kaan Boşnak'ın hamile eşine şiddet uyguladığının ortaya çıkmasının ardından grubun bir diğer üyesi Can Tunaboylu, müzisyen sevgilisi Aybike Çelik'i darp etmekle suçlanmıştı. Dün hakim karşısına çıkan Tunaboylu'nun ifadeleri gündeme oturdu. Sabah.com.tr, şiddet olayına ilişkin konuşan görgü tanığının ifadelerine ulaştı.