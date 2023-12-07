Giriş Tarihi: 07.12.2023 07:42 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 07:51

'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubu gitaristi Can Tunaboylu'dan şiddet gördüğünü söyleyen Aybike Çelik isyan etti: Organize kötülük!

'Yüzyüzeyken Konuşuruz' adlı müzik grubu ikinci kez kadına şiddet haberiyle gündeme gelmişti. Daha önce grubun solisti Kaan Boşnak, hamile eşini dövdüğü için mahkemelik olmuştu. Son olarak ise 'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubu gitaristi Can Tunaboylu'nun eski sevgilisi Aybike Çelik, ünlü isim tarafından darp edildiğini iddia etmişti. Aybike Çelik sosyal medya hesabından maruz kaldığı şiddetin büyük izlerini de paylaşmıştı. Morarmış gözünü ve kırılan kolunun fotoğrafını yayınlayan Aybike Çelik isyan etti. Can Tunaboylu'dan şiddet gördüğünü söyleyen Aybike Çelik, "Şiddetin üzerinden aylar geçti dava hâlâ görülmedi" diyerek ekledi: "Grupta 2 ifşa, 2 fail var, organize kötülük yapıyorlar"