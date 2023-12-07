Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubu gitaristi Can Tunaboylu'dan şiddet gördüğünü söyleyen Aybike Çelik isyan etti: Organize kötülük!
Giriş Tarihi: 07.12.2023 07:42 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 07:51

'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubu gitaristi Can Tunaboylu'dan şiddet gördüğünü söyleyen Aybike Çelik isyan etti: Organize kötülük!

'Yüzyüzeyken Konuşuruz' adlı müzik grubu ikinci kez kadına şiddet haberiyle gündeme gelmişti. Daha önce grubun solisti Kaan Boşnak, hamile eşini dövdüğü için mahkemelik olmuştu. Son olarak ise 'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubu gitaristi Can Tunaboylu'nun eski sevgilisi Aybike Çelik, ünlü isim tarafından darp edildiğini iddia etmişti. Aybike Çelik sosyal medya hesabından maruz kaldığı şiddetin büyük izlerini de paylaşmıştı. Morarmış gözünü ve kırılan kolunun fotoğrafını yayınlayan Aybike Çelik isyan etti. Can Tunaboylu'dan şiddet gördüğünü söyleyen Aybike Çelik, "Şiddetin üzerinden aylar geçti dava hâlâ görülmedi" diyerek ekledi: "Grupta 2 ifşa, 2 fail var, organize kötülük yapıyorlar"

ÖMER KARAHAN
’Yüzyüzeyken Konuşuruz’ grubu gitaristi Can Tunaboylu’dan şiddet gördüğünü söyleyen Aybike Çelik isyan etti: Organize kötülük!

Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun üyesi Can Tunaboylu'nun eski sevgilisi Aybike Çelik, geçtiğimiz aylarda Tunaboylu'dan şiddet gördüğünü iddia etmişti.

’Yüzyüzeyken Konuşuruz’ grubu gitaristi Can Tunaboylu’dan şiddet gördüğünü söyleyen Aybike Çelik isyan etti: Organize kötülük!

Aybike Çelik, bu açıklamaları yaparken grubun solisti Kaan Boşnak'ın da ismi, çocuğunun da annesi olan eşi Başak Torun'a şiddet uyguladığı haberleriyle gündeme gelmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
’Yüzyüzeyken Konuşuruz’ grubu gitaristi Can Tunaboylu’dan şiddet gördüğünü söyleyen Aybike Çelik isyan etti: Organize kötülük!

Çelik, Tunaboylu'dan şiddet nedeniyle şikayetçi olduğu o tarihten yaklaşık 2 ay sonra sosyal medyada hem eski sevgilisi hem de Yüzyüzeyken Konuşuruz grubu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

’Yüzyüzeyken Konuşuruz’ grubu gitaristi Can Tunaboylu’dan şiddet gördüğünü söyleyen Aybike Çelik isyan etti: Organize kötülük!

'SOKAKTA RAHAT RAHAT GEZİYORLAR'
Çelik, "Yaşadığım şiddeti sizlere yazabildiğim tarih 15 Ekim'di, bugün ise 6 Aralık... Hâlâ dava tarihi belli değil..." diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Bu dayakçı grup, sokakta rahat rahat dolaşıyor. İsimlerini yazdığım için bana ceza versinler, hiç umurumda değil.

’Yüzyüzeyken Konuşuruz’ grubu gitaristi Can Tunaboylu’dan şiddet gördüğünü söyleyen Aybike Çelik isyan etti: Organize kötülük!

Kendi isteği ile çocuğunu görmediğini öğrendikten sonra Kaan Boşnak'a 'Bence çocuğunu görmelisin, çocuk yaralı bir birey olmasın' dediğim için bu grup ve menajerleri tarafından zorbalık gördüm.

SON DAKİKA