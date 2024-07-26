Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Zehra Güneş'in kız kardeşleri Mina ve İrem güzellikleriyle ilgi odağı oldu! Gören hayran kalıyor
Giriş Tarihi: 26.07.2024 15:26 Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 15:29

Zehra Güneş'in kız kardeşleri Mina ve İrem güzellikleriyle ilgi odağı oldu! Gören hayran kalıyor

Filenin Sultanları arasında 'duvar' lakabıyla anılan, yaptığı bloklarla adından söz ettiren Zehra Güneş A Milli Kadın Voleybol Takımımızın parlayan yıldızları arasında. Elde ettiği başarının yanı sıra özel hayatı ve duru güzelliği ile de dikkat çeken milli sporcu, saç modelinden giydiklerine kadar pek çok konu özelinde gündemden düşmüyor. 25 yaşındaki Zehra Güneş'in kendisi gibi voleybolcu olan kız kardeşleri İrem Nur Güneş ve Mina Güneş de ablalarının izinde. İşte, en az ablaları kadar güzellikleriyle ilgi odağı olan İrem Nur Güneş ve Mina Güneş...

Zehra Güneş’in kız kardeşleri Mina ve İrem güzellikleriyle ilgi odağı oldu! Gören hayran kalıyor

Zehra Güneş A Milli Kadın Voleybol Takımımızda elde ettiği başarılarla adından söz ettirirken özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Güzellikleri ile dikkat çeken Zehra, İrem Nur ve Mina her paylaşımıyla takipçilerini hayran bırakıyor:

Zehra Güneş’in kız kardeşleri Mina ve İrem güzellikleriyle ilgi odağı oldu! Gören hayran kalıyor

Yaptığı bloklar ile adından söz ettiren 25 yaşındaki yıldız isim Zehra Güneş'in başarısı kadar kariyeri, ailesi ve tarzı da gündemde.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Zehra Güneş’in kız kardeşleri Mina ve İrem güzellikleriyle ilgi odağı oldu! Gören hayran kalıyor

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken milli voleybolcu şimdilerde Olimpiyat Oyunları için Paris'te.

Zehra Güneş’in kız kardeşleri Mina ve İrem güzellikleriyle ilgi odağı oldu! Gören hayran kalıyor

Oyun performansıyla dikkat çeken Zehre Güneş'in kız kardeşleri de hem başarı hem güzellik olarak ablalarının tahtına aday.

İrem Nur Güneş ve Mina Güneş ablalarının izinde.

Zehra Güneş’in kız kardeşleri Mina ve İrem güzellikleriyle ilgi odağı oldu! Gören hayran kalıyor

İşte, İrem Nur Güneş ve Mina Güneş'in takipçileri ile paylaştıkları o kareler:

SON DAKİKA