Giriş Tarihi: 26.07.2024 15:26
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024
15:29
Zehra Güneş'in kız kardeşleri Mina ve İrem güzellikleriyle ilgi odağı oldu! Gören hayran kalıyor
Filenin Sultanları arasında 'duvar' lakabıyla anılan, yaptığı bloklarla adından söz ettiren Zehra Güneş A Milli Kadın Voleybol Takımımızın parlayan yıldızları arasında. Elde ettiği başarının yanı sıra özel hayatı ve duru güzelliği ile de dikkat çeken milli sporcu, saç modelinden giydiklerine kadar pek çok konu özelinde gündemden düşmüyor. 25 yaşındaki Zehra Güneş'in kendisi gibi voleybolcu olan kız kardeşleri İrem Nur Güneş ve Mina Güneş de ablalarının izinde. İşte, en az ablaları kadar güzellikleriyle ilgi odağı olan İrem Nur Güneş ve Mina Güneş...