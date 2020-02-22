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  • Zekai Tunca: Sokaklardan kendi konserimin afişlerini söktüm

: Sokaklardan kendi konserimin afişlerini söktüm

'nın 50'nci sanat yılı için, farklı sanatçıların duayen ismin şarkılarını seslendirdiği Ustaya Saygı adlı bir albüm yayınlandı. Tunca'yla hem albümün kritiğini yaptık hem de 'li, tek kanallı yıllara doğru yolculuğa çıktık...

GÖKSAN GÖKTAŞ Magazin
Giriş Tarihi: 22.02.2020 07:40 Güncelleme Tarihi: 22.02.2020 07:48
Zekai Tunca: Sokaklardan kendi konserimin afişlerini söktüm

'nın 50'nci sanat yılı için, farklı sanatçıların duayen ismin şarkılarını seslendirdiği Ustaya Saygı adlı bir albüm yayınlandı. Tunca'yla hem albümün kritiğini yaptık hem de 'li, tek kanallı yıllara doğru yolculuğa çıktık...

Zekai Tunca: Sokaklardan kendi konserimin afişlerini söktüm

1980'ler... Tek kanallı, siyah beyaz TRT yılları. İlginçtir; eğlence alternatifleri her ne kadar az da olsa renkli yıllar. Cumartesi akşamları ve pazar günleri yayınlanan müzik eğlence programlarında kelimenin tam anlamıyla 'ailecek' ekran başında herkes. Ersen ve Dadaşlar da orada, de, Barış Manço da, Belkıs Akkale de... Dedeyle torun aynı programı izliyor. Zapping falan hak getire... Zaten kumanda icat olunup mertlik bozulmamış henüz. Ses kısıp açma görevi genellikle evin en küçüğünde. İstiklal Marşı'yla sabah saatlerinde açılıp gece 12'de yine İstiklal Marşı'yla kapanıyor televizyon...

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Zekai Tunca: Sokaklardan kendi konserimin afişlerini söktüm

ZEKAİ TUNCA GİBİ ADAM!

İşte o günlerin ekran dünyasında karşımıza sıklıkla çıkan bir isimdi ... Beyefendi duruşu, naif tavrı toplumsal belleğe öylesine yerleşmişti ki, konu komşu 'efendiden' tabir edilen birini tanımlamak için "Vallahi Zekai Tunca gibi adam" derdi. Aynıyla vakidir söylediğimiz... İçe dokunan sesi, sırrı onun maharetinde saklı, hüzünle tatlı bir yaşama sevincini harmanlayan şarkılarıyla o janrı pek tanımayan, hoşlanmayan gençleri bile kendine çekerdi...

Zekai Tunca: Sokaklardan kendi konserimin afişlerini söktüm

İmkansız, Git Gidebilirsen, Gülü Susuz Seni Aşksız Bırakmam, Üzme Beni... Ve daha nice bestesi 40 yıldır kulaklardan silinmedi. Sadece beste değil, güftelerin de de çoğu kendisine aitti. Bazı istisnalar dışında... TRT sanatçısı olarak çıktı yola, öyle devam etti. Ankara'dan ayrılmadı. İstanbul gazinolarından nice teklifler alsa da, o güvendiği suları tercih etti hep.
Usta sanatçı bugünlerde 50'inci sanat yılını kutluyor. Bu vesileyle Poll Production kendisine müthiş bir sürpriz hazırladı. Ustanın en değerli hitleri, Zakkum'dan Fatih Erkoç'a, Işın Karaca'dan Ferhat Göçer'e pek çok müzisyen tarafından seslendirildi ve ortaya Ustaya Saygı/ 50. Yıl albümü çıktı.

Zekai Tunca: Sokaklardan kendi konserimin afişlerini söktüm

'nın heyecanı büyük. Bugüne kadar bestelerini yüzlerce Türk Sanat Müziği şarkıcısı seslendirse ilk defa farklı alanlardan müzisyenlerden dinliyor onları. "Bazılarının kayıtlarında bulundum. Ama çoğu sürpriz oldu bana" diyor ve ekliyor Tunca: "Mesela Zakkum grubu var. Rock çalıyorlar... Çok dinlediğim ve bildiğim bir tür değildir. Gülü Susuz Seni Aşksız Bırakmam şarkısın çalıp söylemişler... Böyle gitarlarla, davullarla... Önce çok ilginç geldi. Sonra düşündüm. Bu gençler benim şarkılarımı biliyor ve çalıyor. Kendilerinden daha da gençlere ulaştıracaklar bu şarkıları... İçim huzur doldu. Türk Sanat Müziği çok teknik bir müziktir. A'sı A'dır, B'si B. İlk defa serbest şekilde söylendiğini duyuyorum şarkılarımın... Pop, techno yorumlayan da olmuş. Tabii bir de Ahmet Özhan gibi ustalar var albümde. Beni gururlandıran bir albüm oldu."

Zekai Tunca: Sokaklardan kendi konserimin afişlerini söktüm

CEBİMDE ŞARKI SÖZLERİ

Başta demiştik ya aslında sadece beste konusunda değil, söz yazarlığında da mahir. Ama meşhur İmkansız şarkısını yazarken bir miktar zorlanmış. Küçük küçük notlar almış, yazmış, silmiş, sinmemiş içine. İçinden hep şair Cemal Safi'yle tanışmak geçiyormuş... Hem hayranı olduğu için, hem de dostluk kurmak için. "Belki de içimden çok geçirdiğim için bir gün bir dost meclisinde rastlaştık Cemal Safi"yle diyor Tunca ve aklından geçen 'imkansız sözleri' büyük şairin nasıl ete kemiğe büründürdüğünü şöyle anlatıyor:

Zekai Tunca: Sokaklardan kendi konserimin afişlerini söktüm

"İmkansız şarkısının melodileri kafamda dönüyor. Ufak ufak notlar alıyorum. 'Fallarda da yoksun' falan gibi. Ceplerimde kağıtlarla dolaşıyorum. Bir sohbet ortamında Cemal Safi'yle tanıştık. Müthiş bir insan. Bütün gerçek sanatçılar gibi de -ki iyi manada söylüyorum, ben de öyleyim- biraz kaçık! Çünkü üreten bir adam. Ona anlattım müşkülümü. 'Böyle bir şarkı yapmaya çalışıyorum. Siz bunun sözlerini ne güzel ifade edersiniz' dedim. Verdim cebimdeki kağıdı. Aldı ve yazdı... 'Yıldızlara baktırdım/ Fallarda çıkmıyorsun/Seni Görmem imkansız/Rüyalarım olmasa' diye girdi, bitirdi... Tam da içimden geçeni, aktarmaya çalıştığıma tercüman oldu. Büyük sanatçılar böyledir işte. Sizin ruhunuzu okurlar."

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