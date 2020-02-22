Zekai Tunca: Sokaklardan kendi konserimin afişlerini söktüm

Zekai Tunca'nın heyecanı büyük. Bugüne kadar bestelerini yüzlerce Türk Sanat Müziği şarkıcısı seslendirse ilk defa farklı alanlardan müzisyenlerden dinliyor onları. "Bazılarının kayıtlarında bulundum. Ama çoğu sürpriz oldu bana" diyor ve ekliyor Tunca: "Mesela Zakkum grubu var. Rock çalıyorlar... Çok dinlediğim ve bildiğim bir tür değildir. Gülü Susuz Seni Aşksız Bırakmam şarkısın çalıp söylemişler... Böyle gitarlarla, davullarla... Önce çok ilginç geldi. Sonra düşündüm. Bu gençler benim şarkılarımı biliyor ve çalıyor. Kendilerinden daha da gençlere ulaştıracaklar bu şarkıları... İçim huzur doldu. Türk Sanat Müziği çok teknik bir müziktir. A'sı A'dır, B'si B. İlk defa serbest şekilde söylendiğini duyuyorum şarkılarımın... Pop, techno yorumlayan da olmuş. Tabii bir de Ahmet Özhan gibi ustalar var albümde. Beni gururlandıran bir albüm oldu."