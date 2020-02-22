Zekai Tunca: Sokaklardan kendi konserimin afişlerini söktüm

İmkansız, Git Gidebilirsen, Gülü Susuz Seni Aşksız Bırakmam, Üzme Beni... Ve daha nice bestesi 40 yıldır kulaklardan silinmedi. Sadece beste değil, güftelerin de de çoğu kendisine aitti. Bazı istisnalar dışında... TRT sanatçısı olarak çıktı yola, öyle devam etti. Ankara'dan ayrılmadı. İstanbul gazinolarından nice teklifler alsa da, o güvendiği suları tercih etti hep.
Usta sanatçı bugünlerde 50'inci sanat yılını kutluyor. Bu vesileyle Poll Production kendisine müthiş bir sürpriz hazırladı. Ustanın en değerli hitleri, Zakkum'dan Fatih Erkoç'a, Işın Karaca'dan Ferhat Göçer'e pek çok müzisyen tarafından seslendirildi ve ortaya Ustaya Saygı/Zekai Tunca 50. Yıl albümü çıktı.