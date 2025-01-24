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Haberler Galeri "Zembilli" dördüncü bölümüyle ekranlarda...
Giriş Tarihi: 24.01.2025 07:02 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 07:02

"Zembilli" dördüncü bölümüyle ekranlarda...

Atv ekranlarının yeni dizisi "Zembilli"nin dördüncü bölümünde neler yaşanacak?

Zembilli dördüncü bölümüyle ekranlarda...

4.Bölüm Özeti:

Adem, Kadir, Tarık ve Vahit; İlyas'ın onlara kurduğu tuzağa düşer ve tarihi eser kaçakçılığından gözaltına alınırlar.

Zembilli dördüncü bölümüyle ekranlarda...

Nuran, Kadir'in yokluğunu aratmamak için kolları sıvar, fırında çalışmaya başlar.

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Zembilli dördüncü bölümüyle ekranlarda...

Gülnur, Nuran'ı fırında görünce, bu fırsatı kaçırmaz ve hemen Refik'e söyler.

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Zembilli dördüncü bölümüyle ekranlarda...

Refik apar topar fırına gelip Nuran'a hesap sorar. Fidan ise Adem ve Esma'nın kendisinden sakladığı vasiyet meselesi yüzünden hem Esma'yı hem de Adem'i suçlar.

Zembilli dördüncü bölümüyle ekranlarda...

Esma ise Adem ve diğerlerini kurtarmak için İlyas'la görüşmeyi kabul eder.

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