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Haberler Galeri Zerrin Özer'den hayranlarını üzen paylaşım! Hastalığını açıklayan Zerrin Özer "Defolup gitmek istiyorum" sözleriyle isyan etti!
Giriş Tarihi: 15.04.2023 09:16 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 09:22

Zerrin Özer'den hayranlarını üzen paylaşım! Hastalığını açıklayan Zerrin Özer "Defolup gitmek istiyorum" sözleriyle isyan etti!

Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren sanatçı Zerrin Özer, Haziran 2022'de müziği bıraktığını açıkladıktan birkaç ay sonra müziğe geri döndüğünü duyurmuştu. Zaman zaman paylaşımlarıyla konuşulan Zerrin Özer, son olarak sosyal medyadan adeta ateş püskürdü. Zerrin Özer, uzun süredir sakladığı hastalığını açıklarken "Beni yaftalamanızdan bıktım bazı kuş beyinliler" gibi sert sözler sarf etti. Zerrin Özer "Defolup gitmek istiyorum" diyerek isyan etti! Zerrin Özer'in hastalığı Borderline kişilik bozukluğu nedir? Zerrin Özer'in sağlık durumu nasıl?

Zerrin Özer’den hayranlarını üzen paylaşım! Hastalığını açıklayan Zerrin Özer Defolup gitmek istiyorum sözleriyle isyan etti!

Ünlü sanatçı Zerrin Özer "Defolup gitmek istiyorum" diyerek kimlere isyan etti?

Zerrin Özer’den hayranlarını üzen paylaşım! Hastalığını açıklayan Zerrin Özer Defolup gitmek istiyorum sözleriyle isyan etti!

Geçen aylarda kısa süreli olarak sahneleri bıraktığını açıklayan Zerrin Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda borderline yani 'kişilik bozukluğu' hastalığıyla mücadele ettiğini söyledi.

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Zerrin Özer’den hayranlarını üzen paylaşım! Hastalığını açıklayan Zerrin Özer Defolup gitmek istiyorum sözleriyle isyan etti!

Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren sanatçı Zerrin Özer, Haziran 2022'de müziği bıraktığını açıkladıktan birkaç ay sonra müziğe geri döndüğünü duyurmuştu.

Zerrin Özer’den hayranlarını üzen paylaşım! Hastalığını açıklayan Zerrin Özer Defolup gitmek istiyorum sözleriyle isyan etti!

Zaman zaman paylaşımlarıyla konuşulan Zerrin Özer, son olarak sosyal medyadan sitem dolu bir paylaşım yaptı.

Zerrin Özer’den hayranlarını üzen paylaşım! Hastalığını açıklayan Zerrin Özer Defolup gitmek istiyorum sözleriyle isyan etti!

Zerrin Özer, uzun süredir sakladığı hastalığını açıklarken "Defolup gitmek istiyorum, nasıl uçlardasınız ben borderlinem ya sizler? Beni tanımıyorsunuz. Bıktım artık beni yaftalamanızdan, bıktım bazı kuş beyinlilerden" gibi sert sözler sarf etti.

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