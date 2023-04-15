Giriş Tarihi: 15.04.2023 09:16
Güncelleme Tarihi: 15.04.2023
09:22
Zerrin Özer'den hayranlarını üzen paylaşım! Hastalığını açıklayan Zerrin Özer "Defolup gitmek istiyorum" sözleriyle isyan etti!
Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren sanatçı Zerrin Özer, Haziran 2022'de müziği bıraktığını açıkladıktan birkaç ay sonra müziğe geri döndüğünü duyurmuştu. Zaman zaman paylaşımlarıyla konuşulan Zerrin Özer, son olarak sosyal medyadan adeta ateş püskürdü. Zerrin Özer, uzun süredir sakladığı hastalığını açıklarken "Beni yaftalamanızdan bıktım bazı kuş beyinliler" gibi sert sözler sarf etti. Zerrin Özer "Defolup gitmek istiyorum" diyerek isyan etti! Zerrin Özer'in hastalığı Borderline kişilik bozukluğu nedir? Zerrin Özer'in sağlık durumu nasıl?