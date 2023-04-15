Zerrin Özer'den hayranlarını üzen paylaşım! Hastalığını açıklayan Zerrin Özer "Defolup gitmek istiyorum" sözleriyle isyan etti!

Zerrin Özer, uzun süredir sakladığı hastalığını açıklarken "Defolup gitmek istiyorum, nasıl uçlardasınız ben borderlinem ya sizler? Beni tanımıyorsunuz. Bıktım artık beni yaftalamanızdan, bıktım bazı kuş beyinlilerden" gibi sert sözler sarf etti.