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Haberler Galeri Magazin Zeynep Bastık mutluluğunu böyle paylaştı: Serkay Tütüncü’ye peş peşe romantik sözler! Seda Sayan bu aşka kayıtsız kalamadı…
Giriş Tarihi: 06.09.2026 11:49

Zeynep Bastık mutluluğunu böyle paylaştı: Serkay Tütüncü’ye peş peşe romantik sözler! Seda Sayan bu aşka kayıtsız kalamadı…

2 Eylül'de nikah masasına oturan Zeynep Bastık, oyuncu Serkay Tütüncü ile hayatını birleştirdiği düğünden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bastık'ın notunu düştüğü romantik paylaşım kısa sürede yoğun ilgi görürken, fotoğrafın altına yorum bırakan Seda Sayan da dikkat çeken isimlerden biri oldu.

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Zeynep Bastık mutluluğunu böyle paylaştı: Serkay Tütüncü’ye peş peşe romantik sözler! Seda Sayan bu aşka kayıtsız kalamadı…

ATV ekranlarında yayınlanan A.B.İ. dizisinde avukat Yılmaz rolüyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu Serkay Tütüncü ile ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, yaklaşık iki yıldır gözlerden uzak ve mutlu bir birliktelik sürdürüyordu.

Zeynep Bastık mutluluğunu böyle paylaştı: Serkay Tütüncü’ye peş peşe romantik sözler! Seda Sayan bu aşka kayıtsız kalamadı…

İlişkilerini resmiyete dökmeye karar veren çift, birlikte çıktıkları romantik bir tatilde evlilik yolundaki ilk ciddi adımı atmıştı. Tütüncü'nün tatil sırasında organize ettiği sürpriz evlilik teklifine büyük bir sevinçle "Evet" yanıtını veren Bastık, bu özel anları ve mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşmıştı.

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Zeynep Bastık mutluluğunu böyle paylaştı: Serkay Tütüncü’ye peş peşe romantik sözler! Seda Sayan bu aşka kayıtsız kalamadı…

DÜĞÜN ÖNCESİ SÜRPRİZ BEKARLIĞA VEDA

Düğüne sadece birkaç gün kala Zeynep Bastık'ın yakın arkadaş grubu, ünlü şarkıcı için unutulmaz bir sürpriz bekarlığa veda partisi düzenlemişti.

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Zeynep Bastık mutluluğunu böyle paylaştı: Serkay Tütüncü’ye peş peşe romantik sözler! Seda Sayan bu aşka kayıtsız kalamadı…

Renkli ve eğlenceli görüntülere sahne olan geceden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Bastık, kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni ve tebrik mesajı almıştı.

Zeynep Bastık mutluluğunu böyle paylaştı: Serkay Tütüncü’ye peş peşe romantik sözler! Seda Sayan bu aşka kayıtsız kalamadı…

İZMİR ÇEŞME'DE UNUTULMAZ NİKAH

Tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından ünlü çift, hayatlarını birleştirmek üzere 2 Eylül'de İzmir Çeşme'de nikah masasına oturdu. Yakın dostlarının ve ailelerinin katıldığı bu özel iki yıldır süren dolu dolu aşk, resmen taçlandırılmış oldu.

Zeynep Bastık mutluluğunu böyle paylaştı: Serkay Tütüncü’ye peş peşe romantik sözler! Seda Sayan bu aşka kayıtsız kalamadı…

MUTLULUK GÖZYAŞLARI

İmzaların atılması ve nikâh memurunun çifti resmen karı koca ilan etmesinin ardından tören alanında son derece duygusal anlar yaşandı.

Zeynep Bastık mutluluğunu böyle paylaştı: Serkay Tütüncü’ye peş peşe romantik sözler! Seda Sayan bu aşka kayıtsız kalamadı…

Hayatlarının en özel "Evet" cevabını verdikten sonra birbirine sarılan Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, yaşadıkları yoğun duygu seline engel olamayarak mutluluk gözyaşları döktü. İkilinin gözyaşlarıyla mühürlenen bu anlar, nikahın en unutulmaz karesi olarak hafızalara kazındı.

Zeynep Bastık mutluluğunu böyle paylaştı: Serkay Tütüncü’ye peş peşe romantik sözler! Seda Sayan bu aşka kayıtsız kalamadı…

SOSYAL MEDYADA DUYGU DOLU İLANI AŞK

İzmir Çeşme'de gerçekleşen nikah töreninin ardından mutluluklarını paylaşmaya devam eden ünlü çift, bu kez törenden en özel ve duygu dolu kareleri sosyal medyada takipçilerinin beğenisine sundu.

Zeynep Bastık mutluluğunu böyle paylaştı: Serkay Tütüncü’ye peş peşe romantik sözler! Seda Sayan bu aşka kayıtsız kalamadı…

Nikahta yaşanan duygusal anların ve mutluluk gözyaşlarının yansıdığı fotoğraflar kısa sürede binlerce etkileşim alırken, Zeynep Bastık'ın kaleme aldığı satırlar okuyanları duygulandırdı.

Zeynep Bastık mutluluğunu böyle paylaştı: Serkay Tütüncü’ye peş peşe romantik sözler! Seda Sayan bu aşka kayıtsız kalamadı…

"GÖZLERİMİZİN İLK BULUŞTUĞU GÜNDEN BERİ..."

Eşi Serkay Tütüncü ile çekilen karelerini art arda yayınlayan güzel şarkıcı, ilişkilerinin başından bu yana hissettiği duyguları içtenlikle dile getirdi. Aşklarını evlilikle taçlandırmanın heyecanını yaşayan Bastık, paylaşımında şu romantik ifadelere yer verdi:

"Gözlerimizin ilk buluştuğu günden beri biliyordum evleneceğimizi... Hayatımın aşkı... Ruh ikizim... Sevgilim... Evim... Kocam..."

Zeynep Bastık mutluluğunu böyle paylaştı: Serkay Tütüncü’ye peş peşe romantik sözler! Seda Sayan bu aşka kayıtsız kalamadı…

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşımın altına binlerce tebrik yorumu gelirken, magazin dünyasının sevilen isimleri de çifte mutluluk dileklerini iletti.

Zeynep Bastık mutluluğunu böyle paylaştı: Serkay Tütüncü’ye peş peşe romantik sözler! Seda Sayan bu aşka kayıtsız kalamadı…

Bu isimlerden biri olan usta sanatçı Seda Sayan ise paylaşımın altına nazar boncuğu emojisi koyarak çiftin bu özel karesine destek verdi.

Zeynep Bastık mutluluğunu böyle paylaştı: Serkay Tütüncü’ye peş peşe romantik sözler! Seda Sayan bu aşka kayıtsız kalamadı…

İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler...

CEYDA DÜVENCİ-GÜÇLÜ METE

Zeynep Bastık mutluluğunu böyle paylaştı: Serkay Tütüncü’ye peş peşe romantik sözler! Seda Sayan bu aşka kayıtsız kalamadı…

NAZAN KESAL-ERCAN KESAL

Zeynep Bastık mutluluğunu böyle paylaştı: Serkay Tütüncü’ye peş peşe romantik sözler! Seda Sayan bu aşka kayıtsız kalamadı…

YUNUS BÜLBÜL- NESLİHAN MUTLU

Zeynep Bastık mutluluğunu böyle paylaştı: Serkay Tütüncü’ye peş peşe romantik sözler! Seda Sayan bu aşka kayıtsız kalamadı…

HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN

Zeynep Bastık mutluluğunu böyle paylaştı: Serkay Tütüncü’ye peş peşe romantik sözler! Seda Sayan bu aşka kayıtsız kalamadı…

ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

Zeynep Bastık mutluluğunu böyle paylaştı: Serkay Tütüncü’ye peş peşe romantik sözler! Seda Sayan bu aşka kayıtsız kalamadı…

IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER

Zeynep Bastık mutluluğunu böyle paylaştı: Serkay Tütüncü’ye peş peşe romantik sözler! Seda Sayan bu aşka kayıtsız kalamadı…

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

Zeynep Bastık mutluluğunu böyle paylaştı: Serkay Tütüncü’ye peş peşe romantik sözler! Seda Sayan bu aşka kayıtsız kalamadı…

TAMER LEVENT- SENAN LEVENT

Zeynep Bastık mutluluğunu böyle paylaştı: Serkay Tütüncü’ye peş peşe romantik sözler! Seda Sayan bu aşka kayıtsız kalamadı…

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Zeynep Bastık mutluluğunu böyle paylaştı: Serkay Tütüncü’ye peş peşe romantik sözler! Seda Sayan bu aşka kayıtsız kalamadı…

HAKAN ÇALHANOĞLU- SİNEM ÇALHANOĞLU

Zeynep Bastık mutluluğunu böyle paylaştı: Serkay Tütüncü’ye peş peşe romantik sözler! Seda Sayan bu aşka kayıtsız kalamadı…

OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ

Zeynep Bastık mutluluğunu böyle paylaştı: Serkay Tütüncü’ye peş peşe romantik sözler! Seda Sayan bu aşka kayıtsız kalamadı…

DUA LİPA-CALLUM TURNER

Zeynep Bastık mutluluğunu böyle paylaştı: Serkay Tütüncü’ye peş peşe romantik sözler! Seda Sayan bu aşka kayıtsız kalamadı…

NAZLI BULUM- DORUK KAYA

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