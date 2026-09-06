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Zeynep Bastık mutluluğunu böyle paylaştı: Serkay Tütüncü’ye peş peşe romantik sözler! Seda Sayan bu aşka kayıtsız kalamadı…
Giriş Tarihi: 06.09.2026 11:49
Zeynep Bastık mutluluğunu böyle paylaştı: Serkay Tütüncü’ye peş peşe romantik sözler! Seda Sayan bu aşka kayıtsız kalamadı…
2 Eylül'de nikah masasına oturan Zeynep Bastık, oyuncu Serkay Tütüncü ile hayatını birleştirdiği düğünden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bastık'ın notunu düştüğü romantik paylaşım kısa sürede yoğun ilgi görürken, fotoğrafın altına yorum bırakan Seda Sayan da dikkat çeken isimlerden biri oldu.