Zeynep Bastık mutluluğunu böyle paylaştı: Serkay Tütüncü’ye peş peşe romantik sözler! Seda Sayan bu aşka kayıtsız kalamadı…

İZMİR ÇEŞME'DE UNUTULMAZ NİKAH

Tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından ünlü çift, hayatlarını birleştirmek üzere 2 Eylül'de İzmir Çeşme'de nikah masasına oturdu. Yakın dostlarının ve ailelerinin katıldığı bu özel iki yıldır süren dolu dolu aşk, resmen taçlandırılmış oldu.