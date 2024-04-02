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Haberler Galeri Zeynep Beşerler ihaneti affetmedi! Sessiz sedasız boşandılar! Emir İçgören'in yasak aşk yaşadığı kadın bakın kim çıktı...
Giriş Tarihi: 02.04.2024 07:30 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 07:32

Zeynep Beşerler ihaneti affetmedi! Sessiz sedasız boşandılar! Emir İçgören'in yasak aşk yaşadığı kadın bakın kim çıktı...

Uzun süredir Ayşegül adında tekstilci bir kadın ile yasak aşk yaşayan ve boşanmak isteyen Zeynep Beşerler'in eşi Emir İçgören, geçtiğimiz yaz başı evini terk edip Etiler'de kiraladığı bir evde yaşamaya başlamıştı. Zeynep Beşerler ise, kendisini aldatan ve onurunu kıran eşini uğraştırmak için boşanmaya yanaşmıyordu. Güzel oyuncu Zeynep Beşerler sonunda pes etti. Zeynep Beşerler ile Emir İçgören geçtiğimiz ay sessiz sedasız boşandı. Emir İçgören'in yasak aşk yaşadığı ve uğruna yuvasını yıktığı sevgilisinin ise kim olduğu ortaya çıktı...

BÜLENT CANKURT
Zeynep Beşerler ihaneti affetmedi! Sessiz sedasız boşandılar! Emir İçgören’in yasak aşk yaşadığı kadın bakın kim çıktı...

Oyuncu Zeynep Beşerler ile iş insanı Emir İçgören'in boşanma aşamasında olduğunu yazmıştım geçen hafta. Meğer, önceki ay sessiz sedasız boşanmışlar!

Zeynep Beşerler ihaneti affetmedi! Sessiz sedasız boşandılar! Emir İçgören’in yasak aşk yaşadığı kadın bakın kim çıktı...

Yaz başı evini terk edip Etiler'de kiraladığı evde yaşamaya başlayan ve boşanmak isteyen taraf olan Emir İçgören, sonunda muradına ermiş anlayacağınız!

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Zeynep Beşerler ihaneti affetmedi! Sessiz sedasız boşandılar! Emir İçgören’in yasak aşk yaşadığı kadın bakın kim çıktı...

Bu arada Emir Bey'in yasak aşk yaşadığı Ayşegül Hanım'ın kim olduğunu da öğrendim.

Zeynep Beşerler ihaneti affetmedi! Sessiz sedasız boşandılar! Emir İçgören’in yasak aşk yaşadığı kadın bakın kim çıktı...

Ayşegül Hanım, yıllardır mayo ve bikini markasıyla adından söz ettiren tasarımcı Ayşegül Kuru imiş.

Zeynep Beşerler ihaneti affetmedi! Sessiz sedasız boşandılar! Emir İçgören’in yasak aşk yaşadığı kadın bakın kim çıktı...

Ben henüz rastlamadım ama Emir İçgören, boşandıktan sonra sevgilisi Ayşegül Kuru ile ortalarda arz-ı endam eylemeye başlamış.

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