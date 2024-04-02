Giriş Tarihi: 02.04.2024 07:30
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
07:32
Zeynep Beşerler ihaneti affetmedi! Sessiz sedasız boşandılar! Emir İçgören'in yasak aşk yaşadığı kadın bakın kim çıktı...
Uzun süredir Ayşegül adında tekstilci bir kadın ile yasak aşk yaşayan ve boşanmak isteyen Zeynep Beşerler'in eşi Emir İçgören, geçtiğimiz yaz başı evini terk edip Etiler'de kiraladığı bir evde yaşamaya başlamıştı. Zeynep Beşerler ise, kendisini aldatan ve onurunu kıran eşini uğraştırmak için boşanmaya yanaşmıyordu. Güzel oyuncu Zeynep Beşerler sonunda pes etti. Zeynep Beşerler ile Emir İçgören geçtiğimiz ay sessiz sedasız boşandı. Emir İçgören'in yasak aşk yaşadığı ve uğruna yuvasını yıktığı sevgilisinin ise kim olduğu ortaya çıktı...