Zeynep Casalini: Yapımcılara yalakalık yapmam

- Daha çok sahneye çıkmayı ya da daha geniş kitlelere hitap etmeyi kim istemez?

Yapamıyorum, olamam; ben bu kadarım. 'Daha büyük isim olsaydın'ın sonu yok ama bedelleri var. Onları da ödemedim, ödemem de... İyi ki de ödemedim, çünkü spontane gelişen çok iyi bir hayatım var. Kesinlikle çok memnunum; gereksiz hırslara gerek yok. Biliyorsun ki hırs, yedi günahtan biridir.