Zeynep Casalini: Yapımcılara yalakalık yapmam

ESKİLER BAŞKA
- Türkiye'de müzik algısı değişti ama yine de iyi şarkılar hep eski isimlerden geliyor, değil mi?
Sezen Aksu, Tarkan, Kenan Doğulu, Sıla, Mor ve Ötesi, Şebnem Ferah gibi isimler iyi işler çıkarıyorlar;çünkü kimsenin yalakası değiller. Başka sayabilir miyiz, çok az. Müzik sektörünü çöp yığınınadönüştürdüler. Bu yüzden onların içinde olmak istemiyorum. Denedim ama vallahi olmuyor; tüylerim diken diken oluyor. Ben işimi yaparım, şarkımı çıkarırım; isteyen görür, istemeyen görmez. Benimilyonlar sevsin gibi bir derdim yok, istemem.