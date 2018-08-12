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: Yapımcılara yalakalık yapmam

Bodrum'da açtığı kafe ile ilgilenirken müzik çalışmalarına devam eden : Müzik sektörünü çöp yığınına dönüştürdüler. Bu yüzden onların içinde olmak istemiyorum. Ben işimi yaparım; isteyen görür, istemeyen görmez. Beni milyonlar sevsin gibi bir derdim yok

Giriş Tarihi: 12.08.2018 10:38 Güncelleme Tarihi: 12.08.2018 10:57
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: Yapımcılara yalakalık yapmam
Zeynep Casalini: Yapımcılara yalakalık yapmam

OĞUZHAN TORACI

'nin dedesi; edebiyatçı Vedat Türkali, annesi; oyuncu Deniz Türkali, hayatında toplam beş kez görmüş olsa da babası; İtalyan şarkıcı Ernesto Casalini, dayısı; yönetmen Barış Pirhasan ve üvey babası da yönetmen Atıf Yılmaz... Göründüğü gibi genler sağlam ve ortam müsait; bu şartlarda büyüyüp de sanatçı olmamak ne mümkün!

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: Yapımcılara yalakalık yapmam
Zeynep Casalini: Yapımcılara yalakalık yapmam

Tabii ki davulun sesi uzaktan hoş gelir; ayrı anne-baba çocuğu olup dede ve anneanneyle büyüyen, iki kez evlenip ayrılan ve "İki kızım olmasa kafayı yerdim" diyen bir anne o... Müzikte ve özel hayatında; insanların değil, kendi istediklerini yapan şahsına münhasır özel bir ses ve yetenek. Müzik hayatını bitirmediğinin altını kalın çizgilerle çizen Casalini ile Bodrum'da açtığı Vegalini isimli mekanda buluştuk ve hayatına dair bir yolculuğa çıktık...

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: Yapımcılara yalakalık yapmam
Zeynep Casalini: Yapımcılara yalakalık yapmam

- Biz, müzik dünyasına kazandıracağınız şarkıları beklerken, Bodrum'da vejetaryen ve veganlara özel bir kafe açmışsınız....

Evet, Bodrum'da Vegalini kaferestoranı açtım ama asıl söylemem gereken şey şu: Şarkıcılığı bırakmadım. Ben de bir veganım; bu benim için zorunluluk değil, seçimdi. 10 yıldır et yemiyorum, devamındaki birkaç sene içinde de yoğurt, peynir gibi hayvansal ürünleri tüketmeyi bıraktım. Evde büyük bir zevkle çocuklarıma ve arkadaşlarıma vegan yemekler yapıyordum, 'Bunu neden mekan haline getirmeyeyim' diye düşündüm ve bir şekilde hayalimi gerçekleştirmiş oldum.

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: Yapımcılara yalakalık yapmam
Zeynep Casalini: Yapımcılara yalakalık yapmam

- Mekan açmak, sizi müzik dünyasından uzaklaştırmadı mı peki?

Hayır, hiç uzaklaştırmadı. Çok şanslıyım ki bugün hâlâ sahneye çıkıyorum. En çok sahnede olmayı sevdim ama hiçbir zaman starlığa oynamadım.

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: Yapımcılara yalakalık yapmam
Zeynep Casalini: Yapımcılara yalakalık yapmam

- Daha çok sahneye çıkmayı ya da daha geniş kitlelere hitap etmeyi kim istemez?

Yapamıyorum, olamam; ben bu kadarım. 'Daha büyük isim olsaydın'ın sonu yok ama bedelleri var. Onları da ödemedim, ödemem de... İyi ki de ödemedim, çünkü spontane gelişen çok iyi bir hayatım var. Kesinlikle çok memnunum; gereksiz hırslara gerek yok. Biliyorsun ki hırs, yedi günahtan biridir.

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: Yapımcılara yalakalık yapmam
Zeynep Casalini: Yapımcılara yalakalık yapmam

- Kendinize izole bir hayat kurmak, sizi sevenlere haksızlık olmuyor mu?

Olmuyor, çünkü ben müzik adına da yeni şeyler yapmaya devam ediyorum. Geçen sene iki şarkı çıkarıp iki de klip çektim; merak edenler YouTube'da görüyor. Konserlerim oluyor. Galiba sonbahara doğru yeni bir şeyler çıkaracağım.

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: Yapımcılara yalakalık yapmam
Zeynep Casalini: Yapımcılara yalakalık yapmam

ESKİLER BAŞKA

- Türkiye'de müzik algısı değişti ama yine de iyi şarkılar hep eski isimlerden geliyor, değil mi?

Sezen Aksu, Tarkan, Kenan Doğulu, Sıla, Mor ve Ötesi, Şebnem Ferah gibi isimler iyi işler çıkarıyorlar;çünkü kimsenin yalakası değiller. Başka sayabilir miyiz, çok az. Müzik sektörünü çöp yığınınadönüştürdüler. Bu yüzden onların içinde olmak istemiyorum. Denedim ama vallahi olmuyor; tüylerim diken diken oluyor. Ben işimi yaparım, şarkımı çıkarırım; isteyen görür, istemeyen görmez. Benimilyonlar sevsin gibi bir derdim yok, istemem.

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