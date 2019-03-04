Zeynep Tokuş'un yeni mesleği şoke etti! Onu Türkiye'nin en güzel kızı olarak tanımıştık. Sonra dizi ve sinema oyunculuğu geldi. Katıldığı dans yarışmasında da o zamana kadar pek bilinmeyen bir yeteneğini gösterdi. Şöhretinin zirvesindeyken spot ışıklarından uzaklaştı. Şimdi ise kendine bambaşka bir hayat kurdu ve kadınları hem ruhsal hem de fiziksel olarak güzelleştiriyor. Ülkenin en güzel kızı olarak taç giydikten sonra oyunculuğa geçen Zeynep Tokuş, birçok dizi ve filmde rol aldı. 2001 yılında tecrübeli rakiplerini de geride bırakarak en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. 2007'ye gelindiğinde ise Zeynep Tokuş, pek az kimsenin bildiği bir yeteneğini gözler önüne serdi.