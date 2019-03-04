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'un yeni mesleği şoke etti!

Giriş Tarihi: 04.03.2019 15:28 Güncelleme Tarihi: 04.03.2019 15:47
Zeynep Tokuş'un yeni mesleği şoke etti!

'un yeni mesleği şoke etti!

Zeynep Tokuş'un yeni mesleği şoke etti!

Onu Türkiye'nin en güzel kızı olarak tanımıştık. Sonra dizi ve sinema oyunculuğu geldi. Katıldığı dans yarışmasında da o zamana kadar pek bilinmeyen bir yeteneğini gösterdi.

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Zeynep Tokuş'un yeni mesleği şoke etti!

Şöhretinin zirvesindeyken spot ışıklarından uzaklaştı.

Zeynep Tokuş'un yeni mesleği şoke etti!

Şimdi ise kendine bambaşka bir hayat kurdu ve kadınları hem ruhsal hem de fiziksel olarak güzelleştiriyor.

Zeynep Tokuş'un yeni mesleği şoke etti!

Ülkenin en güzel kızı olarak taç giydikten sonra oyunculuğa geçen , birçok dizi ve filmde rol aldı.

Zeynep Tokuş'un yeni mesleği şoke etti!

2001 yılında tecrübeli rakiplerini de geride bırakarak en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı.

Zeynep Tokuş'un yeni mesleği şoke etti!

2007'ye gelindiğinde ise , pek az kimsenin bildiği bir yeteneğini gözler önüne serdi.

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