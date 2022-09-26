Zeytin Ağacı’nın Ada’sı Tuba Büyüküstün’ün Paris pozları ilgi odağı oldu!

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, son olarak 'Zeytin Ağacı' dizisinde 'Ada' karakteriyle adından söz ettirmişti. Tuba Büyüküstün, kariyerinde başarısının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine geliyor. Umut Evirgen'den ayrılan Büyüküstün'ün adı rol arkadaşı Serkan Altınorak ve Murat Boz ile aşk dedikodularına karışmıştı. Güzel oyuncu son olarak Paris'te yağmura yakalandığı anları paylaştı. 40 yaşındaki oyuncu, yeni kareleriyle ilgi odağı oldu. İşte Tuba Büyüküstün'ün yeni paylaşımları...