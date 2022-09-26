Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Zeytin Ağacı’nın Ada'sı Tuba Büyüküstün'ün Paris pozları ilgi odağı oldu!
Giriş Tarihi: 26.09.2022 09:56 Güncelleme Tarihi: 26.09.2022 10:08

Zeytin Ağacı’nın Ada'sı Tuba Büyüküstün'ün Paris pozları ilgi odağı oldu!

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, son olarak 'Zeytin Ağacı' dizisinde 'Ada' karakteriyle adından söz ettirmişti. Tuba Büyüküstün, kariyerinde başarısının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine geliyor. Umut Evirgen'den ayrılan Büyüküstün'ün adı rol arkadaşı Serkan Altınorak ve Murat Boz ile aşk dedikodularına karışmıştı. Güzel oyuncu son olarak Paris'te yağmura yakalandığı anları paylaştı. 40 yaşındaki oyuncu, yeni kareleriyle ilgi odağı oldu. İşte Tuba Büyüküstün'ün yeni paylaşımları...

Zeytin Ağacı’nın Ada’sı Tuba Büyüküstün’ün Paris pozları ilgi odağı oldu!

Son olarak 'Zeytin Ağacı' dizisinde 'Ada' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, kariyerinde başarısının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine geliyor.

Zeytin Ağacı’nın Ada’sı Tuba Büyüküstün’ün Paris pozları ilgi odağı oldu!

Geçen günlerde adı partneri Murat Boz ile aşk dedikodularına karışan, ancak bu iddiaları yalanlayan oyuncu, son olarak L'Officiel Türkiye dergisine çarpıcı açıklamalarda bulundu. İlişkiler hakkında konuşan Büyüküstün, şunları dile getirmişti:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Zeytin Ağacı’nın Ada’sı Tuba Büyüküstün’ün Paris pozları ilgi odağı oldu!

"Bir ilişkinin başlangıcı nasıl kutlanıyorsa bitiş noktası da benzer bir coşkuyla kutlanabilmeli. İki insanın el ele verip 'Artık bu yolculuk bitti. Bu süreci kutlayarak bitirelim' diyebilmesi çok güzel bir şey. Neden beceremiyoruz, ben de bilmiyorum."

Zeytin Ağacı’nın Ada’sı Tuba Büyüküstün’ün Paris pozları ilgi odağı oldu!

"Yüzleşmek, kendini tanımaktan geçiyor. Bu da bana göre; insanın en zor sınavı. İçimize dönüp görebilmek için kalp gözünü açmak şart."

Zeytin Ağacı’nın Ada’sı Tuba Büyüküstün’ün Paris pozları ilgi odağı oldu!

"Yoksa kendinden kaçmak çok kolay. Her zaman her konuda kalp ve akıl arasında sıkışıp kalıyorum. Düşündükçe kafam karışıyor."

SON DAKİKA