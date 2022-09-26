Zeytin Ağacı’nın Ada’sı Tuba Büyüküstün’ün Paris pozları ilgi odağı oldu!

"Bir ilişkinin başlangıcı nasıl kutlanıyorsa bitiş noktası da benzer bir coşkuyla kutlanabilmeli. İki insanın el ele verip 'Artık bu yolculuk bitti. Bu süreci kutlayarak bitirelim' diyebilmesi çok güzel bir şey. Neden beceremiyoruz, ben de bilmiyorum."