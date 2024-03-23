Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Zirvedeyken her şeyi bıraktı maneviyata yöneldi! Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş’ı bir de şimdi görün! Tanımak imkansız
Giriş Tarihi: 23.03.2024 11:41 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 11:42

Zirvedeyken her şeyi bıraktı maneviyata yöneldi! Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş’ı bir de şimdi görün! Tanımak imkansız

Survivor yarışması ile dikkatleri üzerine çeken sonrasında çeşitli dizi projeleri ile oyunculuğa adım atan Uğur Pektaş son dönemin en çok merak edilen isimlerinden. Arka Sokaklar dizisinde Murat karakteri ile gönülleri fethetmiş partneri Gamze Özçelik ile olan dizi aşkı gerçeğe dönüşmüştü. Uğur Pektaş 2008 yılında ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile hayatını birleştirmiş çiftin bu evlilikten Murathan Pektaş adını verdikleri bir de oğulları olmuştu. Şöhretin zirvesindeyken bambaşka bir hayata yönelen Uğur Pektaş değişimi ile herkesi şaşırtıyor. İşte Uğur Pektaş'ın son paylaşımı ve inanılmaz değişimi…

Zirvedeyken her şeyi bıraktı maneviyata yöneldi! Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş’ı bir de şimdi görün! Tanımak imkansız

Survivor yarışması ile dikkatleri üzerine çeken sonrasında çeşitli dizi projeleri ile oyunculuğa adım atan Uğur Pektaş, son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.

Zirvedeyken her şeyi bıraktı maneviyata yöneldi! Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş’ı bir de şimdi görün! Tanımak imkansız

Uğur Pektaş, paylaşımıyla dikkat çekmişti. "Hiçbir şeyin senin olmadığı ve olamayacağı bu kısacık hayatta... Sanki her şey senin miş gibi sanmayı bırak ki... Her şey senin miş gibi sana hizmet etsin..."notunu eklemişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Zirvedeyken her şeyi bıraktı maneviyata yöneldi! Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş’ı bir de şimdi görün! Tanımak imkansız

Arka Sokaklar dizisinde Murat karakteri ile gönülleri fethetmiş partneri Gamze Özçelik ile olan dizi aşkı gerçeğe dönüşmüştü.

Zirvedeyken her şeyi bıraktı maneviyata yöneldi! Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş’ı bir de şimdi görün! Tanımak imkansız

Uğur Pektaş 2008 yılında ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile hayatını birleştirmiş çiftin bu evlilikten Murathan Pektaş adını verdikleri bir de oğulları olmuştu.

Zirvedeyken her şeyi bıraktı maneviyata yöneldi! Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş’ı bir de şimdi görün! Tanımak imkansız

Şöhretin zirvesindeyken bambaşka bir hayata yönelen Uğur Pektaş değişimi ile herkesi şaşırtıyor.

SON DAKİKA