‘Zorlama hapis’ talebi için karar çıktı! Deniz Akkaya kızı Ayşe Önbilgin ve Efe Önbilgin ile mahkemelik olmuştu!

Aile arası kriz bir türlü bitmiyor… Efe Önbilgin ve kızı Ayşe Önbilgin, 28 Mayıs 2024'te Aile Mahkemesi'ne başvurarak Deniz Akkaya'nın kendilerini iletişim araçlarıyla rahatsız ettiği gerekçesiyle 3 ay süreyle tedbir kararı aldırdı.