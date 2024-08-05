‘Zorlama hapis’ talebi için karar çıktı! Deniz Akkaya kızı Ayşe Önbilgin ve Efe Önbilgin ile mahkemelik olmuştu!

Giriş Tarihi: 05.08.2024 07:20
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024
07:22
Deniz Akkaya'nın 16 yaşındaki kızı Ayşe Önbilgin ile yaşadığı sıkıntılar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Deniz Akkaya ile kızı Ayşe arasında yaşanan olaylar sonrası mahkeme küçük kızı babasına teslim etmişti. Deniz Akkaya'nın kızının babası Efe Önbilgin ve kızı Ayşe Önbilgin, 28 Mayıs 2024'te Aile Mahkemesi'ne başvurarak Deniz Akkaya'nın kendilerini iletişim araçlarıyla rahatsız ettiği gerekçesiyle 3 ay süreyle tedbir kararı aldırdı. Zorlama hapis' talebi için mahkemeden karar çıktı. İşte tüm detaylar…