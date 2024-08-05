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Haberler Galeri ‘Zorlama hapis’ talebi için karar çıktı! Deniz Akkaya kızı Ayşe Önbilgin ve Efe Önbilgin ile mahkemelik olmuştu!
Giriş Tarihi: 05.08.2024 07:20 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 07:22

‘Zorlama hapis’ talebi için karar çıktı! Deniz Akkaya kızı Ayşe Önbilgin ve Efe Önbilgin ile mahkemelik olmuştu!

Deniz Akkaya'nın 16 yaşındaki kızı Ayşe Önbilgin ile yaşadığı sıkıntılar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Deniz Akkaya ile kızı Ayşe arasında yaşanan olaylar sonrası mahkeme küçük kızı babasına teslim etmişti. Deniz Akkaya'nın kızının babası Efe Önbilgin ve kızı Ayşe Önbilgin, 28 Mayıs 2024'te Aile Mahkemesi'ne başvurarak Deniz Akkaya'nın kendilerini iletişim araçlarıyla rahatsız ettiği gerekçesiyle 3 ay süreyle tedbir kararı aldırdı. Zorlama hapis' talebi için mahkemeden karar çıktı. İşte tüm detaylar…

‘Zorlama hapis’ talebi için karar çıktı! Deniz Akkaya kızı Ayşe Önbilgin ve Efe Önbilgin ile mahkemelik olmuştu!

Aile arası kriz bir türlü bitmiyor… Efe Önbilgin ve kızı Ayşe Önbilgin, 28 Mayıs 2024'te Aile Mahkemesi'ne başvurarak Deniz Akkaya'nın kendilerini iletişim araçlarıyla rahatsız ettiği gerekçesiyle 3 ay süreyle tedbir kararı aldırdı.

‘Zorlama hapis’ talebi için karar çıktı! Deniz Akkaya kızı Ayşe Önbilgin ve Efe Önbilgin ile mahkemelik olmuştu!

Hürriyet'in haberine göreAncak Deniz Akkaya'nın tedbir kararını ihlal ettiğini öne süren Önbilgin ve kızı, 25 Temmuz'da Aile Mahkemesi'ne başvurarak Akkaya'nın 3 ile 10 gün arasında değişen zorlama hapsine çarptırılmasını istedi.

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‘Zorlama hapis’ talebi için karar çıktı! Deniz Akkaya kızı Ayşe Önbilgin ve Efe Önbilgin ile mahkemelik olmuştu!

Talebi değerlendiren İstanbul 1'inci Aile Mahkemesi, Önbilgin'in, Akkaya hakkında 'zorlama hapsi' talebini reddetti.

‘Zorlama hapis’ talebi için karar çıktı! Deniz Akkaya kızı Ayşe Önbilgin ve Efe Önbilgin ile mahkemelik olmuştu!

Mahkeme ret kararında, paylaşımın yapıldığına dair resmi bir belge sunulmadığını ve Önbilgin'in avukatının dilekçe ekinde sunmuş olduğu evrakların denetime elverişli olmadığını belirtti.

‘Zorlama hapis’ talebi için karar çıktı! Deniz Akkaya kızı Ayşe Önbilgin ve Efe Önbilgin ile mahkemelik olmuştu!

Efe Önbilgin'in ret kararına yaptığı itiraz da üst mahkemede reddedildi.

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