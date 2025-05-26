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Haberler Galeri "Evlenmek zorunda kaldım" demişti! Gülden Karaböcek yıllar sonra ilk kez Günaydın'a açıkladı: Ablama söyleyemedim çok korktum
Giriş Tarihi: 26.05.2025 06:17 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 07:15

"Evlenmek zorunda kaldım" demişti! Gülden Karaböcek yıllar sonra ilk kez Günaydın'a açıkladı: Ablama söyleyemedim çok korktum

Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Gülden Karaböcek, uzun süredir küs olduğu ablası Neşe Karaböcek'e Günaydın aracılığıyla barış çağrısı yaptı. Yıllardır süren sessizliğini bozan Gülden Karaböcek, "Ablam oğlunu kaybettiğinde cenazeye gitmek istedim ama ters davranır diye çekindim. Ablamın bilmediği şeyler var. Ölümlü dünya kendisiyle barışmak istiyorum." dedi.

Tuba KALÇIK
Evlenmek zorunda kaldım demişti! Gülden Karaböcek yıllar sonra ilk kez Günaydın’a açıkladı: Ablama söyleyemedim çok korktum

Ünlü sanatçı Gülden Karaböcek, GÜNAYDIN'a çok özel açıklamalarda bulundu. "İçimde çok şey yaşadım ama hep sustum" diyen Karaböcek, bunları ne dostlarıyla ne de basınla paylaştığını söyledi. Ablası Neşe Karaböcek'in oğlunun cenazesine gitmek istediğini, ancak ablasının bir röportajında "Yüzünü görmek istemiyorum, içim kaldırmıyor" dediği için gitmediğini de itiraf etti.

Evlenmek zorunda kaldım demişti! Gülden Karaböcek yıllar sonra ilk kez Günaydın’a açıkladı: Ablama söyleyemedim çok korktum

MÜZİSYEN BİR AİLEDEN GELİYORSUNUZ...
Evet. Babam müziğe çok ilgisi olan biriydi. Annem de öyle. Ama annemin içinde ukde kalmış. Bundan dolayı da annem önce Neşe ablamın büyüğü olan Tezcan ablamla sahneye çıkardı. Tezcan ablam evlenince Neşe ablam tek çıkmaya başladı. Abim de Neşe ablamın sahnesinde bateri çalıyordu. Sonra da annem benim müziğe başlamama vesile oldu. "Sesin çok güzel, sahneye çıkmalısın" diye annem beni teşvik etti. Daha çocuk yaşımda sahneye çıkmaya başladım. Ben hiçbir zaman ablama rakip olarak müziğe başlamadım. Kimse kimseye rakip olamaz, herkes kendi yolunda gider.

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Evlenmek zorunda kaldım demişti! Gülden Karaböcek yıllar sonra ilk kez Günaydın’a açıkladı: Ablama söyleyemedim çok korktum

NEŞE KARABÖCEK'İN SANATÇI KİMLİĞİ İÇİN NELER SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?
Ablamın sesi çok güzel. Altın bülbüldür. Gırtlak nağmeleri, tonu, sesi çok güzel. Böyle bir ses ne Türkiye'de ne dünyada var.

ÇOCUK YAŞTA SAHNEDE OLMAK NASILDI?
Çocukluğumu yaşayamadım. Hiçbir konuda yaşayamadım ki... Sesim güzel diye 14 yaşımda sahne almaya başladım.

Evlenmek zorunda kaldım demişti! Gülden Karaböcek yıllar sonra ilk kez Günaydın’a açıkladı: Ablama söyleyemedim çok korktum

"BENİM PİŞMANLIĞIM YOK"
ABLANIZLA YAŞADIKLARINIZDAN DOLAYI BİR DÖNEM KENDİSİNİ SUÇLADINIZ. PEKİ SİZ YAŞADIKLARINIZDAN DOLAYI PİŞMAN MISINIZ?

Benim pişmanlığım yok. Bir insan bilerek bir şey yaparsa pişman olur. Benim pişman olacağım bir şey yok. Buna kader mi dersiniz, imtihan mı bilmiyorum ama başıma geldi işte... İçimde çok şey yaşadım. Ama bunu kimseyle paylaşmadım. Ne dostlarımla ne basınla. Bir yerden sonra da gerçeği anlatmak yerine sustum.

Evlenmek zorunda kaldım demişti! Gülden Karaböcek yıllar sonra ilk kez Günaydın’a açıkladı: Ablama söyleyemedim çok korktum

ABLANIZI EN SON GÖRDÜNÜZ?
Annemin cenazesinde gördüm. Akrabalarımız bizi çok barıştırmak istedi. Cenazede birbirimize sarıldık da. Rahmetli oğlu Hasan'ı da orada görmüştüm.

ABLANIZI OĞLUNU KAYBEDİNCE ARADINIZ MI?
Hayır. Cenazeye gitmek istedim aslında. Ama ablam bir röportajında "Yüzünü görmek istemiyorum, içim kaldırmıyor" dedi. Bunu da bildiğim için şimdi cenazeye gidersem orada ters bir şey olur diye düşünerek gitmedim. Ama oğlunu kaybettiğini duyunca çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin.

NEŞE KARABÖCEK'İN OĞLUYLA SİZİN OĞLUNUZ KARDEŞ... GÖRÜŞÜYORLAR MI?
İki kardeş görüşüyorlar tabii. Hatta Hasan'ın öldüğünü ilk oğlumdan öğrendim. Çok üzüldüm. Annemin cenaze evine gittiğimde odadan çıkıp bana bakmıştı.