"Evlenmek zorunda kaldım" demişti! Gülden Karaböcek yıllar sonra ilk kez Günaydın'a açıkladı: Ablama söyleyemedim çok korktum

NEŞE KARABÖCEK'İN SANATÇI KİMLİĞİ İÇİN NELER SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?

Ablamın sesi çok güzel. Altın bülbüldür. Gırtlak nağmeleri, tonu, sesi çok güzel. Böyle bir ses ne Türkiye'de ne dünyada var.

ÇOCUK YAŞTA SAHNEDE OLMAK NASILDI?

Çocukluğumu yaşayamadım. Hiçbir konuda yaşayamadım ki... Sesim güzel diye 14 yaşımda sahne almaya başladım.