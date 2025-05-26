Giriş Tarihi: 26.05.2025 06:17
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025
07:15
"Evlenmek zorunda kaldım" demişti! Gülden Karaböcek yıllar sonra ilk kez Günaydın'a açıkladı: Ablama söyleyemedim çok korktum
Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Gülden Karaböcek, uzun süredir küs olduğu ablası Neşe Karaböcek'e Günaydın aracılığıyla barış çağrısı yaptı. Yıllardır süren sessizliğini bozan Gülden Karaböcek, "Ablam oğlunu kaybettiğinde cenazeye gitmek istedim ama ters davranır diye çekindim. Ablamın bilmediği şeyler var. Ölümlü dünya kendisiyle barışmak istiyorum." dedi.