Başkan Noyan Mutlugil'in enerjisi muazzamdı... Özellikle yurtdışında gösterdiği tanıtım çabaları sayesinde, Türkiye'ye misafir gönderen yabancı brokerların katılımında önemli rol oynuyor. Her geçen yıl artan uluslararası katılım, Türkiye'nin deniz turizmi potansiyelinin global ölçekteki etkisini de ortaya koyuyor. Göcek'in eşsiz doğası ve altyapısı ise bu tür etkinliklerin uluslararası alanda daha büyük ses getirmesi için ideal bir zemin sunuyor.

Dünyanın birçok bölgesinden basın mensubu ve tanınmış influencar da oradaydı. Ülkemiz ekonomisi ve tanıtımı için yapılan bu organizasyon her yıl daha da gelişerek devam etmeli. Oradaki izlenimlerimde TYBA'nın yaptığı bu organizasyonu yapabilmek için yanıp tutuşan başka kişilerin de olduğunu duydum. Şunu söylemeliyim ki, işin ehli olmayanların altından kolay kolay kalmayacağı bir iş bu...