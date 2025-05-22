Giriş Tarihi: 22.05.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
12:39
Hayatının en zor vedası... Oyuncu Saruhan Hünel annesine duygu dolu bir veda mesajı paylaştı: Sana kavuşacağım anı bekliyorum
Oyuncu Saruhan Hünel ile şarkıcı Aslı Hünel'in anneleri Şükran Hünel, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybederek hayata veda etti. Acılı kardeşler, annelerini son yolculuğuna uğurlarken gözyaşları sel gibi aktı. Anne acısıyla sarsılan Saruhan Hünel, sosyal medya hesabından "Sana kavuşacağım anı bekliyorum" diyerek duygusal bir veda mesajı paylaştı.