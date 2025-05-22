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Haberler Galeri Hayatının en zor vedası... Oyuncu Saruhan Hünel annesine duygu dolu bir veda mesajı paylaştı: Sana kavuşacağım anı bekliyorum
Giriş Tarihi: 22.05.2025 12:21 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 12:39

Hayatının en zor vedası... Oyuncu Saruhan Hünel annesine duygu dolu bir veda mesajı paylaştı: Sana kavuşacağım anı bekliyorum

Oyuncu Saruhan Hünel ile şarkıcı Aslı Hünel'in anneleri Şükran Hünel, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybederek hayata veda etti. Acılı kardeşler, annelerini son yolculuğuna uğurlarken gözyaşları sel gibi aktı. Anne acısıyla sarsılan Saruhan Hünel, sosyal medya hesabından "Sana kavuşacağım anı bekliyorum" diyerek duygusal bir veda mesajı paylaştı.

Hayatının en zor vedası... Oyuncu Saruhan Hünel annesine duygu dolu bir veda mesajı paylaştı: Sana kavuşacağım anı bekliyorum

Şarkıcı Aslı Hünel ile oyuncu Saruhan Hünel, anneleri Şükran Hünel'in sağlık durumu nedeniyle zor günler geçiriyor. Ünlü kardeşler, annelerinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü duyurarak sevenlerinden dua istemişti.

Hayatının en zor vedası... Oyuncu Saruhan Hünel annesine duygu dolu bir veda mesajı paylaştı: Sana kavuşacağım anı bekliyorum

Aslı Hünel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda annesini ziyaret ettiğini belirterek, "Annemi gördüm, yoğun bakımda. Dua edelim tüm hastalara. Rabbim şifa, yakınlarına güç versin" ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcı, annesinin sağlığına kavuşması için takipçilerinden destek beklediğini dile getirmişti.

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Hayatının en zor vedası... Oyuncu Saruhan Hünel annesine duygu dolu bir veda mesajı paylaştı: Sana kavuşacağım anı bekliyorum

Aynı şekilde Saruhan Hünel de annesinin sağlık durumu hakkında açıklamada bulunmuştu. Ünlü oyuncu, "Tüm sevenlerimden ricam olur; canım annem Şükran Hünel şu an yoğun bakımda. Tıbbi olarak her şey yapılıyor. Sizlerden tek beklentim bol dua etmeniz" diyerek sevenlerine çağrıda bulundu. Hünel, annesinin sağlığı için umutlu olduklarını ancak dualara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduklarını belirtmişti.

Şükran Hünel'in sağlık durumu ile ilgili detaylı bir açıklama yapılmazken, ailenin yakınları ve hayranları sosyal medyada geçmiş olsun mesajlarıyla desteklerini göstermişti.

Hayatının en zor vedası... Oyuncu Saruhan Hünel annesine duygu dolu bir veda mesajı paylaştı: Sana kavuşacağım anı bekliyorum

ACI HABERİ DUYURDULAR!

Sık sık anneleri için sevenlerinden dua isteyen Hünel kardeşler, acı haberi sosyal medya hesaplarında duyurdu. Ünlü kardeşler bir süredir tedavi gören annelerinin vefat ettiğini açıkladı. Vefat haberini ilk Aslı Hünel daha sonrada Saruhan Hünel şu şekilde paylaştı: "Canımızdan öte sevdiğimiz, biricik annemiz Şükran Hünel hakk'ın rahmetine kavuştu. Hayatımıza sevgisiyle yön veren, dualarıyla bizi saran, gücüyle her zaman bize ilham olan en kıymetlimizi kaybettik. Tarifi olmayan bir acı içindeyiz"

Hayatının en zor vedası... Oyuncu Saruhan Hünel annesine duygu dolu bir veda mesajı paylaştı: Sana kavuşacağım anı bekliyorum

"SANA KAVUŞACAĞIM ANI HEYECANLA BEKLİYORUM"

Annesini son yolculuğuna uğurlayan oyuncu Saruhan Hünel, sosyal medya hesabında hayatının en acı vedasını etti. Annesiyle olan fotoğrafını paylaşan Hünel, "Güzeller güzeli gülüşleri olan canımın içi anacığım. Bu yaşa gelsem de göbek bağından bağlı olan ben parçamı kaybettim. Herkesin yardımına koşan kimin derdi varsa ona ortak olan neyi varsa paylaşan güzel yürekli anam her fotoğrafımız da beni sımsıkı tutan anam. Sana ve babama kavuşacağım anı heyecanla bekleyeceğim seni çok seviyorum! mekanın cennet olsun güzel gözlü annem." notunu düştü. Ünlü oyuncuya çok sayıda destek mesajı geldi.