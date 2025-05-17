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Haberler Galeri Herkes yanıldı... Yeşilçam'ın Arap Celal'i bakın nereli çıktı?
Giriş Tarihi: 17.05.2025 09:24

Herkes yanıldı... Yeşilçam'ın Arap Celal'i bakın nereli çıktı?

Arap Celal karakteriyle Yeşilçam'da iz bırakan Celal Yonat'ı görenler Arap sanıyordu. Ama herkes yanıldı. İşte Arap Celal'in memleketi...

Herkes yanıldı... Yeşilçam’ın Arap Celal’i bakın nereli çıktı?

Kemal Sunal'ın "Sen içme Arap..." repliğiyle akıllara kazınan Arap Celal karakteriyle tanınan usta oyuncu Celal Yonat'ı herkes Arap sanıyordu.

Herkes yanıldı... Yeşilçam’ın Arap Celal’i bakın nereli çıktı?

Pek çok Yeşilçam filminde rol alan Arap Celal lakaplı Celal Yonat, gerçekten de herkes tarafından Arap sanılıyordu. Peki, Arap Celal aslında nereli?

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Herkes yanıldı... Yeşilçam’ın Arap Celal’i bakın nereli çıktı?

İşte başta Arap Celal olarak tanınan Celal Yonat olmak üzere ünlülerin memleketleri...

Celal Yonat - Sivas

Herkes yanıldı... Yeşilçam’ın Arap Celal’i bakın nereli çıktı?

MERT RAMAZAN DEMİR

Van

Herkes yanıldı... Yeşilçam’ın Arap Celal’i bakın nereli çıktı?

SERENAY SARIKAYA

Ankara