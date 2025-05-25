Giriş Tarihi: 25.05.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025
10:02
Kız bebek güzelliği yüzüne yansımış! Oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun karnı burnunda halleri beğeni yağmuruna tutuldu!
Şimdilerde kız annesi olacak olmanın heyecanını yaşayan oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz akşam eşi Uras Kaspar'la birlikte katıldığı bir düğünde görüntülendi. Mutluluğu her halinden okunan güzel oyuncu, davette neşeli tavırları ve ışıltılı görünümüyle dikkat çekti. Hamileliğinin ilerleyen dönemlerinde olan Helvacıoğlu'nun belirginleşen karnı da gözlerden kaçmadı.