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Haberler Galeri Kız bebek güzelliği yüzüne yansımış! Oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun karnı burnunda halleri beğeni yağmuruna tutuldu!
Giriş Tarihi: 25.05.2025 10:02 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 10:02

Kız bebek güzelliği yüzüne yansımış! Oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun karnı burnunda halleri beğeni yağmuruna tutuldu!

Şimdilerde kız annesi olacak olmanın heyecanını yaşayan oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz akşam eşi Uras Kaspar'la birlikte katıldığı bir düğünde görüntülendi. Mutluluğu her halinden okunan güzel oyuncu, davette neşeli tavırları ve ışıltılı görünümüyle dikkat çekti. Hamileliğinin ilerleyen dönemlerinde olan Helvacıoğlu'nun belirginleşen karnı da gözlerden kaçmadı.

Kız bebek güzelliği yüzüne yansımış! Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun karnı burnunda halleri beğeni yağmuruna tutuldu!

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında ayrıldığı sevgilisi Ural Kaspar ile sosyal medya hesabından barıştığını duyurmuştu.

Sevgilisiyle siyah beyaz fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu aşkını ilan etmişti.

Kız bebek güzelliği yüzüne yansımış! Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun karnı burnunda halleri beğeni yağmuruna tutuldu!

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Helvacıoğlu, paylaşımına "Her geçen gün daha çok ve daha çok sevgi, aşk, eğlence ve daha bir sürü şey... Seni çok seviyorum" notunu düşmüştü.

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Kız bebek güzelliği yüzüne yansımış! Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun karnı burnunda halleri beğeni yağmuruna tutuldu!

Mutlu birliktelikleri süren ünlü çiftten sürpriz haber geldi. 34 yaşındaki oyuncu İrem Helvacıoğlu ile işletmeci Ural Kaspar Suadiye'de yakın arkadaşlarının katıldığı bir düğünle evlenmişti.

Kız bebek güzelliği yüzüne yansımış! Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun karnı burnunda halleri beğeni yağmuruna tutuldu!

İrem Helvacıoğlu yaptığı açıklamada, "Uzun süredir bir şekilde ayarlamaya çalışıyoruz. Çok yakınlarımızla birlikte bu mutlu günümüzü paylaşmak istedik. Tabii heyecanlıyız, şu an heyecan bastı" demişti.

Kız bebek güzelliği yüzüne yansımış! Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun karnı burnunda halleri beğeni yağmuruna tutuldu!

EVLİLİK TEKLİFİ NASIL OLDU?

Muhabirlerin evlilik teklifi nasıl oldu sorusuna Helvacıoğlu, "Geleneksel bir evlilik Ural'dan ya da benden olmadı. Aramızda konuştuğumuz konuydu. Öyle karar verdik" açıklamasında bulundu.