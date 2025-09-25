Giriş Tarihi: 25.09.2025 00:04
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 00:34
Şimal’in eşi Necati Arıcı ‘üzülmüyor’ iddialarına isyan etti: Görelim delikanlılığınızı!
Ünlü şarkıcı Şimal, kansere yenilmiş ve vefatıyla sevenlerini hüzne boğmuştu. Ünlü şarkıcı Şimal'in eşi Necati Arıcı, eşinin vefatının ardından sık sık paylaşımlar yaparak sanatçıyı andı. Ancak bazı kesimler Necati Arıcı'nın gerçekte eşine 'üzülmediğini' iddia etti. Bu dedikodular sonrası Arıcı zehir zemberek sözlerle iddialara cevap verdi. İşte o açıklamanın detayları!