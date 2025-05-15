SON DAKİKA: Yeşilçam’ın usta yönetmeni Ali Özgentürk 79 yaşında hayatını kaybetti! Selvi Boylum Al Yazmalım filminin senaristiydi...

ALİ ÖZGENTÜRK'ÜN KARİYERİ
Yönetmen
Yengeç Oyunu, 2008
Kalbin Zamanı, 2004
Balalayka, 2000
Sır, 1997
Mektup, 1997
Yer Çekimli Aşklar, 1995
Çıplak , 1992
Su Da Yanar, 1987
Bekçi, 1986
At, 1981
Hazal, 1979
Yasak ,1975
Ferhat, 1974
Eser
Balalayka, 2000
Senaryo Yazarı
Kalbin Zamanı, 2004
Sır, 1997
Mektup, 1997
Yer Çekimli Aşklar, 1995
Çıplak , 1992
Hazal, 1979
Selvi Boylum, Al Yazmalım , 1977
Yapımcı
Mektup, 1997
Seni Seviyorum Rosa, 1992
Çıplak , 1992
Su Da Yanar, 1987
Bekçi, 1986
At, 1981
Oyuncu
Zombıe Ja Kummitusjuna, 1991
KURGU
Su Da Yanar, 1987
Yönetmen Yardımcısı
Sürü, 1978