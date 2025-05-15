Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA: Yeşilçam'ın usta yönetmeni Ali Özgentürk 79 yaşında hayatını kaybetti! Selvi Boylum Al Yazmalım filminin senaristiydi...
Giriş Tarihi: 15.05.2025 12:48 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 12:59

SON DAKİKA: Yeşilçam'ın usta yönetmeni Ali Özgentürk 79 yaşında hayatını kaybetti! Selvi Boylum Al Yazmalım filminin senaristiydi...

SON DAKİKA MAGAZİN HABERİ...Türk sinemasının ünlü yönetmen ve senaristlerinden olan Ali Özgentürk'ten acı haber geldi. Ali Özgentürk 79 yaşında hayatını kaybetti. 'Balalayka', 'Hazal', "At" ve "Su Da Yanar" gibi filmleriyle bilinen Özgentürk, aynı zamanda "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin senaryo yazarları arasında yer alıyordu.

SON DAKİKA: Yeşilçam’ın usta yönetmeni Ali Özgentürk 79 yaşında hayatını kaybetti! Selvi Boylum Al Yazmalım filminin senaristiydi...

TÜRK SİNEMASININ ACI KAYBI...

Türk sinemasından bir yıldız daha kaydı. Usta yönetmen ve senarist Ali Özgentürk 79 yaşında yaşama veda etti.

Ali Özgentürk'ün vefat haberini ise kardeşi yönetmen ve gazeteci Nebil Özgentürk sosyal medya üzerinden bu sözlerle duyurdu.

SON DAKİKA: Yeşilçam’ın usta yönetmeni Ali Özgentürk 79 yaşında hayatını kaybetti! Selvi Boylum Al Yazmalım filminin senaristiydi...

"Abim... Sinema yönetmeni Ali ÖZGENTÜRK'ü kaybettik..

Gençliğinde tiyatrocu.. 50 yıldır da sinemacıydı..

Simay ve Dünya'nın babasıydı..

Başta, Hazal'ın, At'ın, toplamda 15 filmin yönetmeniydi..

Selvi Boylum Al Yazmalım filminin de senaryo yazarıydı... Finalinde hayata "sevgi emektir" diye söz bırakan Selvi Boylum'un.

Çocukluğuma, ilk gençliğime ve meslek zamanlarıma fazlasıyla yön verdi, emek verdi...

Çok üzgünüm.."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Yeşilçam’ın usta yönetmeni Ali Özgentürk 79 yaşında hayatını kaybetti! Selvi Boylum Al Yazmalım filminin senaristiydi...

ALİ ÖZGENTÜRK KİMDİR?
Asıl adı Ali Habib Özgentürk olan Ali Özgentürk, 4 Kasım 1945 yılında Adana'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi'nde felsefe ve sosyoloji eğitimi aldı. Kamera asistanlığı yaparak sinemaya atılan Özgentürk, Atıf Yılmaz ve Yılmaz Güney gibi yönetmenlere asistanlık yaptı. 1979 yılında çektiği ilk uzun metrajlı filmi "Hazal" ile adını duyurarak birçok ödül kazandı. Yönetmenliğin yanı sıra senarist, yapımcı, oyuncu gibi birçok alanda faaliyet göstermiştir. Ayrıca Gazeteci ve Yönetmen Nebil Özgentürk'ün abisidir.

SON DAKİKA: Yeşilçam’ın usta yönetmeni Ali Özgentürk 79 yaşında hayatını kaybetti! Selvi Boylum Al Yazmalım filminin senaristiydi...

ALİ ÖZGENTÜRK'ÜN KARİYERİ

Yönetmen

Yengeç Oyunu, 2008
Kalbin Zamanı, 2004
Balalayka, 2000
Sır, 1997
Mektup, 1997
Yer Çekimli Aşklar, 1995
Çıplak , 1992
Su Da Yanar, 1987
Bekçi, 1986
At, 1981
Hazal, 1979
Yasak ,1975
Ferhat, 1974

Eser

Balalayka, 2000

Senaryo Yazarı

Kalbin Zamanı, 2004
Sır, 1997
Mektup, 1997
Yer Çekimli Aşklar, 1995
Çıplak , 1992
Hazal, 1979
Selvi Boylum, Al Yazmalım , 1977

Yapımcı

Mektup, 1997
Seni Seviyorum Rosa, 1992
Çıplak , 1992
Su Da Yanar, 1987
Bekçi, 1986
At, 1981

Oyuncu

Zombıe Ja Kummitusjuna, 1991
KURGU
Su Da Yanar, 1987

Yönetmen Yardımcısı

Sürü, 1978