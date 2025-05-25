Giriş Tarihi: 25.05.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025
12:28
Zorlu günler geride kaldı! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikizleri tatilin keyfini doyasıya çıkardı!
İdo Tatlıses ile fenomen eşi Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz günlerde gözlerinden ameliyat olan ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'le zorlu bir süreci geride bırakmıştı. Sağlıklarına kavuşan minikler, ilk tatillerine çıktı. Ailece çıktıkları tatilden kareler paylaşan Şefkatli, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Miniklerin neşesi ve ailenin mutluluğu sosyal medyada yüzleri güldürdü.