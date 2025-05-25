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Haberler Galeri Zorlu günler geride kaldı! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikizleri tatilin keyfini doyasıya çıkardı!
Giriş Tarihi: 25.05.2025 12:28 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 12:28

Zorlu günler geride kaldı! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikizleri tatilin keyfini doyasıya çıkardı!

İdo Tatlıses ile fenomen eşi Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz günlerde gözlerinden ameliyat olan ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'le zorlu bir süreci geride bırakmıştı. Sağlıklarına kavuşan minikler, ilk tatillerine çıktı. Ailece çıktıkları tatilden kareler paylaşan Şefkatli, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Miniklerin neşesi ve ailenin mutluluğu sosyal medyada yüzleri güldürdü.

Zorlu günler geride kaldı! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikizleri tatilin keyfini doyasıya çıkardı!

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile görkemli bir törenle dünyaevine girdi.

Zorlu günler geride kaldı! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikizleri tatilin keyfini doyasıya çıkardı!

Mutlu bir evlilik sürdüren İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te ikiz oğullarına kavuştu.

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Zorlu günler geride kaldı! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikizleri tatilin keyfini doyasıya çıkardı!

Ünlü çift, ikizlerden birine İbrahim Ayel diğerine ise Sinan Emir adını verdi.

Zorlu günler geride kaldı! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikizleri tatilin keyfini doyasıya çıkardı!

İLK KEZ ANNE-BABA OLDULAR

İlk bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan Tatlıses çifti, şimdilerde anne-baba olmanın keyfini çıkarıyor.

Zorlu günler geride kaldı! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikizleri tatilin keyfini doyasıya çıkardı!

Ancak geçen günlerde ikiz oğullarına tahlil yaptıran Şefkatli, "Gittik kan verdik geldik. Bu hafta gözümüzden oluyoruz operasyonu" notuyla ikizlerin ameliyat olacağını açıklamıştı.