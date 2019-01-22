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  • 4B’li sözleşmeliler dikkat! Hangi kurallar geçerli? Haklarınız neler?

4B’li sözleşmeliler dikkat! Hangi kurallar geçerli? Haklarınız neler?

Kamuda görev yapan çok sayıda 4B'li olarak bilinen bulunuyor. 4B'liler ağırlıklı olarak Milli Eğitim Bakanlığı ve bünyesinde görev yapıyor. 4B'lilerin hakları son dönemde çıkartılan yasalarla artırıldı. Peki hangi konularda ne yapabilirler…

Giriş Tarihi: 22.01.2019 16:21 Güncelleme Tarihi: 22.01.2019 16:24
4B’li sözleşmeliler dikkat! Hangi kurallar geçerli? Haklarınız neler?

4/B'li sözleşmeli personelin hak ve hükümlülükleri Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda düzenlenmiş durumda. İşte 4/B'li sözleşmeli personelin izinden evlat edinmeye, çalışma şartlarından ek iş yapmaya kadar detaylı hakları…

*Sözleşmeli Personel kazanç getirici bir iş yapabilir mi?

Sözleşme ile çalıştırılan personel dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz (Avukat, dava vekili, günün veya haftanın belirli saatlerinde çalıştırılacak hekim ve uzman hekim, ilçe ve bucak belediyelerinde çalıştırılacak teknik personel ve 657 sayılı Kanunun Ek geçici 12 ve 13 üncü maddelerinde sayılan personel ile yurtdışındaki Enformasyon Merkezlerinde görevlendirilecek editörler hariç).

4B’li sözleşmeliler dikkat! Hangi kurallar geçerli? Haklarınız neler?

*Sözleşmeli personele ne kadar yıllık izin verilir?

217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kurumlarda geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir.

Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde sözleşme ile çalıştırılacak öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.

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4B’li sözleşmeliler dikkat! Hangi kurallar geçerli? Haklarınız neler?

Sözleşmeli personele ne kadar doğum izni verilir? Doğum izni nasıl kullanılır?

Sözleşmeli kadın personele, doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile ücretli doğum izni verilir. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde, sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporu ile belgeleyen sözleşmeli kadın personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, sözleşmeli kadın personelin isteği halinde doğum öncesi fiilen çalıştığı süreler, doğum sonrası izin s��resine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası izin süresine ilave edilir. Doğum izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile doğum izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası izne ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında doğum izni kullanırken annenin ölümü halinde, isteği üzerine olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir. Doğum izni sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ilgilinin ücretinden düşülür."

4B’li sözleşmeliler dikkat! Hangi kurallar geçerli? Haklarınız neler?

*Sözleşmeli Personele ne kadar süt izni verilir?

Sözleşmeli personele, çocuğunu emzirmesi için ücretli doğum izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.

*Sözleşmeli personele eşinin doğum yapması halinde ne kadar mazeret izni verilir?

Sözleşmeli personele isteği üzerine; eşinin doğum yapması halinde on gün, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü halinde ve her olay için yedi gün ücretli mazeret izni verilir. Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan ve doğrudan radyasyona maruz kalan sözleşmeli personele ilgili mevzuatı uyarınca ücretli sağlık izni verilir.

4B’li sözleşmeliler dikkat! Hangi kurallar geçerli? Haklarınız neler?

*Sözleşmeli personele en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun hastalanması halinde ne kadar ücretli mazeret izni verilir?

Sözleşmeli personele; en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması halinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar ücretli mazeret izni verilir.

4B’li sözleşmeliler dikkat! Hangi kurallar geçerli? Haklarınız neler?

*Ücretli Mazeret izni vermeye kim yetkili?

Yıllık izin hakkı bulunmayan sözleşmeli personele bu maddede belirtilen haller dışındaki mazeretleri nedeniyle bir sözleşme dönemi içinde toplamda on günü geçmemek üzere yıllık izin vermeye yetkili amirlerince ücretli mazeret izni verilebilir.

*Sözleşmeli personelin evlat edinmesi halinde ne kadar izin verilir?

Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen ile sözleşmeli personel olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde sözleşmeli personel olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır.

4B’li sözleşmeliler dikkat! Hangi kurallar geçerli? Haklarınız neler?

Sözleşmeli Personele ne kadar refakat izni verilir?

Sözleşmeli personelin, bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine üç aya kadar ücretli izin verilir. Refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler belirtilir.

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