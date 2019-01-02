81 milyonun geliri artıyor! Asgari ücret zammı sonrası oluşan yeni ödemeler...

Geçtiğimiz hafta açıklanan asgari ücret ile birlikte birçok gelirin ve borçlanmanın miktarları da değişmiş oldu.

Ocak ayı ile birlikte uygulanacak Asgari ücret brüt 2.558 lira 40 kuruşa net olarak da 2.020 lira 90 kuruşa yükseldi. Böylece 7 milyon çalışanın maaşında yüzde 26,05 oranında bir artış meydana geldi. Son yıllardaki en büyük artış oranı belirlenirken komisyonda oy birliğinin sağlanması da toplumun her kesimini memnun etti. Getirilen teşviklerle asgari ücrete gelen zam yükünün bir kısmını devlet karşılayarak işverenin yükünü de hafifletecek.

İşte 2019 Ocak ayı ile birlikte değişecek gelirler ve ücretler şöyle olacak: