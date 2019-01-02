81 milyonun geliri artıyor! Asgari ücret zammı sonrası oluşan yeni ödemeler...
81 milyonun geliri artıyor! Asgari ücret zammı sonrası oluşan yeni ödemeler...
81 milyona kişinin geliri artıyor! Yeni asgari ücretin yüzde 26.05 oranında artması ve net ücretin de 2020 TL olması nedeniyle birçok alanda zamlar belli olmaya başladı. Yeni zamlarla birlikte oluşan yeni ödemelerin listesini Sabah gazetesi Yazarı Faruk Erdem hazırladı. Emekliden memura, yaşlıdan engelliye tüm ödemelerin listesi...
Giriş Tarihi: 02.01.2019 10:03 Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 10:07