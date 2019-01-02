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  • 81 milyonun geliri artıyor! Asgari ücret zammı sonrası oluşan yeni ödemeler...

81 milyonun geliri artıyor! zammı sonrası oluşan yeni ödemeler...

81 milyona kişinin geliri artıyor! Yeni asgari ücretin yüzde 26.05 oranında artması ve net ücretin de 2020 TL olması nedeniyle birçok alanda zamlar belli olmaya başladı. Yeni zamlarla birlikte oluşan yeni ödemelerin listesini Sabah gazetesi Yazarı hazırladı. Emekliden memura, yaşlıdan engelliye tüm ödemelerin listesi...

Giriş Tarihi: 02.01.2019 10:03 Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 10:07
81 milyonun geliri artıyor! Asgari ücret zammı sonrası oluşan yeni ödemeler...

Asgari ücretin yüzde 26,05 oranında artmasıyla birlikte sadece 7 milyon işçinin değil dolaylı olarak 81 milyonun geliri artıyor. İşsizden emekliye, engelliden yaşlıya, memurdan hasta bakana herkes 2019'da daha fazla kazanacak...

81 milyonun geliri artıyor! Asgari ücret zammı sonrası oluşan yeni ödemeler...

Geçtiğimiz hafta açıklanan ile birlikte birçok gelirin ve borçlanmanın miktarları da değişmiş oldu.
Ocak ayı ile birlikte uygulanacak Asgari ücret brüt 2.558 lira 40 kuruşa net olarak da 2.020 lira 90 kuruşa yükseldi. Böylece 7 milyon çalışanın maaşında yüzde 26,05 oranında bir artış meydana geldi. Son yıllardaki en büyük artış oranı belirlenirken komisyonda oy birliğinin sağlanması da toplumun her kesimini memnun etti. Getirilen teşviklerle asgari ücrete gelen yükünün bir kısmını devlet karşılayarak işverenin yükünü de hafifletecek.
İşte 2019 Ocak ayı ile birlikte değişecek gelirler ve ücretler şöyle olacak:

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81 milyonun geliri artıyor! Asgari ücret zammı sonrası oluşan yeni ödemeler...

7 MİLYON İŞÇİ: Asgari ücretle çalışan yaklaşık 7 milyon işçinin ücreti Ocak ayı itibariyle yüzde 26,05 zamlanacak ve net olarak 1.603 lira 12 kuruştan 2020 lira 90 kuruşa çıkacak.

81 milyonun geliri artıyor! Asgari ücret zammı sonrası oluşan yeni ödemeler...

20 MİLYON ÇALIŞAN: Kamuda ya da özel sektörde çalışan 20 milyondan fazla vatandaşın sadece maaşları değil Asgari Geçim İndirimi miktarları da arttı. Ocak ayından itibaren bekar bir çalışan 191,88 TL, eşi çalışmayan 3 çocuklu bir işçi ise 326 lira 20 kuruş alacak.

81 milyonun geliri artıyor! Asgari ücret zammı sonrası oluşan yeni ödemeler...

HERKESE YÜKSEK TAZMİNAT: Asgari ücretin artmasıyla birlikte kıdem tazminatları da yüzde 26,05 artacak.
2019'da brüt ücret 2.558,40 TL'den hesaplanacak. Örneğin 10 yıldır çalışan bir asgari ücretli işçinin kıdem tazminatı 2018 yılında 20.295 lira olurken bu rakam 2019 yılında 25.584 liraya çıkacak... Böylece çalışan 5 bin 289 lira daha fazla para alacak.

81 milyonun geliri artıyor! Asgari ücret zammı sonrası oluşan yeni ödemeler...

TAVAN YÜKSELECEK, KAZANÇ ARTACAK: Kıdem tazminatı tavanı 2018 yılında 5.434 lira 42 kuruş olarak uygulanıyor. Bu rakam Ocak ayı itibariyle birlikte 6 bin 32 lira 21 kuruşa çıkacak. Böylece çalışanlar daha kazançlı olacak.

81 milyonun geliri artıyor! Asgari ücret zammı sonrası oluşan yeni ödemeler...

İŞSİZLER: 805,63 ile bin 611 lira 28 kuruş aralığında olan işsizlik maaşı da zamlanacak. Brüt 2 bin 558,40 TL olunca işsizlere verilen en düşük maaş bin 15 lira 10 kuruşa, en yüksek maaş da 2 bin 31 lira 01 kuruşa çıkacak.

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