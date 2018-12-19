Asker ailesine ücretsiz sigorta

AİLELER YARARLANACAK

Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte zorunlu askerlik hizmetini yapan er ve erbaşların bakmakla yükümlü oldukları kişiler (eş, çocuk, anne baba gibi) genel sağlık sigortalı sayılacaklar ve hastanelerden diğer sigortalılar gibi ücretsiz yararlanabilecekler. Söz konusu torba kanunun 41. Maddesinde yapılan değişikliğin gerekçesi ise şöyle ifade ediliyor : "Madde ile, er ve erbaşların genel sağlık sigortalısı sayılmayan eş ve çocukları ile anne ve babalarının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamında değerlendirilmesi sağlanmaktadır."