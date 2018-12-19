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Askere gideceklere müjde gibi haber! ailelerinin sağlık sigortasını artık devlet ödeyecek. Askere giden gençlerin geride kalan ailelerinin sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaları için Genel Sağlık Sigortası primlerini devlet ödeyecek. Konu ile ilgili detayları Sabah Gazetesi Yazarı açıkladı.

Giriş Tarihi: 19.12.2018 17:34 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 17:35
Asker ailesine ücretsiz sigorta

ASKER AİLESİNE MÜJDE!

Meclis'te komisyondan geçen ve kısa süre sonra yasalaşacak olan torba kanun ile milyonlarca vatandaşa önemli haklar getiriliyor. Emeklilerden işsizlere kadar birçok konuda düzenleme yer alıyor. Bin liranın altında maaş alan emeklilere seyyanen zam yapılırken işsizlik maaşındaki 120 gün kesintisiz çalışma şartı da esnetilerek, iş akdinin feshedilmemesi yeterli olacak şekilde değiştiriliyor. Aynı yasada askere giden gençlerin aileleri için çok önemli bir imkan da getiriliyor. Askerlerin bakmakla yükümlü oldukları anne baba, eş ve çocukları artık sigortalı sayılacaklar.

Asker ailesine ücretsiz sigorta

MAĞDURİYET BİTİYOR

Mevcut durumda askere giden gençlerin geride bıraktıkları aileleri gelir testine girerek Genel sağlık Sigortası primi ödemek zorunda kalıyorlar. Askere giden geçler işyerlerinden ayrıldıkları için primleri yatırılamıyor ve dolayısıyla aileleri de mağdur oluyordu. Sadece askere giden kişinin kendisi bu haktan yararlanabiliyordu. Yeni yasa ile bu mağduriyet ortadan kaldırılırken askere giden gençlerin bakmakla yükümlü oldukları kişiler de genel sağlık sigortası kapsamına alınacak.

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Asker ailesine ücretsiz sigorta

AİLELER YARARLANACAK

Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte zorunlu askerlik hizmetini yapan er ve erbaşların bakmakla yükümlü oldukları kişiler (eş, çocuk, anne baba gibi) genel sağlık sigortalı sayılacaklar ve hastanelerden diğer sigortalılar gibi ücretsiz yararlanabilecekler. Söz konusu torba kanunun 41. Maddesinde yapılan değişikliğin gerekçesi ise şöyle ifade ediliyor : "Madde ile, er ve erbaşların genel sağlık sigortalısı sayılmayan eş ve çocukları ile anne ve babalarının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamında değerlendirilmesi sağlanmaktadır."

Asker ailesine ücretsiz sigorta

İŞTEN AYRILANA 90 10 GÜN

İşten ayrıldıktan sonra çalışanlar için bir süre daha sigortalı olma imkanı mevzuatımızda bulunuyor. Buna göre işten ayrılan sigortalı için öncelikle 10 günlük bir sigortalılık süresi tanınıyor. Sigortalılığın bitmesinin ardından son bir yıl içinde 90 gün prim ödemesi olanlar 3 ay daha sağlık yardımlarından yararlanabiliyor. Böylece son 1 yılda en az 90 gün sigortası olan bir çalışan işten ayrıldıktan sonra toplamda 100 gün daha hastaneden provizyon alıp sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor.

Asker ailesine ücretsiz sigorta
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Asker ailesine ücretsiz sigorta
Asker ailesine ücretsiz sigorta
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