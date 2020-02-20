Çalışanlar ve işverenler dikkat! Tazminat ve işsizlik maaşı alma şartları nelerdir? Emeklilik hesaplaması...
Çalışanlar ve işverenler dikkat! Tazminat ve işsizlik maaşı alma şartları nelerdir? Emeklilik hesaplaması...
Milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiren sorular ve yanıtları Sabah Memurlar'da... Çalışanların yasal hakları nelerdir? Tazminat alma şartları, işsizlik maaşı alma şartları ve emekli olma şartları gibi konularla ilgili Sabah Memurlar'a gelen soruları yanıtladık. Ayrıca işçi ve işverenin yasal hakları gibi konuları da ele aldık. Sabah Memurlar'a gelen soruları Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem yanıtladı. İşte milyonlarca çalışanın merak ettiği sorular ve cevapları...