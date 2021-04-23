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Haberler Galeri Dul ve yetim maaşıyla ilgili her şey: 40 soru 40 cevap...
Giriş Tarihi: 23.04.2021 18:17 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 18:22

Dul ve yetim maaşıyla ilgili her şey: 40 soru 40 cevap...

Türkiye'de yasalar gereği sigortalılar vefat ettikten sonra geride kalan eş ve çocuklarına maaş bağlanıyor. Yasada bu maaşa ölüm maaşı adı veriliyor. Halk arasında olarak bilinen bu maaşı erkek kadın tüm eşi vefat edenler alabiliyor. Dul maaşı alabilmek için çalışmak ya da emekli olmak engel teşkil etmiyor. Aynı zamanda vefat eden sigortalının çocuklarına da maaş bağlanıyor. Bu maaşlara da adı veriliyor. Yetim maaşı erkek çocuklarda öğrenci değil iseler 18 yaşına kadar kız çocuklarına ise çalışmadıkları ve evlenmedikleri sürece ömür boyu bağlanabiliyor

FARUK ERDEM
Dul ve yetim maaşıyla ilgili her şey: 40 soru 40 cevap...

Burada en çok merak edilen ise çift maaş. Yani hem eşini hem babasını kaybeden bir kadının her iki maaşı alıp almadığı en çok sorulan sorular arasında. Belli şartlarda bu iki maaşı hatta çalışıyorsa kendi maaşı olmak üzere üç maaşı almak da mümkün olabiliyor. Dul ve ile ilgili akla gelebilecek tüm soruların cevaplarını SGK hazırladı. İşte 40 soruda dal ve yetim maaşları. Bu sorulara verilen cevaplarda hangi tarihlerde vefat eden sigortalılar için nasıl maaş bağlanacağı da öğrenilebiliyor.

Dul ve yetim maaşıyla ilgili her şey: 40 soru 40 cevap...

1-Hizmet akdine tabi 4/a sigortalısı olarak çalışıyorum. Emekli Sandığından yetim aylığı alabilir miyim?

Vefat etmiş olan kişinin hizmetinin 10 yıldan fazla olması halinde hizmet akdi ile 4/a'ya tabi çalışan kız yetimlere, Emekli Sandığı Kanununa göre aylık bağlanabilir. Erkek yetimlere ise malul ve muhtaç olmaları halinde aylık bağlanır. Vefat etmiş olan kişinin hizmetinin 5 ila 10 yıl arasında olması halinde 4/a'ya tabi çalışan kız ve erkek yetimlere aylık bağlanamaz.

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Dul ve yetim maaşıyla ilgili her şey: 40 soru 40 cevap...

2-Doktora ve yüksek lisans 2. bir üniversite midir? Yoksa üniversite devamı olarak mı sayılır?

5510 sayılı Kanuna göre hak sahibi erkek çocuk, yükseköğrenime devam ettiği sürece 25 yaşına kadar aylık alabilmektedir. 2. bir üniversite okuması veya yüksek lisans, doktora yapması fark etmez.

Ancak 5434 sayılı Kanuna göre hak sahibi erkek çocuk için yükseköğrenim kriteri yalnızca lisans ve yüksek lisans programları ile sınırlı tutulmuştur. Dolayısıyla doktora yapan erkek yetimin aylığı 25 yaşın altında olsa bile kesilmektedir. Ayrıca, ikinci yükseköğrenim ayrımına gidilerek ikinci yükseköğrenimde geçen süreler ile ikinci defa yapılan master/ lisansüstü uzmanlık öğrenimi için de aylık ödenmemektedir.

Dul ve yetim maaşıyla ilgili her şey: 40 soru 40 cevap...

3-Eşimden dolayı 4(b)'den (Bağ-Kur) malul dul aylığı alıyorum, 4(b)'li işe girmem halinde aylığı almaya devam edebilir miyim?

5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi gereği ölüm aylığı bağlanan eşin aylığı ancak, evlenmesi halinde kesilir. Çalışması halinde kesilmez.

4-Eşimden dolayı 4(b)'den (Bağ-Kur) malul dul aylığı alıyorum, 4(c)'li işe girmem halinde aylığı almaya devam edebilir miyim?

5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi gereği ölüm aylığı bağlanan eşin aylığı ancak, evlenmesi halinde kesilir. Çalışması halinde kesilmez.

5-4(a)'dan (SSK) emekli maaşı almaktayım, oğlumdan 4(a)'dan (SSK) kalan aylığı da alabilir miyim?

Ana ve babaya aylık bağlanabilmesi için; diğer çocuklardan hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şartı aranmaktadır. Dolayısıyla kendi çalışmanızdan dolayı emekli aylığı alıyor olmanız nedeniyle çocuğunuz üzerinden aylık bağlanmaz.

Dul ve yetim maaşıyla ilgili her şey: 40 soru 40 cevap...

6-4(a)'dan (SSK) emekli maaşı almaktayım, oğlumdan 4(b)'den (Bağ-Kur) kalan aylığı da alabilir miyim?

Ana ve babaya aylık bağlanabilmesi için; diğer çocuklardan hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şartı aranmaktadır. Dolayısıyla kendi çalışmanızdan dolayı emekli aylığı alıyor olmanız nedeniyle çocuğunuz üzerinden aylık bağlanmaz.

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