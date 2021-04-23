Dul ve yetim maaşıyla ilgili her şey: 40 soru 40 cevap...

3-Eşimden dolayı 4(b)'den (Bağ-Kur) malul dul aylığı alıyorum, 4(b)'li işe girmem halinde aylığı almaya devam edebilir miyim?
5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi gereği ölüm aylığı bağlanan eşin aylığı ancak, evlenmesi halinde kesilir. Çalışması halinde kesilmez.
4-Eşimden dolayı 4(b)'den (Bağ-Kur) malul dul aylığı alıyorum, 4(c)'li işe girmem halinde aylığı almaya devam edebilir miyim?
5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi gereği ölüm aylığı bağlanan eşin aylığı ancak, evlenmesi halinde kesilir. Çalışması halinde kesilmez.
5-4(a)'dan (SSK) emekli maaşı almaktayım, oğlumdan 4(a)'dan (SSK) kalan aylığı da alabilir miyim?
Ana ve babaya aylık bağlanabilmesi için; diğer çocuklardan hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şartı aranmaktadır. Dolayısıyla kendi çalışmanızdan dolayı emekli aylığı alıyor olmanız nedeniyle çocuğunuz üzerinden aylık bağlanmaz.