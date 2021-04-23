Dul ve yetim maaşıyla ilgili her şey: 40 soru 40 cevap...

Burada en çok merak edilen ise çift maaş. Yani hem eşini hem babasını kaybeden bir kadının her iki maaşı alıp almadığı en çok sorulan sorular arasında. Belli şartlarda bu iki maaşı hatta çalışıyorsa kendi maaşı olmak üzere üç maaşı almak da mümkün olabiliyor. Dul ve yetim maaşı ile ilgili akla gelebilecek tüm soruların cevaplarını SGK hazırladı. İşte 40 soruda dal ve yetim maaşları. Bu sorulara verilen cevaplarda hangi tarihlerde vefat eden sigortalılar için nasıl maaş bağlanacağı da öğrenilebiliyor.