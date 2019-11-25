Emekliye 1000 TL promosyon! Tarih belli oldu... Emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli maaş tablosu...
Emekliye 1000 TL promosyon! Tarih belli oldu... Emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli maaş tablosu...
Emekli maaşları yeni yılda ne kadar olacak? Milyonlarca emekli yeni yılda yapılacak olan zamlara odaklandı. Yaklaşık olarak 12.5 milyon emekli vatandaş bankaların vereceği promosyon fiyatlarını değerlendirmeye başladı. Bankalar emekli vatandaşlara promosyon konusunda kampanyalara başladı. Bazı bankalar promosyon fiyatını 1000 TL'ye kadar çıkarabiliyor. Ayrıca bankalara müşteri getiren kişilere de 100-120 TL veren de var. İşte emekli maaş tablosu ve emekli promosyonlarıyla ilgili gelişmeler...
Giriş Tarihi: 25.11.2019
09:26
Güncelleme Tarihi: 26.11.2019
15:28
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