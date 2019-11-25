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  • Emekliye 1000 TL promosyon! Tarih belli oldu... Emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli maaş tablosu...

Emekliye 1000 TL ! Tarih belli oldu... Emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli maaş tablosu...

Emekli maaşları yeni yılda ne kadar olacak? Milyonlarca emekli yeni yılda yapılacak olan zamlara odaklandı. Yaklaşık olarak 12.5 milyon emekli vatandaş bankaların vereceği fiyatlarını değerlendirmeye başladı. Bankalar emekli vatandaşlara promosyon konusunda kampanyalara başladı. Bazı bankalar promosyon fiyatını 1000 TL'ye kadar çıkarabiliyor. Ayrıca bankalara müşteri getiren kişilere de 100-120 TL veren de var. İşte emekli maaş tablosu ve emekli promosyonlarıyla ilgili gelişmeler...

Giriş Tarihi: 25.11.2019 09:26 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 15:28
Emekliye 1000 TL promosyon! Tarih belli oldu... Emekli maaşları ne kadar olacak?

Emekliye 1000 TL promosyon! Tarih belli oldu... Emekli maaşları ne kadar olacak?

Emekliler yeni yılda zamlı maaşlarına kavuşacak. Açıklanacak enflasyon oranına göre emekli maaşları artış gösterecek. Bunun yanında emekli maaşını bankaya getirenlere de bankalar tarafından ücreti de veriliyor. Peki bankalar emekli vatandaşlara ne kadar promosyon veriyor? İşte emekli promosyonları ve emekli maaşları...

Emekliye 1000 TL promosyon! Tarih belli oldu... Emekli maaşları ne kadar olacak?

Emekliye 1000 TL promosyon! Tarih belli oldu... Emekli maaşları ne kadar olacak?

3 yıllık dönem için maaşa göre en az 300, 375, 450 lira ödenirken, bankaların yarışı ya tutarları yükseltiyor ya da ek faydalar sağlıyor.

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Emekliye 1000 TL promosyon! Tarih belli oldu... Emekli maaşları ne kadar olacak?

Emekliye 1000 TL promosyon! Tarih belli oldu... Emekli maaşları ne kadar olacak?

Bankalar halen bin liraya varan veriyor.

Emekliye 1000 TL promosyon! Tarih belli oldu... Emekli maaşları ne kadar olacak?

Emekliye 1000 TL promosyon! Tarih belli oldu... Emekli maaşları ne kadar olacak?

Ayrıca emekli müşteri getirenlere 100-125 lira verenler de; 2 gün erken maaş, ücretsiz havale-EFT işlemleri, faturalarda indirim gibi ek fırsatlar sunanlar da var.

Emekliye 1000 TL promosyon! Tarih belli oldu... Emekli maaşları ne kadar olacak?

Emekliye 1000 TL promosyon! Tarih belli oldu... Emekli maaşları ne kadar olacak?

Ücretsiz tıbbi danışmanlık ve ambulans, özel faiz gibi imkanlar da sunulan faydalar arasında.

Emekliye 1000 TL promosyon! Tarih belli oldu... Emekli maaşları ne kadar olacak?

Emekliye 1000 TL promosyon! Tarih belli oldu... Emekli maaşları ne kadar olacak?

YARIŞ BÜYÜYECEK
Emekli aylığı bağlananlar bankaya taahhüt verip ödemesini alabiliyor.

Emekliye 1000 TL promosyon! Tarih belli oldu... Emekli maaşları ne kadar olacak?

Emekliye 1000 TL promosyon! Tarih belli oldu... Emekli maaşları ne kadar olacak?

Ayrıca emeklilerin büyük bölümü ikinci kez almak için gün sayıyor. Uygulama Mart 2017'de başlamıştı.

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