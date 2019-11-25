Emekliye 1000 TL promosyon! Tarih belli oldu... Emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli maaş tablosu...

Emekliye 1000 TL promosyon! Tarih belli oldu... Emekli maaşları ne kadar olacak?

Emekliler yeni yılda zamlı maaşlarına kavuşacak. Açıklanacak enflasyon oranına göre emekli maaşları artış gösterecek. Bunun yanında emekli maaşını bankaya getirenlere de bankalar tarafından promosyon ücreti de veriliyor. Peki bankalar emekli vatandaşlara ne kadar promosyon veriyor? İşte emekli promosyonları ve emekli maaşları...