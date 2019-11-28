Emekliye ikramiyesine enflasyon zammı! Emekliye yeni yılda 2243 TL zam!
Emekliye ikramiyesine enflasyon zammı! Emekliye yeni yılda 2243 TL zam!
Milyonlarca emekli yeni yılda yapılacak zamma odaklandı. Yeni yılda enflasyon oranına göre emekli maaşlarına zam yapılacak. Enflasyon zammı aynı zamanda emekli ikramiyelerine de yansıyacak. Peki yeni yılda emekli maaşları ve emekli ikramiyeleri ne kadar olacak? İkramiyeler bin 121 liraya çıkabilecek, emekliler 2020'de 2 bin lira yerine 2 bin 243 lira alabilecek. İşte emekli maaşları ve emekli ikramiyeleri hakkındaki gelişmeler ve detaylar...
Giriş Tarihi: 28.11.2019
09:23
Güncelleme Tarihi: 28.11.2019
09:27
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