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Emekliye intibak müjdesi! ne kadar artacak?

Milyonlarca emeklinin gözü 1 Ekim'de açılacak olan Meclis'te... Emekliler Meclis'te intibak yasasının ne zaman gündeme geleceğini merak ediyor. 2000 yılından sonra emekli olan SSK ve Bağkurlu emekli vatandaşlara 355 liraya varan zam yolunu açacak intibak yasası Meclis'e gelecek mi? Memur ve memur emeklisinin gözü de KPDK'da olacak. yeni yılda ne kadar artacak? İşte emekli maaşları ve intibak yasası ile ilgili son gelişme ve detaylar...

Giriş Tarihi: 24.09.2019 09:28 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 09:30
Emekliye intibak müjdesi! Emekli maaşları ne kadar artacak?

Milyonlarca emekli intibak yasası ile ilgili gelişmeleri merak ediyor. Emekliye yeni zam yolunu açacak olan intibak yasası Meclis'e gelecek mi?

Emekliye intibak müjdesi! Emekli maaşları ne kadar artacak?

2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 355 liraya varan zam yolunu açacak intibak düzenlemesini bekliyor.

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Emekliye intibak müjdesi! Emekli maaşları ne kadar artacak?

Meslektaşına göre düşük maaş alan memur emeklileri de kurum farkı kaynaklı farkın giderilmesini istiyor.

Emekliye intibak müjdesi! Emekli maaşları ne kadar artacak?

2000 yılından önce emekli olan yaklaşık 2 milyon kişiye yapılan intibak zammı, 2000 ve sonrasında emekli olanları da beklenti içerisine sokmuştu.

Emekliye intibak müjdesi! Emekli maaşları ne kadar artacak?

Bunun için yargı süreci başlatılmış, Anayasa Mahkemesi çözüm yolunu Meclis olarak göstermişti.

Emekliye intibak müjdesi! Emekli maaşları ne kadar artacak?

Emekliler, çözüm için Meclis'in tatilden çıkacağı 1 Ekim'i bekliyor. Eğer intibak yasası çıkarsa, Türkiye Emekliler Derneği'nin verdiği rakamlara göre yaklaşık 5 milyon emeklinin maaşı değişecek.

Emekliye intibak müjdesi! Emekli maaşları ne kadar artacak?

Bu durumda önceki intibakta olduğu gibi maaşlarda 50 ila 355 lira arasında artış yaşanması bekleniyor.

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