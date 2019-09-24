Emekliye intibak müjdesi! Emekli maaşları ne kadar artacak?

Milyonlarca emeklinin gözü 1 Ekim'de açılacak olan Meclis'te... Emekliler Meclis'te intibak yasasının ne zaman gündeme geleceğini merak ediyor. 2000 yılından sonra emekli olan SSK ve Bağkurlu emekli vatandaşlara 355 liraya varan zam yolunu açacak intibak yasası Meclis'e gelecek mi? Memur ve memur emeklisinin gözü de KPDK'da olacak. Emekli maaşları yeni yılda ne kadar artacak? İşte emekli maaşları ve intibak yasası ile ilgili son gelişme ve detaylar...
Giriş Tarihi: 24.09.2019
09:28
Güncelleme Tarihi: 24.09.2019
09:30