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KPSS 2026 DENEME SINAVI SORULARI: KPSS Güncel Bilgiler için ÖSYM tarzı örnek sorular
Giriş Tarihi: 03.06.2026 07:03
KPSS 2026 DENEME SINAVI SORULARI: KPSS Güncel Bilgiler için ÖSYM tarzı örnek sorular
KPSS maratonunda sona yaklaşılırken, adayların deneme sınavlarına olan ilgisi yoğunlaşıyor. Sınava hazırlık sürecini sürdüren binlerce kişi, ÖSYM formatına uygun güncel bilgiler sorularını araştırıyor. Bu kapsamda Sabah Memurlar tarafından hazırlanan 2026 KPSS Güncel Bilgiler Deneme Testi erişime açıldı. KPSS'ye hazırlanan adaylar için Takvim yazarı Ali Şerbetçioğlu'nun hazırladığı, sınavda çıkma potansiyeli yüksek güncel bilgiler soruları dikkat çekiyor.