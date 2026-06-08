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KPSS 2026 DENEME SINAVI SORULARI! ÖSYM formatında KPSS Güncel Bilgiler Deneme Testi
Giriş Tarihi: 08.06.2026 15:02
KPSS 2026 DENEME SINAVI SORULARI! ÖSYM formatında KPSS Güncel Bilgiler Deneme Testi
KPSS maratonunda sona doğru hızla yaklaşılırken, sınavda ter dökecek adaylar deneme sınavlarına olan ilgisini artırdı. Sınava hazırlık sürecini sürdüren binlerce kişi, ÖSYM formatına uygun güncel bilgiler sorularını araştırıyor. Bu kapsamda Sabah Memurlar tarafından hazırladığımız 2026 KPSS Güncel Bilgiler Deneme Testi sınav öncesinde adaylara kendilerini ölçme ve eksiklerini görme imkânı sunuyor. KPSS'ye hazırlanan adaylar için Takvim yazarı Ali Şerbetçioğlu'nun hazırladığı, sınavda çıkma potansiyeli yüksek güncel bilgiler soruları dikkat çekiyor.