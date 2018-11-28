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Memurlara hediye verirken dikkat!

Sabah Gazetesi Yazarı memurları da ilgilendiren çok önemli bir noktaya dikkat çekti. Kamu personelinin hediye alıp alamayacağı ile ilgili birçok düzenleme bulunuyor. Bu düzenlemeler kamu çalışanlarının ve memurların hediye alımlarının sınırlarını çizerken, unvan ve kurumlara göre de bazı ölçüler getiriyor. İyi niyetle de olsa bazı memurlara hediye verirken onların suç işlemesine yol açabilirsiniz. da değersiz de olsa aldıkları hediyeler ile başlarını yakabilirler… Peki yasak olmayan hediye yok mu? Bazı hediyeler yasak kapsamı dışındayken değerine bakılmaksızın bazı hediyeler yasaklanıyor. Kamuda hediye alıp vermek ile ilgili detaylara birlikte bakalım…

Giriş Tarihi: 28.11.2018 12:11 Güncelleme Tarihi: 28.11.2018 12:12
Memurlara hediye verirken dikkat!

Kamu görevlileri etik davranış ilkeleri ile başvuru usul ve esasları hakkında yönetmeliğin "Amaç" başlıklı birinci maddesinde

"Bu Yönetmeliğin amacı; kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak, toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve Kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemek" tarifi yapılmıştır.

Memurlara hediye verirken dikkat!

KURUMLAR BELİRLENİYOR

Yine aynı yönetmeliğin "Kapsam" başlıklı 2 nci maddesinde;

Bu Yönetmeliğin genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar, mahalli idareler ve bunların birlikleri, kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurul, üst kurul, kurum, enstitü, teşebbüs, teşekkül, fon ve sair adlarla kurulmuş olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; yönetim ve denetim kurulu ile kurul, üst kurul başkan ve üyeleri dahil tüm personeli kapsadığı, Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Bakanlar Kurulu üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri, yargı mensupları ve üniversiteler hakkında bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmayacağı düzenlenmiştir.

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Memurlara hediye verirken dikkat!

DEĞERİNE BAKILMIYOR

Yine bu yönetmelikte Kamu görevlisinin tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaat hediye kapsamında şeklinde hediye kavramına açıklık getirilmiştir.

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 15 inci maddesi hediye alma yasağının kapsamını çizmiştir.

HANGİ HEDİYE SERBEST?

Aşağıda belirtilenler hediye alma yasağı kapsamı dışındadır:

a) Görev yapılan kuruma katkı anlamına gelen, kurum hizmetlerinin hukuka uygun yürütülmesini etkilemeyecek olan ve kamu hizmetine tahsis edilmek, kurumun demirbaş listesine kaydedilmek ve kamuoyuna açıklanmak koşuluyla alınanlar (makam aracı ve belli bir kamu görevlisinin hizmetine tahsis edilmek üzere alınan diğer hediyeler hariç) ile kurum ve kuruluşlara yapılan bağışlar,

b) Kitap, dergi, makale, kaset, takvim, cd veya buna benzer nitelikte olanlar,

c) Halka açık yarışmalarda, kampanyalarda veya etkinliklerde kazanılan ödül veya hediyeler,

d) Herkese açık konferans, sempozyum, forum, panel, yemek, resepsiyon veya buna benzer etkinliklerde verilen hatıra niteliğindeki hediyeler,

e) Tanıtım amacına yönelik, herkese dağıtılan ve sembolik değeri bulunan reklam ve el sanatları ürünleri,

f) Finans kurumlarından piyasa koşullarına göre alınan krediler.

Memurlara hediye verirken dikkat!

HANGİ HEDİYELER YASAK?

Aşağıda belirtilenler ise hediye alma yasağı kapsamındadır:

a) Görev yapılan kurumla iş, hizmet veya çıkar ilişkisi içinde bulunanlardan alınan karşılama, veda ve kutlama hediyeleri, burs, seyahat, ücretsiz konaklama ve hediye çekleri,

b) Taşınır veya taşınmaz mal veya hizmet satın alırken, satarken veya kiralarken piyasa fiyatına göre makul olmayan bedeller üzerinden yapılan işlemler,

c) Hizmetten yararlananların vereceği her türlü eşya, giysi, takı veya gıda türü hediyeler,

d) Görev yapılan kurumla iş veya hizmet ilişkisi içinde olanlardan alınan borç ve krediler.

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