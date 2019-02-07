Sabah Memurlar Özel: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Çalışanın hakları nelerdir?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Çalışanın hakları nelerdir?
İZİN KULLANDIRMAMA: Her işçinin kıdemine göre izin hakkı var, bu devredilemez, yok sayılamaz. Ama bazı kötü niyetli işverenler, işçinin bu iznini kullandırmaz, eksik kullandırır. Hiçbir işveren 'iznini kullandırmıyorum' diyemez. İşçi de 'ben izin kullanmıyorum' diyemez.
NE YAPABİLİRİZ: İzne çıkarken bunu mutlaka belgeleyin. İzin kağıtlarının bir nüshasını kendinizde saklayın. İleride işten ayrıldığınızda kullanmadığınız izin paralarını o günkü brüt maaş üzerinden alacaksınız unutmayın. Ödenmezse bu belgelerle dava açar, alırsınız.