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Sabah Memurlar Özel: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Çalışanın hakları nelerdir?

Çalışanlar dikkat! Çalışanlar birçok işverene karşı haklarını bilmediği için mağdur duruma düşüyor. Oysa yasalarımız iş verenleri koruduğu gibi çalışanları da koruyor. O yüzden yapılan tüm hilelere karşı tedbir almak mümkün. Çalışanlar için hangi durumlar başlarına iş açabilir, hangi yollarla bunlardan kurtulabilir. İşte tazminattan, maaşa, bordrodan, sigortasız çalıştırılmaya kadar, yapılan tüm kanunsuzluklara karşı alınacak tedbirleri Sabah Gazetesi yazarı sizin için yazdı… Okuyun hakkınızı arayın.

FARUK ERDEM
FARUK ERDEM Memurlar galerileri
Giriş Tarihi: 07.02.2019 14:43 Güncelleme Tarihi: 07.02.2019 15:22
Sabah Memurlar Özel: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Çalışanın hakları nelerdir?

Çalışanlar dikkat! Türkiye'de son dönemde yapılan yasal düzenlemelerle çalışanların hakları koruma altına alınsa da yine de birçok sıkıntı yaşanıyor. Özellikle kötü niyetli işverenlerin başvurduğu bazı yöntemlere karşı çalışanlar sessiz kalıyor. Kimisi işini kaybetmemek için sesini çıkartamıyor, kimisi de yasal haklarını bilmediği için. Ancak yapabileceğiniz çok şey bulunuyor. İşte bize sizlerden gelen sorulardan derlediğimiz işveren uygulamaları ve bunlara karşı yapabilecekleriniz:

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Çalışanın hakları nelerdir?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Çalışanın hakları nelerdir?

EKSİK BORDRO

Gerçek maaşlar bordroya yansıtılmayarak çalışanlar asgari ücretten gösteriliyor. Kalan miktarlar elden ödeniyor. Çalışanlar ilk başta paralarını tam alıyor gibi görünse de işveren hem devletten vergi primini kaçırıyor hem de işçisinin geleceğinden çalıyor.

İleride alacağınız tazminat ve emekli maaşı bu yüzden azalıyor. İşveren de vergi ve prim kaçırdığı için suçlu duruma düşüyor.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Çalışanın hakları nelerdir?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Çalışanın hakları nelerdir?

NE YAPABİLİRİZ

'İşimi kaybetmeyeyim' diyorsanız ALO 170'e şikayet edin. CİMER vasıtasıyla yetkililere durumu iletebilirsiniz. Böylece SGK müfettişleri gelerek incelemede bulunur ve gerçek maaşların bordroya yansıtılmasını sağlarlar.

Ayrılmayı göze alıyorsanız, haklı fesihle tazminatınızı talep etme hakkınız var. İş Kanunu Madde 24 bu hakkı size tanıyor. Haklı fesih ile işten ayrılmak için dilekçenizi mutlaka noter vasıtasıyla gönderin. Böylece yasal süreçte sizin için delil olacaktır. Dilekçenize gerekçenizi de mutlaka yazın. Gerekirse bir hukukçudan destek alın. Ayrılırken tazminatınızı bordroda yazan miktardan değil gerçek maaşınızdan hesaplatın. Bunun için gerçek maaşınızı gösterir belgeleri saklamayı unutmayın. Size elden ödenen miktarla ilgili imzaladığınız belgeler makbuzlar önemlidir bunları saklayın.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Çalışanın hakları nelerdir?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Çalışanın hakları nelerdir?

SİGORTASIZ İŞÇİ

Türkiye'de her çalışanın SGK'ya bildirilmesi gerekir. Bu yasal bir zorunluluktur. Deneme süresinde bile olsa sigortasız işçi çalıştırılamaz. Ama bazı patronlar 'işsizlik korkusunu' kullanarak çalışanına sigorta yapmıyor. Bu sayede devleti soyarken çalışanının da hakkını gasp ediyor. Sigortasız çalışırsanız hem emeklilik, hem izin hem de tazminat hakkınız olmaz. Sağlık hizmetlerinden yararlanamazsınız. Sosyal güvenceden yoksun olduğunuzdan sizi istedikleri zaman işten çıkartırlar, hak ararken zorluk çekersiniz.

NE YAPABİLİRİZ

Öncelikle durumunuzu mutlaka SGK'ya bildirin. Bunun için ALO 170'i kullanabilirsiniz. Sigortanızın yapılıp yapılmadığını ve primlerinizin yatırılıp yatırılmadığını e-devlet vasıtasıyla mutlaka kontrol edin. İşe girerken sigorta şartı koşun ve sözleşme imzalayın. Sigortasız çalışmaya asla razı olmayın. Sigortasız çalışmaya mecbur kalırsanız işyerinde çalıştığınızı ispat edecek tüm belgeleri saklayın. Bu ileride hizmet tespiti davalarında sizin için delil oluşturacaktır.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Çalışanın hakları nelerdir?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Çalışanın hakları nelerdir?

TAZMİNATI SIFIRLAMA: Bu yöntemde işveren işçiyi 11. ayda işten çıkmış gibi göstererek 1. ayda yeniden giriş yapıyor. Dolayısıyla 12 ayı dolduramayan işçi ne tazminat ne de izin hakkına kavuşuyor.

NE YAPABİLİRİZ: Sigorta işlemlerinizi e-devletten takip ederek giriş çıkış yapılıp yapılmadığını mutlaka kontrol edin. Eğer böyle bir işlem varsa durumu Çalışma Bakanlığı'na bildirin. Size giriş çıkış yapmışlarsa bile tazminatınız ilk işe girdiğinizden itibaren hesaplanır unutmayın. Bunun için çalıştığınızı gösterir tüm belgeleri saklamayı unutmayın.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Çalışanın hakları nelerdir?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Çalışanın hakları nelerdir?

İZİN KULLANDIRMAMA: Her işçinin kıdemine göre izin hakkı var, bu devredilemez, yok sayılamaz. Ama bazı kötü niyetli işverenler, işçinin bu iznini kullandırmaz, eksik kullandırır. Hiçbir işveren 'iznini kullandırmıyorum' diyemez. İşçi de 'ben izin kullanmıyorum' diyemez.

NE YAPABİLİRİZ: İzne çıkarken bunu mutlaka belgeleyin. İzin kağıtlarının bir nüshasını kendinizde saklayın. İleride işten ayrıldığınızda kullanmadığınız izin paralarını o günkü brüt maaş üzerinden alacaksınız unutmayın. Ödenmezse bu belgelerle dava açar, alırsınız.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Çalışanın hakları nelerdir?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Çalışanın hakları nelerdir?

MESAİ VERMEME: Haftalık çalışma süresi 45 saattir. Bu saati aşan kısımlar yüzde 50 fazlasıyla ödenir. Ama birçok şirket, bunu göz ardı eder.

NE YAPABİLİRİZ: Mesailerin ve diğer ücretlerin ödenmemesi, işçi için haklı fesih sebebidir, tazminatı gerektirir. Bunun için noter kanalıyla ihtarname gönderebilirsiniz. Böylece birikmiş tazminatınızı ve alacaklarınızı alabilirsiniz. Ücret ve diğer alacaklar için zaman aşımı süresi 5 yıldır unutmayın. Mesai yaptığınızı gösterir belgeleri mutlaka saklayın.

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