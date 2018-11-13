Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! 5 gün içinde hesaba yatacak!

MEVCUT UYGULAMADA İLK AYLIK ÖDEMESİ

Habertürk'ün haberine göre, BAĞ-KUR ve SSK'lılara emekli aylığı, dilekçeyi verdikleri tarihi izleyen ay başından başlamak üzere bağlanıyor. Örneğin, 13 Kasım 2018'de emeklilik dilekçesi verenlerin aylığı 1 Aralık'tan geçerli olmak üzere bağlanıyor. Ancak, ödemeler daha sonra gerçekleştiriliyor.

Örneğin, eski uygulama devam etseydi 13 Kasım'da dilekçe veren BAĞ-Kur'lulara ilk emekli aylığı ödemesi 25-28 Aralık tarihleri arasında yapılabilecekti. Tahsis numarasının son rakamına göre ödemesi 28 Aralık'ta yapılan BAĞ-KUR'luya 1-28 Aralık tarihlerine ilişkin emekli aylığı ile 29 Aralık - 28 Ocak tarihlerine ait aylığı ödenebilecekti.

Evrakların eksik olması nedeniyle aylık bağlama işleminin aralık ayına sarkması durumunda aynı BAĞ-KUR'luya ilk ödeme 28 Ocak'ta yapılabilecekti. Emekli aylığı yine 1 Kasım'dan geçerli olarak bağlanacaktı ama emekli olacak kişi ilk aylığına neredeyse üç ay sonra kavuşacaktı. SSK'lılarda halen ilk emekli aylığı ödemeleri bu şekilde gerçekleşiyor.