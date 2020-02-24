Sabah memurlar: Torba yasada müjde! 10 yılda emeklilik...

İKİNCİ EMEKLİLİK İMKANI

Yurtdışında yaşayan vatandaşlar için dövizle tasarruf yapmanın dışında bu sayede ikinci bir emeklilik de gelmiş olacak. üstelik 10 yıllık bir süre bunun için yeterli olabilecek. Daha önce gurbetçi vatandaşların emeklilikleriyle ilgili değişiklik yapılmıştı. Gurbetçiler brüt asgari ücretin yüzde 45'ini borçlanmalarında öderken bundan sonraki günleri Bağ-Kur kapsamına alınmıştı. Bu da emeklilik süresini zorlaştırmıştı. . Şimdi BES ile de emeklilik imkanına kavuşacaklar. Şu anda BES sisteminden topla para almak veya emekli olmak için 10 yıl sistemde kalmak ve 56 yaş şartını tamamlamak gerekiyor. Böylece gurbetçiler SGK'dan daha erken emeklilik imkanına kavuşacaklar.