Sabah memurlar: Torba yasada müjde! 10 yılda emeklilik...

DEVLET KATKISI DA DÖVİZLE
Mevcut sistemde gurbetçiler BES'e girmek istediklerinde yatırımlarını Türk Lirası üzerinden yapabiliyor. Ancak yeni sistem ile dolar ya da Euro gibi döviz üzerinden de sisteme girerek, yine döviz üzerinden katkı yapı alabilecekler. Türkiye'de sisteme giren vatandaşların katkı paylarına devlet yüzde 25 oranında destek sağlıyor. Yani her ay 100 lira yatıran bir BES katılımcısının hesabına 25 lira da devlet yatırıyor. Gurbetçilere yönelik BES'te ise bu oranın yüzde 25'ten daha düşük olması bekleniyor.