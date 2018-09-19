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2019 SP1 ve resmen tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

, sınırlı sayıda üretilecek olan yeni modelleri SP1 ve SP2'yi tanıttı. İtalyan markanın Icona adını verdiği bu seri, ilhamını Şahlanan At'ın 1950'lerdeki makinelerinden almış.

Giriş Tarihi: 19.09.2018 09:45 Güncelleme Tarihi: 19.09.2018 09:53
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2019 SP1 ve resmen tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları
2019 Ferrari Monza SP1 ve 2019 Ferrari Monza SP2 resmen tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

Barchetta kategorisine giren bu ikili, 'nin dediğine göre segmentin en iyi güç/ağırlık oranını sunuyor.

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2019 SP1 ve resmen tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları
2019 Ferrari Monza SP1 ve 2019 Ferrari Monza SP2 resmen tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

Bolca karbon fiber kullanımı ağırlığı düşük tutarken Maranello'nun elinden çıkan en güçlü motor da oranın yükselmesine yardımcı oluyor.

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2019 SP1 ve resmen tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları
2019 Ferrari Monza SP1 ve 2019 Ferrari Monza SP2 resmen tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

Motor 1 TR'nin haberine göre 6.5 litre hacmindeki V12 ünite 820 bg güç üretebiliyor. Bu sayede ikili 100 km/s hıza sadece 2.9 saniyede; 200 km/s hıza ise yalnızca 7.9 saniyede ulaşabiliyor.

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2019 SP1 ve resmen tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları
2019 Ferrari Monza SP1 ve 2019 Ferrari Monza SP2 resmen tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

Maksimum süratin 300 km/s üzerinde olduğunu da belirtelim. Ön camın olmayışı da bu hızın olduğundan çok, çok daha fazla -hatta belki F1 araçlarındaki gibi- hissettirmesini sağlayacaktır.

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2019 SP1 ve resmen tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları
2019 Ferrari Monza SP1 ve 2019 Ferrari Monza SP2 resmen tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

812 Superfast'ı temel alan ikilinin en önemli farkı, sundukları koltuk sayısı. SP1 sadece sürücüye oturma imkânı sağlarken yolcu kısmını kapatmış ve arka bölümü tek koltuk serilerindeki araçlara daha benzer tasarlamış.

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2019 SP1 ve resmen tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları
2019 Ferrari Monza SP1 ve 2019 Ferrari Monza SP2 resmen tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

Eğer hızlı deneyiminizi biriyle paylaşmak isterseniz SP2'ye yönelmeniz gerekiyor. Bu versiyonun hem yolcu koltuğu, hem de ikinci bir takla çemberi bulunuyor. Ayrıca SP2'nin ufak da olsa rüzgâr kesen bir eleman bulundurduğunu belirtelim.

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2019 SP1 ve resmen tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları
2019 Ferrari Monza SP1 ve 2019 Ferrari Monza SP2 resmen tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

Kompakt ve minik kapılar yukarı doğru açılırken kokpitte çok fazla unsura yer verilmemiş. Hoş, ikilisi gibi araçlar kabindeki oyuncaklarından ziyade sürüş keyfiyle öne çıkan makinelerdir. , araçların tamamen pist odaklı olmadığını özellikle belirtiyor.

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