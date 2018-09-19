2019 Ferrari Monza SP1 ve 2019 Ferrari Monza SP2 resmen tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

Ferrari, sınırlı sayıda üretilecek olan yeni Monza modelleri SP1 ve SP2'yi tanıttı. İtalyan markanın Icona adını verdiği bu seri, ilhamını Şahlanan At'ın 1950'lerdeki speedster makinelerinden almış. Barchetta kategorisine giren bu ikili, Ferrari'nin dediğine göre segmentin en iyi güç/ağırlık oranını sunuyor. Bolca karbon fiber kullanımı ağırlığı düşük tutarken Maranello'nun elinden çıkan en güçlü motor da oranın yükselmesine yardımcı oluyor. Motor 1 TR'nin haberine göre 6.5 litre hacmindeki V12 ünite 820 bg güç üretebiliyor. Bu sayede ikili 100 km/s hıza sadece 2.9 saniyede; 200 km/s hıza ise yalnızca 7.9 saniyede ulaşabiliyor. Maksimum süratin 300 km/s üzerinde olduğunu da belirtelim. Ön camın olmayışı da bu hızın olduğundan çok, çok daha fazla -hatta belki F1 araçlarındaki gibi- hissettirmesini sağlayacaktır. 812 Superfast'ı temel alan ikilinin en önemli farkı, sundukları koltuk sayısı. SP1 sadece sürücüye oturma imkânı sağlarken yolcu kısmını kapatmış ve arka bölümü tek koltuk serilerindeki araçlara daha benzer tasarlamış. Eğer hızlı deneyiminizi biriyle paylaşmak isterseniz SP2'ye yönelmeniz gerekiyor. Bu versiyonun hem yolcu koltuğu, hem de ikinci bir takla çemberi bulunuyor. Ayrıca SP2'nin ufak da olsa rüzgâr kesen bir eleman bulundurduğunu belirtelim. Kompakt ve minik kapılar yukarı doğru açılırken kokpitte çok fazla unsura yer verilmemiş. Hoş, Monza ikilisi gibi araçlar kabindeki oyuncaklarından ziyade sürüş keyfiyle öne çıkan makinelerdir. Ferrari, araçların tamamen pist odaklı olmadığını özellikle belirtiyor.