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  • 2019 Maserati Levante GTS sınırlı sayıda üretilecek! Levante GTS'nin özellikleri...

2019 sınırlı sayıda üretilecek! Levante GTS'nin özellikleri...

İtalyan lüks spor otomobil üreticisi , tarihindeki ilk SUV modeli 'nin en güçlü versiyonunu görücüye çıkardı.

Giriş Tarihi: 07.01.2019 15:39 Güncelleme Tarihi: 07.01.2019 15:42
2019 Maserati Levante GTS sınırlı sayıda üretilecek! Levante GTS'nin özellikleri...

Sınırlı sayıda üretilecek 'te görev alan 3.8 litrelik çift turbo beslemeli benzinli V8 ünite, 550 HP güç ve 730 Nm tork üretirken, 0'dan 100 km hıza 4.2 saniyede ulaşıyor.

2019 Maserati Levante GTS sınırlı sayıda üretilecek! Levante GTS'nin özellikleri...

'nin son hızı ise saatte 292 km olarak açıklandı.

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2019 Maserati Levante GTS sınırlı sayıda üretilecek! Levante GTS'nin özellikleri...

Q4 akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi ve LSD mekanik sınırlı kaydırmalı diferansiyel sistemi ile donatılan , Bianco Alpi gövde renginin yanında 22 inçlik Orione jantları ile de dikkat çekiyor.

2019 Maserati Levante GTS sınırlı sayıda üretilecek! Levante GTS'nin özellikleri...
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2019 Maserati Levante GTS sınırlı sayıda üretilecek! Levante GTS'nin özellikleri...
2019 Maserati Levante GTS sınırlı sayıda üretilecek! Levante GTS'nin özellikleri...
2019 Maserati Levante GTS sınırlı sayıda üretilecek! Levante GTS'nin özellikleri...
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