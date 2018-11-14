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  • 2020 BMW M340i xDrive Sedan ortaya çıktı! İşte M340i xDrive Sedan'ın özellikleri

2020 M340i xDrive Sedan ortaya çıktı! İşte M340i xDrive Sedan'ın özellikleri

Alman otomotiv devi 'nun 2020 model M340i xDrive Sedan modelinin görselleri ortaya çıktı. Peki, yeni 'ın motor ve donanım özellikleri neler? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 14.11.2018 17:20 Güncelleme Tarihi: 14.11.2018 17:32
2020 BMW M340i xDrive Sedan ortaya çıktı! İşte M340i xDrive Sedan'ın özellikleri

2020 model M340i xDrive Sedan 'nin şimdiye kadar geliştirdiği M3 Serisi olmayan en güçlü 3 Serisi olarak karşımıza çıkıyor.

2020 BMW M340i xDrive Sedan ortaya çıktı! İşte M340i xDrive Sedan'ın özellikleri

Otomobilin tanıtımı bu ay içinde Los Angeles Otomobil Fuarı'nda yapılacak. Ancak Alman marka, fuar öncesi modelin teknik ayrıntılarını paylaştı.

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2020 BMW M340i xDrive Sedan ortaya çıktı! İşte M340i xDrive Sedan'ın özellikleri

M340i xDrive Sedan 'nin kalbinde 382 beygir güç ve 500 Nm tork üreten 3.0 litrelik twin-scroll turboşarjlı altı silindirli motor yatıyor.

2020 BMW M340i xDrive Sedan ortaya çıktı! İşte M340i xDrive Sedan'ın özellikleri

Bu, M3'ün son iki modelinden daha fazla güç ve tork anlamına geliyor. Tam performans ayrıntıları henüz açıklanmasa da , yeni M340i xDrive'ın 100 km/h hızlanması için yalnızca 4.2 saniyeye ihtiyaç duyacağını belirtiyor.

2020 BMW M340i xDrive Sedan ortaya çıktı! İşte M340i xDrive Sedan'ın özellikleri

M340i xDrive Sedan'ın maksimum hızı 250 km/s olarak sabitlenecek. Otomobilin ürettiği güç, sekiz ileri Sport Steptronic şanzıman aracılığı ile arka tekerleklere (xDrive'da tüm tekerleklere birden) gönderilecek.

2020 BMW M340i xDrive Sedan ortaya çıktı! İşte M340i xDrive Sedan'ın özellikleri

0:50 ağırlık dağılımına sahip aracın gövdesi de yüzde 25 daha sert olacak. Öte yandan M340i xDrive Sedan'ın fiyatı henüz açıklanmadı.

2020 BMW M340i xDrive Sedan ortaya çıktı! İşte M340i xDrive Sedan'ın özellikleri

, M340i ve M340i xDrive'ın fiyat etiketini 28 Kasım'da Los Angeles'ta koymayı planladığını belirtti. (Motor 1 TR)

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