2020 BMW M340i xDrive Sedan ortaya çıktı! İşte M340i xDrive Sedan'ın özellikleri

Alman otomotiv devi BMW'nun 2020 model M340i xDrive Sedan modelinin görselleri ortaya çıktı. Peki, yeni BMW M340i xDrive Sedan'ın motor ve donanım özellikleri neler? İşte ayrıntılar... 2020 model M340i xDrive Sedan BMW'nin şimdiye kadar geliştirdiği M3 Serisi olmayan en güçlü 3 Serisi olarak karşımıza çıkıyor. Otomobilin tanıtımı bu ay içinde Los Angeles Otomobil Fuarı'nda yapılacak. Ancak Alman marka, fuar öncesi modelin teknik ayrıntılarını paylaştı. M340i xDrive Sedan BMW'nin kalbinde 382 beygir güç ve 500 Nm tork üreten 3.0 litrelik twin-scroll turboşarjlı altı silindirli motor yatıyor. Bu, M3'ün son iki modelinden daha fazla güç ve tork anlamına geliyor. Tam performans ayrıntıları henüz açıklanmasa da BMW, yeni M340i xDrive'ın 100 km/h hızlanması için yalnızca 4.2 saniyeye ihtiyaç duyacağını belirtiyor. M340i xDrive Sedan'ın maksimum hızı 250 km/s olarak sabitlenecek. Otomobilin ürettiği güç, sekiz ileri Sport Steptronic şanzıman aracılığı ile arka tekerleklere (xDrive'da tüm tekerleklere birden) gönderilecek. 0:50 ağırlık dağılımına sahip aracın gövdesi de yüzde 25 daha sert olacak. Öte yandan BMW M340i xDrive Sedan'ın fiyatı henüz açıklanmadı. BMW, M340i ve M340i xDrive'ın fiyat etiketini 28 Kasım'da Los Angeles'ta koymayı planladığını belirtti. (Motor 1 TR)