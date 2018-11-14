2020 BMW M340i xDrive Sedan ortaya çıktı! İşte M340i xDrive Sedan'ın özellikleri

Bu, M3'ün son iki modelinden daha fazla güç ve tork anlamına geliyor. Tam performans ayrıntıları henüz açıklanmasa da BMW, yeni M340i xDrive'ın 100 km/h hızlanması için yalnızca 4.2 saniyeye ihtiyaç duyacağını belirtiyor.