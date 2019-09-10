2020 Ferrari 812 GTS resmen ortaya çıktı! 800 beygir gücündeki Ferrari 812 GTS hakkında her şey

812 GTS'in elektrikli tavanı 45 km/s'ye kadar olan hızlarda 14 saniye gibi kısa bir sürede açılıyor. Piyasadaki tüm cabrio modellerinde olduğu gibi 812 GTS de açılır tavanı nedeniyle ekstra ağırlıkla geliyor. Ferrari, 75 kilogram ağırlaşan otomobilin, özel olarak ayarlanan manyetoreolojik amortisörü sayesinde coupe versiyonu kadar "elastik" olduğunu söylüyor. (Motor 1 TR)