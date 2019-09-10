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  • 2020 Ferrari 812 GTS resmen ortaya çıktı! 800 beygir gücündeki Ferrari 812 GTS hakkında her şey

2020 812 resmen ortaya çıktı! 800 beygir gücündeki Ferrari 812 GTS hakkında her şey

şimdi bir diğer convertible modeliyle geldi. motorlu 812 coupe'yi temel alan yeni 812 , 800 bg güç ve 718 Nm tork üreten atmosferik 6.5 litrelik benzinli motoruyla piyasanın en güçlü cabrio modeli olarak lanse ediliyor.

Giriş Tarihi: 10.09.2019 09:40 Güncelleme Tarihi: 10.09.2019 09:47
2020 Ferrari 812 GTS resmen ortaya çıktı! 800 beygir gücündeki Ferrari 812 GTS hakkında her şey

Referans olması açısından belirtelim ki, Chevrolet Corvette ZR1 (C7) Convertible 6.2 litrelik süperşarjlı motoru vasıtasıyla 766 bg güç üretirken, 6.5 litrelik atmosferik motorlu Lamborghini Aventador SVJ 770 beygir güç üretiyor.

2020 Ferrari 812 GTS resmen ortaya çıktı! 800 beygir gücündeki Ferrari 812 GTS hakkında her şey

Tıpkı coupe modeli gibi yeni 812 de son derece hızlı. 0-100 km/s hızlanmasını üç saniyeden kısa sürede tamamlayan otomobil, 0-200 km/s hızlanması için yalnızca 8.3 saniyeye ihtiyaç duyuyor. 812 GTS, ile aynı şekilde maksimum 340 km/s hıza çıkıyor.

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2020 Ferrari 812 GTS resmen ortaya çıktı! 800 beygir gücündeki Ferrari 812 GTS hakkında her şey

812 'in elektrikli tavanı 45 km/s'ye kadar olan hızlarda 14 saniye gibi kısa bir sürede açılıyor. Piyasadaki tüm cabrio modellerinde olduğu gibi 812 GTS de açılır tavanı nedeniyle ekstra ağırlıkla geliyor. , 75 kilogram ağırlaşan otomobilin, özel olarak ayarlanan manyetoreolojik amortisörü sayesinde coupe versiyonu kadar "elastik" olduğunu söylüyor. (Motor 1 TR)

2020 Ferrari 812 GTS resmen ortaya çıktı! 800 beygir gücündeki Ferrari 812 GTS hakkında her şey
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2020 Ferrari 812 GTS resmen ortaya çıktı! 800 beygir gücündeki Ferrari 812 GTS hakkında her şey
2020 Ferrari 812 GTS resmen ortaya çıktı! 800 beygir gücündeki Ferrari 812 GTS hakkında her şey
2020 Ferrari 812 GTS resmen ortaya çıktı! 800 beygir gücündeki Ferrari 812 GTS hakkında her şey
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