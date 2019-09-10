2020 Ferrari 812 GTS resmen ortaya çıktı! 800 beygir gücündeki Ferrari 812 GTS hakkında her şey
2020 Ferrari 812 GTS resmen ortaya çıktı! 800 beygir gücündeki Ferrari 812 GTS hakkında her şey
Ferrari şimdi bir diğer convertible modeliyle geldi. V12 motorlu 812 Superfast coupe'yi temel alan yeni 812 GTS, 800 bg güç ve 718 Nm tork üreten atmosferik 6.5 litrelik benzinli motoruyla piyasanın en güçlü cabrio modeli olarak lanse ediliyor.
Giriş Tarihi: 10.09.2019
09:40
Güncelleme Tarihi: 10.09.2019
09:47